/‘6 वर्षे येरवड्यात राहूनही मराठी शिकलो नाही’; वादानंतर संजय दत्तचा सरनाईकांना फोन;म्हणाला, ‘जय महाराष्ट्र!’

ठाण्यातील दहीहंडी सोहळ्यात अभिनेता संजय दत्त आणि महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक एकाच मंचावर उपस्थित होते. यावेळी सरनाईक यांनी संजय दत्तला मराठीत बोलण्याची विनंती केली. सध्या मुंबईतील रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालकांसाठी मराठीच्या वापराबाबत सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर सरनाईक यांनी मिश्कील अंदाजात सांगितले की, ते सध्या अनेकांना मराठी शिकवत आहेत. त्यानंतर त्यांनी संजय दत्तनेही मराठीत संवाद साधावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सरनाईक यांच्या विनंतीवर संजय दत्तने गंभीर उत्तर देण्याऐवजी विनोदी शैलीचा आधार घेतला. आपण सहा वर्षे येरवडा तुरुंगात होतो, मात्र तिथे राहूनही मराठी शिकता आली नाही, अशी टिप्पणी त्याने केली. या वक्तव्यावर कार्यक्रमात हशा पिकला; मात्र त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर प्रतिक्रियांचा सूर बदलला. काहींनी हे केवळ विनोद म्हणून घेतले, तर काहींनी महाराष्ट्रात दीर्घकाळ राहूनही मराठी न शिकल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केले.
संजय दत्तच्या वक्तव्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, स्थानिक संस्कृती आणि सार्वजनिक जीवनातील भाषेचा वापर या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. विशेष म्हणजे, त्याच काळात मराठी शिकण्याच्या आणि वापराच्या मुद्द्यावर राज्यात राजकीय तसेच सामाजिक पातळीवर चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे संजय दत्तची मिश्कील टिप्पणीही अधिक व्यापक भाषाविषयक वादाच्या संदर्भात पाहिली गेली.
या वादानंतर संजय दत्तचा मराठीत संवाद साधतानाचा एक जुना व्हिडीओही सोशल मीडियावर समोर आला. या व्हिडीओमध्ये तो मराठीत सहज बोलताना दिसत असल्याने, ‘मराठी येत नाही’ या त्याच्या मंचावरील विनोदावर नेटकऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे त्याचे वक्तव्य प्रत्यक्षात गंभीर नकार होता की प्रसंग हलका करण्यासाठी केलेली मिश्कील टिप्पणी, यावर चर्चा रंगली.
वक्तव्यावरून निर्माण झालेली चर्चा लक्षात घेता संजय दत्तने स्वतः प्रताप सरनाईक यांच्याशी फोनवर संपर्क साधल्याची माहिती समोर आली. या संवादाची सुरुवात त्याने ‘प्रताप भाई, जय महाराष्ट्र’ अशा शब्दांनी केल्याचे वृत्त आहे. आपले दहीहंडीतील वक्तव्य केवळ मस्करीच्या स्वरूपात होते आणि त्यातून चुकीचा अर्थ गेला असल्यास आपण दिलगीर असल्याचे त्याने स्पष्ट केल्याचे सांगितले जाते.
सरनाईक यांच्याशी झालेल्या संवादात संजय दत्तने आपण मुंबईत आणि महाराष्ट्राच्या मातीत वाढलो असल्याचे सांगितले. आपले कुटुंब मुंबईशी जोडलेले असून महाराष्ट्राने आपल्याला भरभरून प्रेम दिल्याचेही त्याने स्पष्ट केल्याचे वृत्त आहे. याच वेळी त्याने दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठवणींनाही उजाळा दिला. त्यामुळे सुरुवातीला विनोद म्हणून केलेल्या एका वक्तव्याने निर्माण झालेला वाद अखेर स्पष्टीकरणानंतर काहीसा शांत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसते.