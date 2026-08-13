'शाहांना तत्काळ देशाचं उपपंतप्रधान व्हायचं आहे आणि मोदींचा...', खासदाराचा खळबळजनक दावा

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना तत्काळ उपपंतप्रधान व्हायचं असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा याला विरोध असल्याचा दावा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलवताना अमित शाह संसदेत बोलण्यास तयार असल्याचं म्हणाले आहेत असं म्हणत राऊत यांना प्रश्न विचारण्यात आला असता त्यांनी अमित शाह आणि मोदींमध्ये मतभेद असल्याचा दावा केला आहे. अमित शाह घाबरलेले असून कदाचित ते पुढल्या मंत्रिमंडळ फेरबदलानंतर मंत्रिमंडळातही नसतील अशी शक्यताही राऊतांनी व्यक्त केली आहे.
अमित शाह संसदेत निवेदन करणार असा संदर्भ देत पत्रकाराने प्रश्न विचारला असता राऊतांनी, "कुठे बोलतोय तो माणूस? अमित शाह घाबरलेला माणूस आहे. हात, पाय लटपटत आहेत. खेळ संपलाय त्यांचा. भविष्यात मंत्रिमंडळ फेरबदलामध्ये ते मंत्रिमंडळात राहतील की नाही याची माल शंका वाटते हे विधान धाडसी असलं तरी खरं आहे. ज्या नकारात्मक गोष्टी देशात घडत आहेत आणि त्याचं खापर मोदींवर फोडलं जात आहे त्यासाठी अमित शाह जबाबदार आहेत. हे मोदींना पटलेलं आहे," असं राऊत म्हणाले.
वाद आहे दोघांमध्ये? असा सवाल या विधानानंतर एका पत्रकारने राऊतांना विचारला. त्यावर राऊतांनी, "कळेल तुम्हाला लवकरच. अमित शाहांना संसंदेत येण्यापासून कोणी रोखलं आहे? आम्ही साधे खासदार आहोत तुम्ही तर देशाचे गृहमंत्री आहात. अमित शाहांना तत्काळ देशाचं उपपंतप्रधान व्हायचं आहे आणि मोदींचा त्याला नकार आहे. ही माझी बातमी आहे. मला उपपंतप्रधान पदी मला नवीन रचनेमध्ये घोषित करा. मोदींनी त्याला स्पष्ट नकार दिलेला आहे. मी जे सांगतोय ते 100 टक्के सत्य आहे," असं खळबळजनक विधान केलं.
मोदींनंतर कोण? असा संदर्भ देत पत्रकाराने प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली असता राऊतांनी त्याला मध्येच थांबवत, "मोदींनंतर अमित शाह नक्कीच नाही. मोदी 2029 पर्यंत किती राहतील याबद्दल देशाच्या मनात शंका आहे. यापुढलं जेन-झी आणि देशभरात होणार आंदोलन ईव्हीएमविरोधात असेल. देशातल्या तरुणांनी असं ठरवलेलं आहे अशी माहिती माझ्यापर्यंत आलेली आहे," असं म्हटलं.
भाजपामध्ये पक्षांतर्गत वाद आहे का? असा सवाल राऊतांना विचारण्यात आला असता त्यांनी, "त्यांच्या पक्षाच्या गोष्टी त्या अंतर्गत आहे. मुळात त्यांचा पक्षच नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, तृणमूल असे अनेक पक्ष फोडून निर्माण झालेली ती एक वसाहत आहे. ती कधीही उद्धवस्त होईल," असा टोला लगावला.