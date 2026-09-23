'देश वाचवायचा असेल तर राष्ट्रपतींनी...', संजय राऊतांची मागणी; लष्कराची मदतीचाही उल्लेख, 'या सगळ्याला अमित शाह...'

केंद्रीय निवडणूक आयोगामध्येच उभी फूट पडल्याची बातमी समोर आल्यानंतर खासदार संजय राऊत यांनी कठोर शब्दांमध्ये टीका करताना गरज पडल्यास थेट लष्करी कारवाईची मागणी केली आहे. आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी या दोघांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासंदर्भात कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार केल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना राऊत यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
"निवडणूक आयोग हा तीन लोकांचा पण ज्ञानेश कुमार यांची मनमानी आणि हुकूमशाही सुरू आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या तक्रारी संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे केल्या आहेत. ज्ञानेश कुमार अत्यंत गैरकायद्याने निवडणूक आयोग चालवत आहेत, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या आदेशाने, दबावाने ज्ञानेश कुमार ही गुन्हेगारी करत आहेत," असा गंभीर आरोप राऊत यांनी या विषयी बोलताना केलाय.
"अमित शाह यांना फूड पॉयइनिंग झालं की ते लोकशाहीत विष मिसळून फरार झालेत?" असा खोचक सवाल विचारत राऊत यांनी, "पंतप्रधान मोदी यांनी अमित शाह यांना ताबडतोब बरखास्त केले पाहिजे," अशी मागणी केली. तसेच, "ज्ञानेश कुमार यांना देखील बरखास्त करून त्यांच्यावर खटला चालवावा, त्यांच्याकडून कबुली घेतली पाहिजे. पश्चिम बंगालच्या निवडणुका ज्ञानेश कुमार यांना हाताशी धरून चोरल्या. निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी ऑन रेकॉर्ड स्पष्ट केले आहे की ज्ञानेश कुमार भ्रष्ट आहे. शाह आणि कुमार यांनी लोकशाही भ्रष्ट केली," अस घणाघात राऊतांनी केला.
"या सगळ्याला अमित शाह जबाबदार आहेत. मोदी जर हे रोखू शकत नसतील हतबल असतील तर राष्ट्रपतींनी अधिकारांचा वापर करून त्यांना तुरुंगात टाकले पाहिजे. वेळ पडली तर लष्कराची मदत घ्यावी. देश वाचवायचा असेल तर राष्ट्रपतींनी हस्तक्षेप करावा. राष्ट्रपतींनी कारवाई केली नाही तर देशाच्या लष्कर प्रमुखांनी पुढे आले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने देखील याबाबतीत दखल घेतली पाहिजे," अशी मागणी राऊत यांनी केली आहे. तसेच पुढे बोलताना निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाविरोधात आंदोलन सुरू करण्यासाठी विरोधी पक्षाची चर्चा सुरू आहे, यात कॉकरोच जनता पार्टीसुद्धा आहे, असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर दोन निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत तब्बल 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले आहेत. एका दिवशी चार वेळा आक्षेप नोंदवल्याची घटनाही घडल्याचं वृत्त आहे. ज्ञानेश कुमार हे अनेक निर्णय आमच्या माहितीशिवाय आणि सहमतीशिवाय घेतात असंही या दोन्ही आयुक्तांनी कॅबिनेट सचिवांकडे पाठवलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे.