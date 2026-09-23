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'देश वाचवायचा असेल तर राष्ट्रपतींनी...', संजय राऊतांची मागणी; लष्कराची मदतीचाही उल्लेख, 'या सगळ्याला अमित शाह...'

निवडणुकांचं व्यवस्थापन आणि नियोजन करणाऱ्या संस्थेमध्येच फूट पडल्याचं दिसत आहे. असं असतानाच आता या विषयावरुन खासदार संजय राऊत यांनी थेट राष्ट्रपती आणि लष्कर प्रमुखांचा उल्लेख केलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:27 AM IST
'देश वाचवायचा असेल तर राष्ट्रपतींनी...', संजय राऊतांची मागणी; लष्कराची मदतीचाही उल्लेख, 'या सगळ्याला अमित शाह...'
Image Credit: राऊत यांचा अमित शाहांवर हल्लाबोल (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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