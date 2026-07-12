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'अनेक थुकरट पुरस्कार घेण्यासाठी मोदी विदेश दौरे करतात व जनतेच्या तिजोरीवर...'; 'जागतिक चेष्टा' म्हणत राऊतांचा टोला

"मोदी मंत्रिमंडळातील बहुसंख्य मंत्र्यांची मुले परदेशात शिकत आहेत व तेथेच स्थायिक झाल्याने भारतीय पदव्यांचे अवमूल्यन झाल्याचा फटका या सगळ्यांना पडत नाही."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 12, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:34 AM IST
'अनेक थुकरट पुरस्कार घेण्यासाठी मोदी विदेश दौरे करतात व जनतेच्या तिजोरीवर...'; 'जागतिक चेष्टा' म्हणत राऊतांचा टोला
Image Credit: राऊत यांनी मोदींवर केली टीका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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