/त्यांनी खूप प्रयत्न केले माझ्यासाठी, त्या दिवशी, त्या क्षणी, आदल्या दिवशी; ऑफरबाबत संजय राऊत यांचा सर्वात मोठा खुलासा

Sanjay Raut To The Point Interview with Kamlesh Sutar : उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 9 पैकी 6 खासदारांनी आपला वेगळा गट स्थापन केल्याचा दावा केला जात आहे. ठाकरेंचे हे खासदार शिंदेच्या शिवसेनेत विलीन होणार असून ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याचा दावा केला जात आहे. इतर खासदार आणि आमदारांप्रमाणे संजय राऊत यांना देखील ऑफर आल्याची चर्चा आहे. खासदार संजय राऊत यांनी झी 24 तासच्या टू द पॉईंट या विशेष मुलाखतीत बोलताना बंडखोरीच्या ऑफरबाबत मोठा खुलासा केला आहे.
त्यांनी खूप प्रयत्न केले माझ्यासाठी, त्या दिवशी, त्या क्षणी, आदल्या दिवशी असं म्हणत संजय राऊत यांनी ऑफरबाबत खुलासा केला आहे. मला काही गोष्ट पटल्या नाही तर मी शांत राहीन, मात्र, नेतृत्वाची साथ सोडणार नाही. गद्दारी माझ्या रक्तात नाही. मला किती ऑफर आल्या तरी मी शिवसेनेसोबतच राहीन. मी तुरुंगात जाईन पण पक्ष आणि पक्ष नेतृत्वाची साथ सोडणार नाही असं म्हणत संजय राऊत यांनी राकीय ऑफर धुडकावल्याचे सांगितले.
ऑपरेशन टायगर नसून लोक विकले गेले आहेत. 50 कोटी देऊन लोक विकत घेतली. ज्यांना खरोखरच पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जायचे आहे त्यांनी आमदारकीचा आणि खासदारीचा राजीनामा देऊन त्यांच्यासोबत जावे. अमित शहा यांना बाळासाहेब ठाकरें यांनी किती वेळा वाचवले. शिवसनेचे शत्रू असलेल्या अमित शहांसोबत शिंदे गेले. त्यांच्यात पक्ष विलीन केला असं म्हणत संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदेंवर घणाघात केला.
स्वाभिमान माझ्यासाठी महत्वाची गोष्ट आहे. माझ्याकडे संपत्ती नाही. सत्ता नाही. जोपर्यंत श्वास आहे तो पर्यंत मी मराठी माणूस, मी शिवसैनिक म्हणून राहीन. मी पक्षासाठी काय केलेयं, मी पक्षासाठी तरुंगात जाऊन आलोय. एकनाथ शिंदेंनी पक्षासाठी काय केलेय? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. अमित शाह यांनी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना ही खरी शिवसेना असं वक्तव्य केलं होतं. या वक्तव्यावर संजय राऊतांनी टू द पॉईंट प्रहार केलाय. एकनाथ शिंदेंची शिवसेना ही अमित शाह यांची टेस्ट ट्यूब बेबी असल्याचा टोला संजय राऊतांनी लगावलाय. अमित शाह आणि एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचा डीएनए एकच असल्याचाही आरोप त्यांनी केलाय. अमित शाह एका लग्नसोहळ्यासाठी मुंबईत आले असताना त्यांच्या स्वागताचे बॅनर मुंबईत शिवसेना कशी लावू शकते असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मोदी काय दररोज सर्वांना भेटतात. अमित शहा फक्त जो माणूस पक्षातून फुटून येण्याची इच्छा ठेवतो त्याला भेटतात. ते त्यांचा आमदार खासदारांना भेटत नाही. लोकं रांगा लावतात पण त्यांना भेट मिळत नाही. आम्ही दिल्लीत असतो आम्हाला सर्व माहिती आहे.