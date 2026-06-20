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त्यांनी खूप प्रयत्न केले माझ्यासाठी, त्या दिवशी, त्या क्षणी, आदल्या दिवशी; ऑफरबाबत संजय राऊत यांचा सर्वात मोठा खुलासा

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 9 पैकी 6 खासदार फुटले आहेत. अशातच संजय राऊत यांनी त्यांना आलेल्या ऑफरबाबत मोठा खुलासा केला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 20, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:14 PM IST
त्यांनी खूप प्रयत्न केले माझ्यासाठी, त्या दिवशी, त्या क्षणी, आदल्या दिवशी; ऑफरबाबत संजय राऊत यांचा सर्वात मोठा खुलासा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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