'...तर आम्ही सर्व 50 फूट दरीत कोसळलो असतो', साडीने कसा वाचवला 21 भाविकांचा जीव? थरारक बचावाची कहाणी!

नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण फ्लॅश फ्लडने कैलास-मानसरोवर यात्रेला गेलेल्या अनेक भारतीय यात्रेकरूंना मोठ्या संकटात टाकले. तामिळनाडूतील 21 यात्रेकरूंचा समूहही या नैसर्गिक आपत्तीत अडकला होता. अचानक आलेल्या पुराच्या पाण्यासोबत चिखल आणि मोठमोठे दगड वाहत येऊ लागल्याने काही क्षणांतच परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. या 21 जणांनी अक्षरशः मृत्यूच्या दाढेतून सुटका करून घेतली. नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
यात्रेकरूंचा प्रवास सुरू असतानाच डोंगराळ भागात अचानक मोठ्या वेगाने पाणी, चिखल आणि दगडांचा प्रवाह आला. परिस्थिती इतकी भयावह होती की वाहनांमधून बाहेर पडून सुरक्षित उंच ठिकाणी जाण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नव्हता. बचावलेल्या यात्रेकरूंनी या पुराची तुलना प्रचंड लाटांशी केली. काही क्षणांचा विलंब झाला असता तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकली असती.
या बचावकथेतील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे एका साडीचा केलेला उपयोग. पुरानंतर माती आणि चिखलाने भरलेल्या उंच कड्यावर चढणे यात्रेकरूंसाठी कठीण झाले होते. अशावेळी साडीचा दोरीसारखा वापर करण्यात आला. वरच्या बाजूला असलेल्या व्यक्तींनी साडी खाली सोडली आणि त्याच्या आधाराने खाली अडकलेल्या महिलांना आणि इतर यात्रेकरूंना वर चढण्यास मदत झाली. त्यामुळे साध्या साडीने त्या क्षणी अक्षरशः जीवनदायिनीची भूमिका बजावली.
पुराच्या तडाख्यातून बाहेर पडण्यासाठी या यात्रेकरूंना सहज मार्ग मिळाला नाही. त्यांना चिखलातून, काटेरी झुडपांमधून आणि अरुंद डोंगरवाटेने पुढे जावे लागले. बहुतांश यात्रेकरू वयस्क असल्याने हा प्रवास आणखी कठीण होता. सुरक्षित ठिकाणी पोहोचल्यानंतरही त्यांना तातडीने बाहेर काढता आले नाही. सुमारे दीड दिवस त्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत मदतीची प्रतीक्षा केली.
दीड दिवसांच्या संघर्षानंतर बचावकार्याला यश आले. भारतीय आणि नेपाळी यंत्रणांच्या समन्वयातून या 21 यात्रेकरूंना हेलिकॉप्टरच्या मदतीने सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर त्यांना काठमांडू येथे नेण्यात आले आणि भारतीय अधिकाऱ्यांच्या मदतीने भारतात परतण्याची व्यवस्था करण्यात आली. अखेर हे यात्रेकरू चेन्नईला पोहोचले आणि कुटुंबीयांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
या घटनेत साडीचा उपयोग हा केवळ योगायोग नसून संकटाच्या क्षणी उपलब्ध साधनांचा कल्पकतेने वापर कसा जीव वाचवू शकतो, याचे उदाहरण ठरले. यात्रेकरूंनी घाबरून न जाता एकमेकांना आधार दिला आणि उपलब्ध साधनांचा वापर करून सुरक्षित ठिकाणी पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या घटनेत साडीइतकाच एकजुटीचा आणि प्रसंगावधानाचा महत्त्वाचा वाटा होता.
दरम्यान, नेपाळमधील या महापुराचे संकट अद्याप संपलेले नाही. 21 तामिळनाडू यात्रेकरू सुरक्षित परतले असले तरी नेपाळमध्ये असलेल्या इतर भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत चिंता कायम आहे. 27 ऑगस्टच्या अहवालानुसार, नेपाळ-चीन सीमाभागातील आपत्तीत मोठ्या संख्येने लोक बेपत्ता झाले असून भारतीय नागरिकांचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे बचावलेल्या 21 यात्रेकरूंची ही कहाणी आशेचा किरण देणारी असली, तरी बेपत्ता नागरिकांचा शोध आणि बचावकार्य अजूनही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.