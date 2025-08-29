English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'75 व्या वर्षी निवृत्ती घ्यावी असं कधीही म्हटलो नाही', सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा निवृत्तीच्या चर्चांना पूर्णविराम

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या पंच्याहत्तरीची शाल अंगावर पडते याचा अर्थ आता थांबावं या वक्तव्याने देशभरात बरीच मोठी चर्चा झाली. काहींनी त्याचा संबंध थेट पंतप्रधान मोदींशी जोडला होता.

पूजा पवार | Updated: Aug 29, 2025, 07:55 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

उर्वशी खोना (प्रतिनिधी) मुंबई : निवृत्तीच्या वयासंदर्भात सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. आपण एखाद्याने 75 व्या वर्षी निवृत्ती घ्यावी असं कधीही म्हणालो नसल्याचं मोहन भागवतांनी म्हटलंय. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी वयाच्या 75 व्या वर्षानंतर राजकारणात सक्रिय राहणार की निवृत्ती घेणार या चर्चांना अखेर सरसंघचालक मोहन भागवतांनी पूर्णविराम दिला आहे.

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्या पंच्याहत्तरीची शाल अंगावर पडते याचा अर्थ आता थांबावं या वक्तव्याने देशभरात बरीच मोठी चर्चा झाली. काहींनी त्याचा संबंध थेट पंतप्रधान मोदींशी जोडला होता. मात्र त्यासंदर्भात मोहन भागवत यांनी आता एक महत्वाचं विधान केलं. आपण एखाद्याने 75 व्या वर्षी निवृत्ती घ्यावी असं कधीही म्हटलो नसल्यांचं मोहन भागवतांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी वयाच्या 75 व्या वर्षानंतर राजकारणात सक्रिय राहणार की निवृत्ती घेणार या चर्चांना अखेर सरसंघचालक मोहन भागवतांनी पूर्णविराम दिलाय. तसंच संघाने आदेश दिला तर मी निवृत्ती घेईन असं मोहन भागवत म्हणालेत. दिल्लीत संघाला 100 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर  तीन दिवसीय अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी भागवतांनी राजकीय निवृत्तीबाबत मोठं विधान केलंय.

माझ्या किंवा कुणाच्या निवृत्तीबाबत हे वक्तव्य नाही. संघाने आदेश दिला तर मी निवृत्ती घेईन.  तसेच संघाला आमची गरज असेपर्यंत काम करण्यासाठीही तयार आहोत, असं भागवत म्हणाले. पंच्याहत्तरीची शाल अंगावर पडते याचा अर्थ आता थांबावं असं विधान सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. त्यावरून सुरू झालेल्या चर्चांना आता पूर्ण विराम मिळालाय. 

 75 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर निवृत्ती घ्यावी अशा भाजपच्या एका अघोषित नियमाची नेहमीच चर्चा होत असते. त्यात पंच्च्याहत्तीरीची शाल अंगावर पडल्यावर थांबावं या सरसंघचालकांच्या वक्तव्याने जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. मात्र आता स्वतः संघरसंघचालकांनीच या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे.

Tags:
Mohan Bhagwatmarathi newsPM Modi

