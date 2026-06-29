/CBSE ची पोलखोल करणाऱ्या बारावीच्या सार्थकची नवी कामगिरी; 1.66 कोटी सरकारी डेटा केला सार्वजनिक;तुमचा कसा होणार फायदा?

डिजिटल युगात माहिती सहज उपलब्ध करून देणाऱ्या तरुणांची संख्या भारतात वाढताना दिसतेय. अशातच बारावीमध्ये शिकणाऱ्या सार्थक सिद्धांत या विद्यार्थ्याने एक अनोखा उपक्रम राबवत देशभरातील विद्यार्थी, संशोधक आणि शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याने विविध पब्लिक रेकॉर्ड्स एक कोटींहून अधिक शैक्षणिक नोंदी एकाच ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या उपक्रमामुळे शैक्षणिक माहिती शोधण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होणार असल्याचे मानले जात आहे.
सार्थक सिद्धांतने तयार केलेल्या पोर्टलमध्ये विविध शैक्षणिक संस्थांच्या सार्वजनिक स्वरूपातील नोंदी एकत्रित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, परीक्षा मंडळे आणि इतर शैक्षणिक संस्थांकडून आधीच सार्वजनिक केलेली माहिती समाविष्ट आहे. पूर्वी ही माहिती वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर विखुरलेली होती. मात्र आता ती एकाच प्लॅटफॉर्मवर शोधता येत असल्याने विद्यार्थी आणि संशोधकांचा वेळ वाचणार आहे.
या पोर्टलमधील माहिती ही कोणत्याही प्रकारे हॅक करून किंवा बेकायदेशीर मार्गाने मिळवलेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित संस्थांनी आधीपासून सार्वजनिक केलेल्या नोंदीच एकत्रित करून शोधण्यायोग्य (Searchable) स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना माहिती मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे. यामध्ये कोणतीही संवेदनशील किंवा गोपनीय माहिती जाणीवपूर्वक समाविष्ट करण्यात आलेली नाही.
हे पोर्टल विशेषतः विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी फायदेशीर ठरू शकते. विविध संस्थांची माहिती, शैक्षणिक आकडेवारी आणि सार्वजनिक नोंदी एका ठिकाणी उपलब्ध असल्यामुळे अभ्यास, संशोधन तसेच विविध प्रकल्पांसाठी माहिती शोधण्याचा वेळ कमी होईल. डिजिटल शिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अत्यल्प वयात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक माहितीचे व्यवस्थापन करणारे पोर्टल तयार केल्यामुळे सार्थक सिद्धांतची सर्वत्र चर्चा होत आहे. तंत्रज्ञानाचा सकारात्मक वापर करून समाजासाठी उपयुक्त साधने तयार करता येतात, याचे हे उत्तम उदाहरण मानले जात आहे. अनेक तज्ज्ञांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत अशा नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
भारतामध्ये डिजिटल सेवा आणि ओपन डेटा (Open Data) संकल्पनेला मोठे महत्त्व दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत सार्वजनिक माहिती अधिक सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले हे पोर्टल डिजिटल पारदर्शकतेला चालना देणारे ठरू शकते. मात्र अशा कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर माहितीचा वापर करताना गोपनीयतेचे नियम, माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि संबंधित संस्थांच्या धोरणांचे पालन करणे तितकेच आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर केल्यास शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडू शकतात, हे या उपक्रमातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.