/सोनम वांगचुक यांना जंतरमंतरवरुन हटवण्याच्या आदल्या दिवशी तडकाफडकी बदली, त्या पोलीस कमिशनरकडे दिली मोठी जबाबदारी!

दिल्लीचे माजी पोलीस आयुक्त आणि 1992 बॅचचे वरिष्ठ IPS अधिकारी सतीश गोलछा यांना दिल्ली होमगार्ड्समध्ये नवी जबाबदारी देण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशानुसार गोलछा यांची होमगार्ड्स संचालनालयात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी (OSD) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्याचे महासंचालक वीरेंद्र सिंह 30 सप्टेंबर 2026 रोजी निवृत्त झाल्यानंतर गोलछा 1 ऑक्टोबरपासून दिल्ली होमगार्ड्सचे महासंचालक (DG) म्हणून पदभार स्वीकारतील.
दिल्ली सरकारच्या गृह विभागाने 25 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, गोलछा यांना होमगार्ड्स संचालनालयात OSD म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. ही नियुक्ती सध्याचे DG वीरेंद्र सिंह यांच्या निवृत्तीपर्यंत राहणार आहे. त्यानंतर गोलछा यांना थेट महासंचालकपदाची जबाबदारी मिळणार आहे.
वीरेंद्र सिंह हे 1991 बॅचचे IPS अधिकारी असून 30 सप्टेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीनंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी गोलछा होमगार्ड्सचे DG म्हणून पदभार स्वीकारतील. त्यामुळे नेतृत्वातील बदलासाठी आधीच प्रशासकीय व्यवस्था करण्यात आली आहे.
गोलछा यांनी 22 ऑगस्ट 2025 रोजी दिल्ली पोलीस आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. त्यांनी संजय अरोरा यांच्यानंतर ही जबाबदारी घेतली होती. मात्र, 17 जुलै 2026 रोजी 1994 बॅचचे IPS अधिकारी अनुराग कुमार यांची नवे दिल्ली पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर गोलछा यांच्याकडे आता होमगार्ड्सची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना दिल्लीतील जंतरमंतरवरून हटवण्याच्या बरोबर एक दिवस आधी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्लीचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त सतीश गोलछा यांची तडकाफडकी बदली केली आणि त्यांच्या जागी अनुराग कुमार यांच्याकडे दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदाची मोठी जबाबदारी सोपवली.
दिल्ली पोलीस आयुक्त होण्यापूर्वी गोलछा यांनी तिहार तुरुंगाचे महासंचालक (DG Prisons) म्हणून काम केले आहे. त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत दिल्ली पोलिसांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत. त्यामुळे पोलीस प्रशासन, कायदा-सुव्यवस्था आणि मोठ्या मनुष्यबळाचे व्यवस्थापन याचा त्यांना व्यापक अनुभव आहे.
दिल्ली होमगार्ड्स ही पोलीस आणि नागरी प्रशासनाला मदत करणारी महत्त्वाची सहाय्यक यंत्रणा आहे. कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थापन, मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांमधील बंदोबस्त, आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध कामांमध्ये होमगार्ड्सची मदत घेतली जाते. त्यामुळे राजधानीतील सुरक्षा व्यवस्थेत या संस्थेची भूमिका महत्त्वाची आहे.
गोलछा 1 ऑक्टोबरला DG होमगार्ड्स म्हणून पदभार स्वीकारेपर्यंत दिल्ली पोलीस त्यांना आपल्या सेवाबळावर कायम ठेवणार आहे. या काळात उपलब्ध पदाच्या माध्यमातून त्यांच्या वेतनाची प्रक्रिया सुरू राहील, अशी माहिती आदेशात नमूद आहे. त्यानंतर नवीन पदभार स्वीकारल्यानंतर पुढील नियुक्तीसाठी त्यांना दिल्लीच्या नायब राज्यपालांकडे अहवाल द्यावा लागणार आहे.
गोलछा यांची होमगार्ड्सच्या DGपदी नियुक्ती अशा वेळी होत आहे, जेव्हा दिल्लीमध्ये मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून आपत्कालीन परिस्थितीपर्यंत विविध प्रसंगी अतिरिक्त सुरक्षा मनुष्यबळाची गरज असते. होमगार्ड्स पोलीस आणि नागरी प्रशासनाला सहाय्य करणारी यंत्रणा असल्याने त्यांच्या नेतृत्वाखाली या दलाच्या कामकाजाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आगामी काळातील प्राथमिकता आणि प्रशासकीय बदल पदभार स्वीकारल्यानंतर स्पष्ट होतील.