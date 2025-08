Schocking VIDEO: हवेतच पाळण्याचे 2 तुकडे, लोकं उंचावरुन जमिनीवर आपटले, अंगावर काटा आणणारा क्षण कॅमेरात कैद!

Saudi 360 Ride collapses: लहानपणी झुल्यावर झुलताना मनात नेहमी एक भीती असते की, हा झुला कुठे तुटला तर? किंवा आपण खाली पडलो तर? पण जेव्हा ही भीती खऱ्या आयुष्यात प्रत्यक्षात उतरते, तेव्हा काय होतं? असाच एक धक्कादायक प्रकार सौदी अरबच्या हदा भागातील ग्रीन माउंटेन पार्कमध्ये घडला आहे. या घटनेचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे, जो पाहून खरंच हृदय धडधडायला लागतं. या घटनेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक '360 डिग्री' झुला दिसतोय, जो पूर्ण वेगात झुलत असताना अचानक तुटतो. या अपघातात किमान 23 जण जखमी झाले आहेत. व्हिडिओमध्ये दिसतं की, झुल्यावर बसलेले लोक आनंदाने झुलत होते, तेवढ्यात झुल्याचा मधला मोठा खांब अचानक तुटला. झुल्याचा जड भाग मोठ्या आवाजासह खाली कोसळला आणि त्यावर बसलेले लोक, जरी ते सीटबेल्टने बांधलेले असले तरी, वेगाने खाली पडत गेले.

An amusement park ride in Saudi Arabia came apart mid-ride, injuring at least 23 people, with three in critical condition. The incident occurred at the Green Mountain Park in Taif, east of Mecca. Saudi authorities launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/thQLA6nzpD

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) July 31, 2025