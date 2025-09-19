‘पाकिस्तानवर हल्ला म्हणजे आमच्यावर हल्ला’; ‘या’ श्रीमंत देशाने केला करार; भारताचं टेन्शन वाढलं?

Pakistan Defence Pact: पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने सामरिक परस्परहितासाठी संरक्षण करार केला आहे. या नव्या करारानुसार दोन्हीपैकी कोणत्याही देशावर झालेला हल्ला हा दोन्ही देशांवरील हल्ला झाल्याचे समजले जाणार आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि सामरिक धोरणांवर याचे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी बुधवारी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारावर स्वाक्षऱ्या करतानाचा दोन्ही देशांच्या प्रमुखांचा फोटो सोशल मीडियावरुन समोर आला.
शरीफ एका दिवसाच्या सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर होते. दोन्ही देशांनी प्रसिद्ध केलेल्या संयुक्त निवेदनात कराराची माहिती देण्यात आली. या करारात म्हटले आहे, की कुठल्याही देशावर झालेले आक्रमण है दोन्ही देशांवरील आक्रमण समजले जाईल, दोन्ही देशांनी आपापल्या सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्याची कटिबद्धता या करारातून स्पष्ट होत असून, याद्वारे प्रादेशिक स्तरावर आणि जगामध्ये सुरक्षा, शांतता प्रस्थापित केली जाईल.
याशिवाय या नव्या करारानुसार, दोन्ही देश संरक्षण क्षेत्रामध्ये सहकार्य करतील आणि कठल्याही आक्रमणाविरोधात संयुक्त प्ररोधन (डेटरन्स) तयार करतील, असं निश्चित करण्यात आलं आहे.
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाच्या या करारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल म्हणाले, 'या करारामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि प्रादेशिक, जागतिक स्थिरतेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्यात येईल. भारताचे राष्ट्रीय हित जपण्यास केंद्र सरकार कटिबद्ध आहे. सर्व क्षेत्रांत सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षेची हमी देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.'
Our response to media queries on reports of the signing of a strategic mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan
https://t.co/jr2dL0L4xP pic.twitter.com/Exlrm4wBEw
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 18, 2025
1. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने कोणता करार केला आहे?
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने सामरिक परस्परहितासाठी संरक्षण करार (Mutual Defense Pact) केला आहे. या करारानुसार, दोन्ही देशांपैकी कोणत्याही एकावर झालेला हल्ला हा दोन्ही देशांवरील हल्ला समजला जाईल. हा करार दशकांपासूनच्या सुरक्षा भागीदारीला मजबूत करतो आणि प्रादेशिक तणावांच्या पार्श्वभूमीवर झाला आहे, जसे इस्रायलचा कतारवर हल्ला.
2. या करारावर स्वाक्षऱ्या कोणी आणि कधी केल्या?
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनी 17 सप्टेंबर 2025 रोजी रियाध येथे या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. शरीफ एकदिवसीय दौऱ्यावर होते आणि या प्रसंगाची छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहेत. पाकिस्तानचे सेना प्रमुख असिम मुनीर देखील उपस्थित होते.
3. करारात नेमके काय नमूद केले आहे?
संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, कुठल्याही देशावर झालेले आक्रमण हे दोन्ही देशांवरील आक्रमण समजले जाईल. दोन्ही देश सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करण्यासाठी कटिबद्ध असून, यामुळे प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर शांतता आणि सुरक्षेची खात्री होईल. हा करार वर्षांभरातील चर्चेचा परिणाम असल्याचे सौदी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
4. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य कसे असेल?
या करारानुसार, दोन्ही देश संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य करतील आणि कोणत्याही आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त प्रतिकार (Joint Deterrence) तयार करतील. यात संरक्षण उद्योग सहकार्य, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, लष्करी सह-उत्पादन, क्षमता वाढ आणि प्रशिक्षण यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानच्या न्यूक्लिअर क्षमतेचा उल्लेख करून हा करार सर्व सैन्य साधनांचा समावेश करतो.
5. या कराराचे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम काय होऊ शकतात?
या करारामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि सामरिक धोरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, विशेषत: पाकिस्तानच्या न्यूक्लिअर क्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढू शकतो, आणि प्रादेशिक भू-राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. भारताने अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या पर्याय म्हणून सौदीने पाकिस्तानकडे वळल्याचे नोंदवले आहे.