सौदी अरेबियाच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण जग अचंबित, भारताला सर्वाधिक टेन्शन

Saudi Crude Price Hike: सौदी अरेबियाच्या एका निर्णयामुळे संपूर्ण जग अचंबित झाले आहे. याचा मोठा फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे. सौदी अरेबियाने आपल्या प्रमुख कच्च्या तेलाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ केली. ही दरवाढ आतापर्यंतच्या सर्वोच्च प्रीमियमवर नेली आहे. इराण युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठा अस्थिर राहिल्याने सौदी अरेबियाने दरवाढीचा निर्णय जाहीर केला आहे. सौदा अरेबियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या आशियाई देशांना विक्रमी दराने कच्चे तेल खरेदी करावे लागणार आहे.
जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी असलेल्या सौदी अरामकोने सोमवारी एक मोठी घोषणा केली. मे महिन्यासाठी, आशियामध्ये त्यांच्या 'अरब लाइट क्रूड' (सौदी अरेबियातील तेलाचा एक विशेष दर्जा) ची विक्री किंमत बेंचमार्क किमतीपेक्षा प्रति बॅरल 19.50 डॉलरने अधिक असेल असे कंपनीने दाहीर केले. 'अरब लाइट'साठी हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च प्रीमियम आहे. गेल्या महिन्याभरातील ट्रेंडच्या आधारे अनेक बाजार तज्ञांनी प्रति बॅरल 40 डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवला होता, पण ही पातळी तितकी जास्त नाही.
अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाला एक महिला उलटून गेला आहे. युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारे सागरी मार्ग आणि तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. अशातच आता जगातील सर्वात मोठा तेल पुरवठा देश असलेल्या सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या दरवाढीची घोषणा करत अनेक देशांना झटका दिला आहे.
सौदी अरेबियाने कच्च्या तेलाच्या किमतीत केलेली दरवाढ भारतासाठी चिंताजनक ठरु शकते. यामागे अनेक कारणे आहेत. भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 ते 90 टक्के तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील वाढीमुळे भारताचा आयात खर्च आणि वित्तीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. यामुळे भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत आणखी कमजोर होऊ शकतो. याचा देशातील मालवाहतुकीच्या खर्चावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे फळे, भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. जर असे झाले तर किरकोळ महागाईचा दबाव सर्वसामान्य माणसाच्या खिशावर स्पष्टपणे जाणवेल.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढलेल्याच आहेत. युद्ध सुरु झाल्यापासून कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर राहिल्या आहेत. 'वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट' (WTI) ची किंमत 1.86 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 113.62 डॉलर झाली. ब्रेंट क्रूडच्या किमती 1.16 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 110.30 डॉलरवर पोहोचल्या.
डब्ल्यूटीआय कच्च्या तेलाच्या किमतीत 11 टक्क्यांहून अधिक तर ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमतीत जवळपास 8 टक्क्यांनी वाढ झाली. इराणविरुद्ध लष्करी कारवाई सुरू राहण्याच्या संकेतांमुळे हे प्रामुख्याने घडले. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील या अचानक वाढीमुळे पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनाच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत.