English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

180 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर

सौदी अरेबियातील मदीनाहून हैदराबादला येणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर  इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 4, 2025, 03:45 PM IST
180 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर

Saudi Arab to Hyderabad indigo flight emergency landing in Ahmadabad : 180 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर  इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. हे विमान सौदी अरेबियातील मदीनाहून हैदराबादला जात होते. इंडिगोच्या या विमान क्रमांक 6E 058 मध्ये बॉम्बच्या धमकीमुळे घबराट पसरली. विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. विमानात 180 प्रवासी आणि सहा क्रू मेंबर्स होते.

Add Zee News as a Preferred Source

विमानतळ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उड्डाणादरम्यान विमानात बॉम्ब असल्याची माहिती मिळाली, त्यानंतर एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) शी तात्काळ संपर्क साधण्यात आला. एटीसीने सावधगिरी बाळगत विमान अहमदाबादकडे वळवण्याचे निर्देश दिले. विमान अहमदाबादमध्ये सुरक्षितपणे उतरले. विमानाच्या सुरक्षित आणि आपत्कालीन लँडिंगनंतर, विमानतळ सुरक्षा संस्था, बॉम्ब पथके आणि सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांनी विमानाला वेढा घातला आणि तपास सुरू केला. सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि विमानाच्या आत शोध मोहीम सुरू आहे.

विविध सुरक्षा एजन्सी अहमदाबाद विमानतळावर पोहोचल्या. वृत्तानुसार, इंडिगो एअरलाइन्सला 6E 058 मदिना-हैदराबाद विमानात बॉम्ब असल्याची धमकी देणारा ईमेल मिळाला. त्यानंतर एअरलाइनने सुरक्षा एजन्सींना ईमेल शेअर केला. फ्लाइटचे अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. ताज्या अपडेटनुसार, अहमदाबाद विमानतळावर सर्व प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली. प्रोटोकॉलनुसार, CISF आणि BDDS ने देखील प्राथमिक तपासणी केली. हे इंडिगो विमान 4 डिसेंबर रोजी सकाळी 5:14 वाजता मदिना येथून निघाले.

विमानाची कसून तपासणी केल्यानंतर, कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही तेव्हा, विमान हैदराबादला रवाना झाले. या दरम्यान, सुरक्षा एजन्सी सतर्क राहिल्या. खबरदारी म्हणून, सर्व एजन्सींना स्टँडबायवर ठेवण्यात आले होते. पहिले आव्हान विमानाचे सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करणे होते. यानंतर, जेव्हा कोणताही बॉम्ब सापडला नाही, तेव्हा सुरक्षा एजन्सींनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Indigo Flight Emergency Landingindigo flight emergency landing in AhmadabadSaudi Arabia to Hyderabad indigo flight emergency landing in AhmadabadPanic among 180 passengersसौदी अरेबिया

इतर बातम्या

'ज्यांनी स्वतः करिअरमध्ये काही केलं नाही...' कोणा...

स्पोर्ट्स