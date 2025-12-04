180 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग; सुरक्षा यंत्रणा अलर्ट मोडवर

Saudi Arab to Hyderabad indigo flight emergency landing in Ahmadabad : 180 प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले. हे विमान सौदी अरेबियातील मदीनाहून हैदराबादला जात होते. इंडिगोच्या या विमान क्रमांक 6E 058 मध्ये बॉम्बच्या धमकीमुळे घबराट पसरली. विमानाचे अहमदाबाद विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करावे लागले. विमानात 180 प्रवासी आणि सहा क्रू मेंबर्स होते.
विमानतळ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उड्डाणादरम्यान विमानात बॉम्ब असल्याची माहिती मिळाली, त्यानंतर एअर ट्रॅफिक कंट्रोल (एटीसी) शी तात्काळ संपर्क साधण्यात आला. एटीसीने सावधगिरी बाळगत विमान अहमदाबादकडे वळवण्याचे निर्देश दिले. विमान अहमदाबादमध्ये सुरक्षितपणे उतरले. विमानाच्या सुरक्षित आणि आपत्कालीन लँडिंगनंतर, विमानतळ सुरक्षा संस्था, बॉम्ब पथके आणि सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांनी विमानाला वेढा घातला आणि तपास सुरू केला. सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आणि विमानाच्या आत शोध मोहीम सुरू आहे.
विविध सुरक्षा एजन्सी अहमदाबाद विमानतळावर पोहोचल्या. वृत्तानुसार, इंडिगो एअरलाइन्सला 6E 058 मदिना-हैदराबाद विमानात बॉम्ब असल्याची धमकी देणारा ईमेल मिळाला. त्यानंतर एअरलाइनने सुरक्षा एजन्सींना ईमेल शेअर केला. फ्लाइटचे अहमदाबाद सरदार वल्लभभाई पटेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. ताज्या अपडेटनुसार, अहमदाबाद विमानतळावर सर्व प्रवाशांची तपासणी करण्यात आली. प्रोटोकॉलनुसार, CISF आणि BDDS ने देखील प्राथमिक तपासणी केली. हे इंडिगो विमान 4 डिसेंबर रोजी सकाळी 5:14 वाजता मदिना येथून निघाले.
विमानाची कसून तपासणी केल्यानंतर, कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही तेव्हा, विमान हैदराबादला रवाना झाले. या दरम्यान, सुरक्षा एजन्सी सतर्क राहिल्या. खबरदारी म्हणून, सर्व एजन्सींना स्टँडबायवर ठेवण्यात आले होते. पहिले आव्हान विमानाचे सुरक्षित लँडिंग सुनिश्चित करणे होते. यानंतर, जेव्हा कोणताही बॉम्ब सापडला नाही, तेव्हा सुरक्षा एजन्सींनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.