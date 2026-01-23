वीज, गॅस आणि मोबाईल बिलांवर दरमहा वाचतील 1000 रुपये; 'हे' आहेत सोपे मार्ग

Save Bill: वीज, गॅस आणि मोबाइल बील हा आपल्याला दर महिन्याला येणारा खर्च आहे. प्रत्येकाचे हे बील वेगवेगळे असते आणि तुम्हाला ते भरणे अनिवार्य असते. पण यातही तुम्ही सवलत मिळवू शकता. अशा बिलांमध्ये तुम्हाला दरमहा 1000 रुपयांपर्यंत बचत करणे सोपे आहे. ऑनलाइन पेमेंट, PhonePe/Google Pay/Paytm अॅप्समधील कॅशबॅक, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स (5% पर्यंत), UPI सवलती आणि वेळेवर भरण्याने लेट फी टाळता येते. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
घरातील वीज, गॅस आणि मोबाइल बिलं ऑनलाइन भरल्यास 1 ते 5 टक्के सवलत किंवा कॅशबॅक मिळते. अनेक कंपन्या आणि प्लॅटफॉर्म हे ऑफर देतात. कुटुंबात अनेक बिलं असतील तर ही बचत लक्षणीय होते. वेळेवर पेमेंट केल्याने लेट फीही टाळता येते आणि अतिरिक्त सवलत मिळते.
PhonePe, Google Pay, Paytm, BHIM यांसारख्या अॅप्समध्ये वेळोवेळी स्पेशल कॅशबॅक, रिवॉर्ड पॉइंट्स किंवा डिस्काउंट कोड मिळतात. काही अॅपमध्ये पहिल्यांदा वीज बिल भरल्यास पूर्ण कॅशबॅकही मिळतो (उदा. 20 रुपयांपासून). ऑफर्सची मुदत लवकर संपते, म्हणून लगेच वापरा. असे छोटे-छोटे फायदे मिळवून महिन्याला चांगली रक्कम वाचते.
काही क्रेडिट कार्ड्स वीज, गॅस, मोबाइल बिलांवर खास कॅशबॅक देतात. उदा. SBI Cashback Card – 5%, Axis Bank ACE – 5% पर्यंत (मोबाइल, डीटीएच, वीज, गॅसवर), Amazon Pay ICICI – प्राइम मेंबर्ससाठी 1-2%. RuPay कार्ड UPI वर 1%+ कॅशबॅक देते. प्रत्येक कार्डची मर्यादा असते (उदा. महिन्याला 100-500 रुपये), पण नियमित वापराने 300 ते 500 रुपयांची बचत सहज होते.
तुमच्या बिलांच्या प्रकारानुसार कार्ड निवडा जे युटिलिटी बिलांवर जास्त रिवॉर्ड देत असेल. उदा. Standard Chartered Super Value Titanium किंवा BOB Eterna. प्रत्येक महिन्याला अशा कार्डचा वापर केल्याने कॅशबॅक किंवा पॉइंट्स मिळत राहतात. कार्ड बदलून किंवा रोटेट करून वेगवेगळ्या ऑफर्सचा फायदा घ्या.
UPI द्वारे बिल भरताना BHIM, CRED, Paytm सारख्या अॅप्समध्ये बोनस कॅशबॅक मिळतो. काही वेळा फर्स्ट-टाइम यूजर्सना जास्त सवलत मिळते. पेमेंट करण्यापूर्वी अॅपमधील ‘ऑफर्स’ सेक्शन नेहमी तपासा. अशा छोट्या सवलती एकत्र केल्याने महिन्याला 200 ते 400 रुपये वाचू शकतात.
बिलं वेळेवर भरा जेणेकरून लेट फी येणार नाही आणि प्रदात्याकडून सवलत मिळेल. अनेक प्लॅटफॉर्म बिना अतिरिक्त चार्जेस बिल भरण्याची सुविधा देतात. अॅप्स/कार्ड्सच्या ऑफर्सची नियमित तपासणी करा. सर्व बिलं एकाच अॅप किंवा कार्डवरून भरण्याऐवजी वेगवेगळ्या ऑफर्सचा फायदा घ्या. अशा प्रकारे सर्व मिळून दरमहा 500 ते 1000 रुपयांपर्यंत बचत सहज शक्य आहे.