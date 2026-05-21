/Pension Plan: रोज 7 रुपये वाचवून म्हातारपणात मिळेल 5000 ची पेन्शन; इन्व्हेस्टमेंटचं सिक्रेट माहितीय का?

Atal Pension Yojana: अटल पेन्शन योजनेअंतर्गत (APY) दरमहा 5000 रुपयांची पेन्शन मिळवण्यासाठी किती बचत करावी लागते, याबाबत सरकारने स्पष्ट योगदान चार्ट दिला आहे. या योजनेमुळे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षितता मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. अटल पेन्शन योजना म्हणजे नेमकं काय? याचा तुम्हाला काय फायदा? सविस्तर जाणून घेऊया.
अटल पेन्शन योजना ही केंद्र सरकारची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी ती सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत गुंतवणूक केल्यास 60 वर्षांनंतर दरमहा निश्चित पेन्शन मिळते—₹1000 ते ₹5000 पर्यंत.
दरमहा ₹5000 पेन्शन हवी असल्यास, गुंतवणूकदाराला वयानुसार ठराविक रक्कम दरमहा जमा करावी लागते. वय जितके कमी असेल, तितकी मासिक रक्कम कमी लागते. उदाहरणार्थ—
वय 18 वर्षे: सुमारे ₹210/महिना
वय 25 वर्षे: सुमारे ₹376/महिना
वय 30 वर्षे: सुमारे ₹577/महिना
वय 35 वर्षे: सुमारे ₹902/महिना
वय 40 वर्षे: सुमारे ₹1454/महिना
या योजनेत जितक्या लवकर सहभागी व्हाल, तितका फायदा जास्त होतो. कारण कमी वयात कमी रक्कम भरूनही मोठी पेन्शन मिळवता येते. उशिरा सुरुवात केल्यास दरमहा जास्त योगदान द्यावे लागते.
या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारकडून काही योगदान (co-contribution) दिले जात होते. सध्या ते सर्वांसाठी लागू नसले तरी ही योजना सरकारी हमीसह येते, त्यामुळे सुरक्षिततेचा विश्वास अधिक असतो.
18 ते 40 वयोगटातील कोणतीही भारतीय व्यक्ती या योजनेत सहभागी होऊ शकते. बँक खाते असणे आवश्यक आहे. विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार—जसे की मजूर, ड्रायव्हर, छोटे व्यावसायिक—यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे.
60 वर्षांनंतर ठरलेली पेन्शन मिळते. तसेच, गुंतवणूकदाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या जोडीदाराला पेन्शन चालू राहते. दोघांचाही मृत्यू झाल्यास जमा रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला मिळते. त्यामुळे कुटुंबासाठीही आर्थिक सुरक्षा मिळते.
APY ही दीर्घकालीन बचतीची सवय लावणारी योजना आहे. कमी रकमेपासून सुरुवात करून भविष्यात स्थिर उत्पन्न मिळवण्याचा हा प्रभावी मार्ग आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक स्वावलंबन राखण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरते.