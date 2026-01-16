Savings Account Interest Rate: बॅंकेचा मोठा निर्णय, आजपासून सेव्हिंग अकाऊंट व्याज दरात मोठा बदल!

Savings Account Interest Rate: IDFC फर्स्ट बँकेने बचत खात्यावरील व्याजदरात बदल केला आहे. जो 9 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला. हे बदल प्रगतिशील (स्लॅबनुसार) पद्धतीने आहेत, म्हणजे खात्यातील वेगवेगळ्या रकमेवर वेगवेगळे व्याज मिळते. यापूर्वी काही स्लॅबमध्ये 7% पर्यंत व्याज मिळत होते, आता ते कमी झाले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
IDFC फर्स्ट बँकेने बचत खात्यांच्या व्याजदरात सुधारणा केली असून, ही नवीन दररेट 9 जानेवारी 2026 पासून कार्यान्वित झाली आहे. हे बदल मुख्यतः मध्यम आणि मोठ्या रकमेच्या ग्राहकांना प्रभावित करतात. बँकेने स्लॅब रचना बदलली आहे, ज्यामुळे जास्त रक्कम ठेवणाऱ्यांना आधीइतके उच्च व्याज मिळणार नाही. हे बदल आरबीआयच्या नियमांनुसार दैनंदिन शिल्लकावर आधारित आहेत.
1 लाख रुपयांपर्यंतची शिल्लक: 3% वार्षिक व्याज.1 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत: 5% वार्षिक व्याज.10 लाख ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत: 6.5% वार्षिक व्याज (हे आता कमाल दर आहे).10 कोटींपेक्षा जास्त: व्याजदर हळूहळू कमी होतो. हे प्रगतिशील पद्धतीने काम करते, म्हणजे संपूर्ण रक्कमेवर एकच दर नाही, तर प्रत्येक भागाला त्याच्या स्लॅबनुसार वेगळे व्याज मिळते.
ज्या ग्राहकांकडे 10 लाखांपेक्षा कमी शिल्लक आहे, त्यांना आधीइतकेच किंवा थोडे कमी व्याज मिळेल. पण 5 लाख ते 5 कोटीपर्यंत आधी 7% मिळत होते, आता ते 6.5% पर्यंत मर्यादित झाले आहे. म्हणजे मोठ्या रकमेवर व्याजात 0.5% ते 2% पर्यंत कपात झाली. तरीही 6.5% हा इतर बँकांच्या तुलनेत चांगला दर आहे, विशेषतः जास्त शिल्लक ठेवणाऱ्यांसाठी.
आरबीआयच्या नियमाप्रमाणे व्याज दररोज शेवटच्या शिल्लकीवर मोजले जाते. महिन्याच्या शेवटी ते खात्यात जमा होते. व्याजाची गणना ३६५ दिवस (सामान्य वर्ष) किंवा 366 दिवस (लीप वर्ष) नुसार होते. शेवटचा रक्कम जवळच्या रुपयात गोल केली जाते. यामुळे ग्राहकांना दरमहा व्याज मिळते, जे बचत वाढवण्यास मदत करते.
समजा तुमच्या खात्यात 10 लाख रुपये आहेत. पहिले 1 लाख → 3% व्याज. उरलेले 9 लाख → 5% व्याज. एकूण व्याज आधीच्या 7% पेक्षा कमी येईल, पण तरीही चांगले मिळेल. जर 1 कोटी असेल तर पहिले 1 लाख 3%, पुढील 9 लाख 5% आणि उरलेले 90 लाख 6.5% व्याज मिळेल.
बचत खाते हे पैशाची सहज उपलब्धता आणि सुरक्षिततेसाठी उत्तम आहे. IDFC फर्स्ट बँक शून्य शुल्क बँकिंग आणि मासिक व्याज देण्याचे फायदे देते. पण जास्त निष्क्रिय रक्कम असेल तर लिक्विड म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून चांगले परतावे मिळवता येतील. ग्राहकांनी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा शाखेत संपर्क साधून नवीन दरांची खात्री करावी.