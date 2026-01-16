English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
  Savings Account Interest Rate: बॅंकेचा मोठा निर्णय, आजपासून सेव्हिंग अकाऊंट व्याज दरात मोठा बदल!

Savings Account Interest Rate: बॅंकेचा मोठा निर्णय, आजपासून सेव्हिंग अकाऊंट व्याज दरात मोठा बदल!

Savings Account Interest Rate: IDFC फर्स्ट बँकेने बचत खात्यांच्या व्याजदरात सुधारणा केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 16, 2026, 09:01 AM IST
Savings Account Interest Rate: बॅंकेचा मोठा निर्णय, आजपासून सेव्हिंग अकाऊंट व्याज दरात मोठा बदल!
व्याज दर

Savings Account Interest Rate: IDFC फर्स्ट बँकेने बचत खात्यावरील व्याजदरात बदल केला आहे. जो 9 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला. हे बदल प्रगतिशील (स्लॅबनुसार) पद्धतीने आहेत, म्हणजे खात्यातील वेगवेगळ्या रकमेवर वेगवेगळे व्याज मिळते. यापूर्वी काही स्लॅबमध्ये 7% पर्यंत व्याज मिळत होते, आता ते कमी झाले आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

बदल कधीपासून आणि का लागू?

IDFC फर्स्ट बँकेने बचत खात्यांच्या व्याजदरात सुधारणा केली असून, ही नवीन दररेट 9 जानेवारी 2026 पासून कार्यान्वित झाली आहे. हे बदल मुख्यतः मध्यम आणि मोठ्या रकमेच्या ग्राहकांना प्रभावित करतात. बँकेने स्लॅब रचना बदलली आहे, ज्यामुळे जास्त रक्कम ठेवणाऱ्यांना आधीइतके उच्च व्याज मिळणार नाही. हे बदल आरबीआयच्या नियमांनुसार दैनंदिन शिल्लकावर आधारित आहेत.

नवीन व्याजदर स्लॅबनुसार काय आहेत?

1 लाख रुपयांपर्यंतची शिल्लक: 3% वार्षिक व्याज.1 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत: 5% वार्षिक व्याज.10 लाख ते 10 कोटी रुपयांपर्यंत: 6.5% वार्षिक व्याज (हे आता कमाल दर आहे).10 कोटींपेक्षा जास्त: व्याजदर हळूहळू कमी होतो. हे प्रगतिशील पद्धतीने काम करते, म्हणजे संपूर्ण रक्कमेवर एकच दर नाही, तर प्रत्येक भागाला त्याच्या स्लॅबनुसार वेगळे व्याज मिळते.

याचा ग्राहकांना कसा फायदा किंवा तोटा?

ज्या ग्राहकांकडे 10 लाखांपेक्षा कमी शिल्लक आहे, त्यांना आधीइतकेच किंवा थोडे कमी व्याज मिळेल. पण 5 लाख ते 5 कोटीपर्यंत आधी 7% मिळत होते, आता ते 6.5% पर्यंत मर्यादित झाले आहे. म्हणजे मोठ्या रकमेवर व्याजात 0.5% ते 2% पर्यंत कपात झाली. तरीही 6.5% हा इतर बँकांच्या तुलनेत चांगला दर आहे, विशेषतः जास्त शिल्लक ठेवणाऱ्यांसाठी.

व्याज कसे मोजले आणि दिले जाते?

आरबीआयच्या नियमाप्रमाणे व्याज दररोज शेवटच्या शिल्लकीवर मोजले जाते. महिन्याच्या शेवटी ते खात्यात जमा होते. व्याजाची गणना ३६५ दिवस (सामान्य वर्ष) किंवा 366 दिवस (लीप वर्ष) नुसार होते. शेवटचा रक्कम जवळच्या रुपयात गोल केली जाते. यामुळे ग्राहकांना दरमहा व्याज मिळते, जे बचत वाढवण्यास मदत करते.

उदाहरणाने समजून घ्या

समजा तुमच्या खात्यात 10 लाख रुपये आहेत. पहिले 1 लाख → 3% व्याज. उरलेले 9 लाख → 5% व्याज. एकूण व्याज आधीच्या 7% पेक्षा कमी येईल, पण तरीही चांगले मिळेल. जर 1 कोटी असेल तर पहिले 1 लाख 3%, पुढील 9 लाख 5% आणि उरलेले 90 लाख 6.5% व्याज मिळेल.

ग्राहकांसाठी सल्ला आणि वैशिष्ट्ये

बचत खाते हे पैशाची सहज उपलब्धता आणि सुरक्षिततेसाठी उत्तम आहे. IDFC फर्स्ट बँक शून्य शुल्क बँकिंग आणि मासिक व्याज देण्याचे फायदे देते. पण जास्त निष्क्रिय रक्कम असेल तर लिक्विड म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करून चांगले परतावे मिळवता येतील. ग्राहकांनी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा शाखेत संपर्क साधून नवीन दरांची खात्री करावी.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

