400 फ्लॅट्स, 1260 कार्स, BMW गिफ्ट करणारा 'बोनस किंग' यंदा दिवाळीत देणार मोठं सप्राइज?

Savji Dholakia Diwali Gift 2025: दिवाळीमध्ये कंपन्यांकडून मिळणारा बोनस हा चर्चेचा विषय असतो. जवळपास सर्वच कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना किमान छोटी का असेना भेटवस्तू देतात. दिवाळी बोनस आणि भेटवस्तूची चर्चा झाल्यावर भारतात आवर्जून एक नाव घेतलं जात ते म्हणजे, सावजी ढोलकिया यांचं! गुजरातमधील सुरत येथील हिरा व्यापारी तसेच हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्सचे अध्यक्ष असलेले सावजी ढोलकिया हे 2015 मध्ये पहिल्यांदा चर्चेत आले. 2016 मध्ये त्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना 400 घरं आणि 1260 कार्स भेट दिल्या होत्या. तेव्हापासूनच ढोलकिया यांना 'बोनस किंग' नावाने ओळखलं जाऊ लागलं. मागील अनेक वर्षांपासून ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना कार, घऱे, महागडे दागिने भेट देतात. पद्मश्री पुरस्कार विजेते सावजी ढोलकिया यंदा कर्मचाऱ्यांना काय देणार याबद्दल त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसोबतच संपूर्ण देशभरात कुतूहल कायम आहे.
सावजी ढोलकिया हे मागील काही वर्षांपासून अशाप्रकारे बोनस देत आहेत, असंही नाही. बातम्यांच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होण्याच्या आधीपासूनच म्हणजेच साधारणपणे तीन दशकांहून अधिक काळापासून ते आपल्या कर्मचाऱ्यांना अनोख्या वस्तू भेट म्हणून देतात. 1991 मध्ये त्यांनी हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्सची स्थापना केल्यापासून कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या यशाचे भागीदार म्हणूनचं वागणूक दिली आहे. कंपनीची अभूतपूर्व वाढ त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कठोर परिश्रम आणि समर्पणामुळे झाली आहे असा ढोलकिया यांचा ठाम विश्वास आहे. म्हणूनच, कंपनीच्या नफ्यावर त्यांचा समान हक्क आहे, असं ढोलकिया मानतात.
ढोलकिया यांच्यासाठी, त्यांचे कर्मचारी केवळ 'कामगार' नसून 'कुटुंब' आहे. त्यांनी हे अनेकदा सांगितले आहे. म्हणूनच त्यांनी आतापर्यंत चार हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना महागड्या भेटवस्तू दिल्या आहेत. कंपनीत काम करणाऱ्या कोणत्याही सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी स्वप्नपूर्ती वाटेल अशाच गोष्टी ढोलकिया भेट म्हणून देतात. फक्त बोनस म्हणून नाही तर आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा ढोलकिया यांचा बा अनोखा मार्ग आहे, ज्यामुळे ते कॉर्पोरेट जगात एक उदाहरण म्हणून ओळखले जातात.
ढोलकिया यांचा 'दिवाळी बोनस' राष्ट्रीय बातम्यांमध्ये झळकल्यानंतर ते देशभर प्रसिद्ध झाले. 2015 मध्ये, त्यांनी एकाच वेळी 1200 कर्मचाऱ्यांना अती महागडं गिफ्ट देऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. या भेटवस्तूंमध्ये 491 कार, 200 फ्लॅट आणि महागडे दागिने होते. एखादी कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी इतकी उदार असू शकते हे पाहून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता.
2014 मध्ये, ढोलकिया यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना 50 कोटी रुपयांचा इन्सेन्टीव्ह बोनस वाटला होता. हा ट्रेंड एवढ्यावरच थांबला नाही. 2018 मध्ये, त्यांनी पुन्हा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कार आणि मुदत ठेवी म्हणजेच एफडीची भेट देऊन सप्राइज केलं. ढोलकिया कंपनीत बराच काळ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची विशेष काळजी घेतात. एका खास प्रसंगी, त्यांनी कंपनीत 25 वर्षे पूर्ण केलेल्या तीन वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांना मर्सिडीज-बेंझ सारख्या लक्झरी कार भेट दिल्यात. हे ढोलकियाच्या उदारतेचे एक उदाहरण आहे.
सावजी ढोलकिया यांचा प्रवास थक्क करणारा आणि तितकाच प्रेरणादायी आहे. वयाच्या 13 व्या वर्षी त्यांनी शिक्षण सोडले आणि त्यांच्या काकांना त्यांच्या हिऱ्यांच्या व्यवसायात मदत करू लागले. तिथे त्यांना या व्यवसायातील गुंतागुंत आणि हिऱ्यांचे मूल्यांकन कसे करायचे हे शिकता आलं. काही वर्षे काम केल्यानंतर, त्यांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचे स्वप्न पाहिले. त्यांनी कर्ज घेतले आणि स्वतःचा हिरा पॉलिशिंग व्यवसाय सुरू केला. सुमारे 10 वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर त्यांनी 1991 मध्ये हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्सची स्थापना केली. त्या दिवसापासून ढोलकिया यांनी कधीही मागे वळून पाहिले नाही. आज, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, त्यांच्या कंपनीची उलाढाल 6 हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. भारत सरकारने त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. ढोलकिया यांची कंपनी आज जगभरातील 50 हून अधिक देशांमध्ये हिऱ्यांचे दागिने निर्यात करते. त्यांची कंपनी भारतातील आघाडीच्या हिऱ्या निर्यातदारांपैकी एक आहे.
दरवर्षीप्रमाणे, या दिवाळीतही, सावजी ढोलकिया त्यांच्या 'कुटुंबासाठी' म्हणजे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणती खास घोषणा करतील याची सर्वांना उत्सुकता आहे. दिवाळी जवळ येताच, हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्सचे कर्मचारीच नाही तर सामान्य जनता देखील सोशल मीडियावर ढोलकियांचं यंदाचं गिफ्ट काय असेल याचा अंदाज लावत असतात. या वर्षीच्या बोनसमध्ये कार, घरे, ई-स्कूटर किंवा इतर काही मोठे आश्चर्य असेल का हे जाणून घेण्यासाठी सर्वांना उत्सुकता आहे. सामान्यपणे ते दिवाळीच्या पाच दिवसांपैकी कोणत्याही दिवशी या भेटवस्तूंसंदर्भातील घोषणा करता. त्यामुळे आता ते पुढील तीन दिवसांमध्ये नेमकी कधी घोषणा करतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
जरी सावजी ढोलकिया यांनी अद्याप नेमकं भेट म्हणून काय देणार हे उघड केलेले नाही. त्यांच्या मागील 30 वर्षांच्या परंपरेला पाहता, जेव्हा केव्हा त्यांच्याकडून बोनसली घोषणा केली जाईल तेव्हा ती आश्चर्यचकित करणारी असेल यात शंकाच नाही.