/Bank Holidays : 6 दिवस देशातील सर्वात मोठी बँक राहणार बंद, 23 ते 28 पर्यंत बँकेची कामे होणार नाहीत

6 Days Bank Holiday : आजही पैशाच्या अनेक व्यवहारांसाठी बँकेवर अवलंबून असतो. अशावेळी आपल्याला बँकांचे हॉलिडे माहित असणे आवश्यक असते. मे महिन्यात देशातील सर्वात मोठी बँक किती दिवस आणि का बंद राहणार जाणून घ्या.
देशातील सर्वात मोठी बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेत अकाऊंट असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. SBI बँकेत जर तुमची काही महत्त्वाची कामे असतील लवकरच उरकून घ्या. 6 दिवस देशातील सर्वात मोठी बँक बंद राहणार आहेत. 23 मे 2026 पासून बँकेच्या शाखा सहा दिवसांसाठी बंद राहणार आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे हा बंद देशातील सहा दिवसांपर्यंत असणार आहे. ऑनलाइन सेवा सुरू राहतील, ज्यामुळे तुम्हाला नेट बँकिंग, एटीएम, मोबाइल बँकिंग आणि इतर सेवा वापरता येतील. जर तुम्हाला एसबीआय शाखेत जाण्याची आवश्यकता असेल तर 23 मेच्या अगोदर पूर्ण करुन घ्या. नाहीतर ऑनलाईन सेवेचा वापर करा.
6 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. यामागे विकेंड, दोन दिवस बँकांचे स्ट्राईक आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून ईद उल अजहाकरती दोन दिवस बँका बंद राहणार आहेत. RBI ने जाहीर केलेल्या कॅलेंडरनुसार, जम्मू आणि काश्मिरमध्ये बँक बकरी ईद निमित्त 27 आणि 28 मे रोजी बँका बंद असणार आहेत. 23 मे रोजी मे महिन्यातील चौथा शनिवार असल्यामुळे बँक बंद राहणार आहेत. तसेच 24 मे रोजी रविवारी SBI बँकेच्या सर्व शाखा बंद राहणार आहेत. कारण या आठवड्यात 2 दिवसांचा विकेंड असणार आहे.
SBI स्टाफ फेडरेशनने 25 ते 26 मे रोजी म्हणजे सोमवारी आणि मंगळवारी 2026 रोजी एक बंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये भर्ती आणि नॅशनल पेंशन सिस्टम (NPS) फंड मॅनेजरसारख्या मुद्यांवर उत्तर मिळावे हे उद्देश आहे. संपूर्ण देशात SBI कर्मचारी वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था, ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टार फेडरेशनने नोकऱ्यांसाठी आऊटसोर्सिंग, SBI शी समानतेशी जोडलेले मुद्दे , करिअर संदर्भात चौकशी केली जाणार आहे.
आरबीआयने ईद-उल-अझहा निमित्त सुट्टी जाहीर केली आहे. देशाच्या काही भागांमध्ये हा सण 27 मे रोजी, तर इतर भागांमध्ये 28 मे रोजी साजरा केला जाईल.
|दिनांक
|कारण
|२३ मे
|चौथा शनिवार (नियमित सुट्टी)
|२४ मे
|रविवार (साप्ताहिक सुट्टी)
|२५ मे
|SBI कर्मचाऱ्यांचा संप
|२६ मे
|SBI कर्मचाऱ्यांचा संप
|२७ मे
|बकरी ईद (बहुतांश राज्यांमध्ये)
|२८ मे
|बकरी ईद (काही राज्यांमध्ये), जम्मू-काश्मीरमध्ये दोन्ही दिवस सुट्टी
कर्मचारी संप आणि बँकेच्या सुट्ट्या असूनही सर्व ऑनलाइन सेवा सुरू राहतील. तुम्ही UPI वापरून कोणालाही पैसे पाठवू शकता. शिवाय, तुम्हाला रोख रकमेची गरज भासल्यास, तुम्ही ती कधीही एटीएममधून काढू शकता.