  भारतातील सर्वात मोठ्या बँकेच्या ग्राहकांसाठी अलर्ट, बँक सलग 4 बंद राहणार, सर्व कर्मचारी एकाचवेळी संपावर जाणार

स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) कर्मचारी संपवार जाणार आहेत. यामुळे 4 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशनने 16 मागण्यांसाठी हा देशव्यापी संप पुकारला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: May 5, 2026, 04:53 PM IST
SBI Bank Strike: देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी मोठा अलर्ट आहे.  एसबीआय बँकेचे कर्मचारी मे महिन्यात दोन दिवसांच्या संपावर जाणार आहेत. या संपामुळे बँक सलग चार दिवस बंद राहणार आहेत. अनेक वर्षांसाठी प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. SBI च्या कर्मचाऱ्यांनी 16 प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.  या संपाचा फटका ग्राहकाना बसू शकतो. ग्राहकांची बँकेतील अनेक कामे खोळंबू शकतात. 

कर्मचारी संघटना 25 आणि 26 मे 2026 रोजी  संपावर जाणार आहेत. त्याआधी, 23 मे रोजी चौथ्या शनिवारमुळे आणि 24 मे रोजी रविवारमुळे बँका बंद राहणार आहेत. म्हणजेच, संपामुळे बँका सलग ४ दिवस बंद राहणार आहेत. प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता करण्याची मागणी करत सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. संप झाल्यास 25 आणि 26 मे रोजी बँकिंग सेवांवर परिणाम होईल. रोख व्यवहार, चेक क्लिअरन्स आणि इतर सेवांना विलंब होऊ शकतो. मात्र, ऑनलाइन सेवा सुरू राहू शकतात. 

ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशनच्या (AISBISF) माध्यमातून SIB च्या कर्मचाऱ्यांनी हा संप पुकारला आहे. कामगार प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांसह बँकेचे इतर कर्मचारीही या संपात सहभागी होणार आहेत.  कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असून करारांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, असा आरोप फेडरेशनने केला आहे.
AISBISF फेडरेशनने 2 मे 2026 रोजी एसबीआय अध्यक्षांना एक नोटीस पाठवली होती. औद्योगिक विवाद कायदा 1947 अंतर्गत संप पुकारला जाईल. जर या तारखा सुट्टीच्या दिवशी आल्या, तर संप 27 मे रोजी होईल.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या 16 प्रमुख मागण्या

AISBISF फेडरेशनने रोजगार, निवृत्तीवेतन, पदोन्नती आणि कामाच्या सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांसह एकूण 16 मागण्या केल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून संदेशवाहकांची भरती थांबवण्यात आली आहे, ज्यामुळे हे पद जवळजवळ नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे गरीब आणि दुर्बळ घटकांसाठी रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या आहेत. बँकांमध्ये सशस्त्र सुरक्षा रक्षकांची कमी आहेत. यामुळे बँकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.  फेडरेशनने 2 मे 2026 रोजी एसबीआय अध्यक्षांना एक नोटीस पाठवून संपाची पूर्वसूचना दिली आहे.  औद्योगिक विवाद कायदा 1947 अंतर्गत संप पुकारला जाईल. जर या तारखा सुट्टीच्या दिवशी आल्या, तर संप 27 मे रोजी होईल.

संदेशवाहकांची (सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची) भरती सुरू केली पाहिजे.
सशस्त्र रक्षकांची (सुरक्षा रक्षकांची) नेमणूक व्हावी.
एनपीएस कर्मचाऱ्यांना पेन्शन फंड व्यवस्थापक बदलण्याचा पर्याय मिळाला पाहिजे.
2019 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना आंतर-मंडळ बदलीची सुविधा मिळाली पाहिजे.
कायमस्वरूपी नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटी नियुक्ती थांबवली पाहिजे.
अतिरीक्त कर्मचाऱ्यांची भरती केला पाहिजे.
समान वेतल लागू झाले पाहिजे.
करियर प्रोग्रेशन स्कीमचा आढावा घेतला पाहिजे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त वेतनवाढीचा लाभ मिळाला पाहिजे.
वैद्यकीय खर्च आणि त्यातून मिळणाऱ्या परताव्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे.
पेन्शनमध्ये पगाराच्या सर्व घटकांचा समावेश असावा.
HRMS प्रणालीमधील समस्या सोडवल्या पाहिजेत.
कामगार संचालकाची नियुक्ती केली पाहिजे.
पीएफ विश्वस्तासाठी एका प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी.
क्रॉस-सेलिंगच्या नावाखाली चुकीची उत्पादने विकण्यावर बंदी घातली पाहिजे.
 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

