SBI क्लर्कच्या तब्बल 9,766 पदांसाठी भरती, 'या' तारखेपर्यंत भरता येणार फॉर्म, किती मिळणार पगार? वाचा संपूर्ण डिटेल्स

SBI Vacancy Clerk Vacancy : भारतीय स्टेट बँकेने जुनिअर असोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) या क्लर्कच्या 9,766 पदांसाठी भरती काढली आहे. ज्यात 7,680 रेग्युलर आणि 2,086 बॅकलॉग पदं सामील आहे. बँकिंग सेक्टरमध्ये सरकारी नोकरीची अपेक्षा असणाऱ्यांसाठी ही सुवर्ण संधी असून या भरती करता ऑनलाईन अर्ज भरणे प्रक्रिया 11 ऑगस्ट पासून सुरु होईल. फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख हे 31 ऑगस्ट आहे. ही भरती जनरल, EWS, OBC, SC आणि ST उमेदवारांसह सर्वांसाठी खुली आहे. 1 एप्रिल 2026 रोजी कमीत कमी 20 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 28 या वयोगटातील उमेदवार यासाठी अप्लाय करू शकतात. उमेदवार sbi.bank.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून अर्ज करू शकतात.
या पदासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराकडे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीतून कोणत्याही विषयात ग्रेजुएशनची डिग्री व्हायला हवी.
अंतिम वर्ष किंवा अंतिम सत्रातील विद्यार्थीही अर्ज करू शकतात, मात्र त्यांनी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत आपली पदवी प्राप्त करणे आवश्यक आहे.
उमेदवाराचे वय हे 1 एप्रिल 2026 ला कमीत कमी 20 वर्ष आणि जास्तीत जास्त 28 वर्ष असायला हवी.
रिजव्ह कॅटेगरीसाठी वयात काहीशी सूट आहे. OBC साठी 3 गरज, SC/ST साठी 5 वर्ष आणि सरकारी नियमांनुसार दिव्यांग व्यक्ती (PwBD), माजी सैनिक आणि इतर प्रवर्गांसाठी उच्चतर.
जे मेदवार आधीच एसबीआयमध्ये लिपिक म्हणून कार्यरत आहेत, ते या भरती प्रक्रियेत अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.
एसबीआयमध्ये लिपिक म्हणून काम करत असताना यापूर्वी राजीनामा दिलेले उमेदवारही या प्रक्रियेसाठी अपात्र आहेत.
एसबीआयचे माजी उमेदवार हे फक्त एक राज्य किंवा महाराष्ट्र प्रदेशसाठी क्वालिफाय होता येईल.
कैंडिडेट्स सिर्फ़ एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
तसेच अधिसूचनेनुसार उमेदवार ज्या राज्यासाठी अर्ज करत आहेत. त्या राज्याची स्थानिक भाषा त्यांना अवगत असणे आवश्यक आहे.
SBI 2026 भरती प्रक्रिया ही तीन भागात होईल. सर्वात आधी प्रारंभिक परीक्षा होईल. यात सिलेक्ट झालेल्या उमेदवारांना मुख्य परीक्षेसाठी बोलावलं जाईल. त्यानंतर नियमित उमेदवारांना संबंधित राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाची भाषा येते की नाही यासाठी स्थानिक परीक्षा सुद्धा घेतली जाईल. स्थानिक भाषेच्या परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची निवड केली जाईल. प्राथमिक परीक्षेतील गुण गुणवत्ता यादीत समाविष्ट केले जाणार नाहीत. अंतिम गुणवत्ता यादी मुख्य परीक्षेवर आधारित असेल. मिळालेल्या माहितीनुसार SBI क्लर्कचा पगार हा जवळपास 40 हजारांच्या जवळपास असतो.