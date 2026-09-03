/SBI ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार ATM व्यवहारांचे नियम

SBI ATM Rules 2026 : स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे, जर तुमचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये अकाउंट असेल तर मग ही माहिती तुमच्यासाठी आहे. SBI मध्ये जर तुमचे सॅलरी अकाउंट असेल तर तुमच्यासाठी ही महत्त्वाची माहिती तुमच्यापर्यत पोहोचणे गरजेचे आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने आपल्या एटीएम वापराच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता हे नियम ग्राहकांसाठी कधीपासून लागू केला जाणार आणि कोणते नवे नियम तयार करण्यात आले आहेत यासंदर्भात सविस्तर माहिती वाचा.
1 ऑक्टोबरपासून SBI नवे नियम तयार करणार आहे आणि त्याआधी बॅंकेचे जुने नियम कोणते आहेत यासंदर्भात जाणून घ्या. सध्या, कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय दरमहा 10 व्यवहारांची सुविधा उपलब्ध होती. मात्र, 1 ऑक्टोबरपासून ही सेवा बदलणार आहे. सॅलरी पॅकेज खाती असलेल्यांसाठी इतर बँकांच्या एटीएममधून होणाऱ्या मोफत व्यवहारांची मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय एसबीआयने घेतला आहे.
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नवीन प्रणालीनुसार, दरमहा इतर बँकांच्या एटीएममधून फक्त पाच व्यवहार विनामूल्य असतील. यामध्ये केवळ रोख रक्कम काढण्याचाच समावेश नाही. एटीएमवर शिल्लक तपासणे आणि मिनी स्टेटमेंट मिळवणे हे देखील या मर्यादेत गणले जाईल. याचा अर्थ असा की, दुसऱ्या बँकेच्या एटीएमचा वारंवार वापर केल्यास तुमची मासिक विनामूल्य मर्यादा लवकरच संपू शकते. एखाद्या ग्राहकाचे सॅलरी खातेधारक आता इतर बँकांच्या एटीएमवरून दरमहा केवळ पाच मोफत व्यवहारांसाठी पात्र असतील. या पाच मोफत व्यवहारांमध्ये आर्थिक (पैसे काढणे) आणि गैर-आर्थिक (शिल्लक तपासणे किंवा मिनी-स्टेटमेंट) या दोन्हींचा समावेश आहे. शिवाय, मेट्रो आणि नॉन-मेट्रो शहरांसाठी कोणतेही वेगळे नियम नसतील, म्हणजेच पाच व्यवहारांची मर्यादा देशभरात सारखीच राहील. शिवाय, मेट्रो आणि नॉन-मेट्रो शहरांसाठी कोणतेही वेगळे नियम नसतील, म्हणजेच पाच व्यवहारांची मर्यादा देशभरात सारखीच राहील.
तुम्ही एका महिन्यात इतर बँकेच्या एटीएमवर पाचपेक्षा जास्त व्यवहार केल्यास, तुम्हाला अतिरिक्त सेवा शुल्क लागेल.
रोख रक्कम काढणे (आर्थिक व्यवहार): प्रति व्यवहार रु. 23 + जीएसटी.
शिल्लक तपासणी किंवा इतर सेवांवर (गैर-आर्थिक व्यवहार): प्रति व्यवहार रु. 11 + जीएसटी.