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कामाची बातमी! 6 महिन्याच्या FD वर SBI देतंय घसघशीत व्याज, 'या' नागरिकांना होणार फायदा!

तुम्हाला देखील एफडीमध्ये गुंतवणुक करायची आहे का? तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. वाचा तुमच्या कामाची बातमी

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 27, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:32 PM IST
कामाची बातमी! 6 महिन्याच्या FD वर SBI देतंय घसघशीत व्याज, 'या' नागरिकांना होणार फायदा!
Image Credit: sbi fd rates 2026 6 month senior citizen latest list interest calculation

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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