कामाची बातमी! 6 महिन्याच्या FD वर SBI देतंय घसघशीत व्याज, 'या' नागरिकांना होणार फायदा!

भारतीय स्टेट बँक म्हणजेच SBI देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक आहे. बँकेकडून ग्राहकांना विविध योजना आणण्यात येतात. बँकेकडून एफडीवर चांगले व्याज दिले जाते. अशाच एका योजनेबद्दल जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती. या योजनेची खास बाब म्हणजे 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या सिनियर सिटीजनला सामान्य ग्राहकांच्या तुलनेने अधिक व्याज मिळते. त्यामुळं तुम्ही पण एसबीआयमध्ये ही एफडी काढण्याच्या विचारात असाल तर या तुम्हाला एफडी वर किती व्याज मिळेल, हे सविस्तर जाणून घ्या.
एसबीआय आपल्या ग्राहकांना वयानुसार 6 महिन्यांच्या एफडीवर वेगवेगळे व्याजदर देते. 59 वर्षांपर्यंतच्या ग्राहकांना या कालावधीच्या एफडीवर 5.65% वार्षिक व्याज मिळते. 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ग्राहकांना त्याच एफडीवर 6.15% व्याज मिळते, म्हणजेच ज्येष्ठ नागरिकांना सामान्य ग्राहकांपेक्षा 0.5०% जास्त व्याज मिळते.
एवढंच नाही तर, 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या अति ज्येष्ठ नागरिक ग्राहकांना 6 महिन्यांच्या एफडीवर 6.25 टक्के इतका सर्वाधिक व्याजदर दिला जात आहे.
हे व्याजदर फक्त ₹३ कोटींपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या एफडीसाठी लागू आहेत. त्यामुळे, एफडी करण्यापूर्वी बँकेचे सध्याचे व्याजदर आणि अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे, कारण बँका हे दर वारंवार बदलतात.
एसबीआयने आपल्या एफडी व्याजदरांमध्ये शेवटचा बदल डिसेंबर 2025 मध्ये केला होता. तेव्हापासून, बँकेने मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये कोणताही मोठा बदल केलेला नाही, म्हणजेच डिसेंबर 2025 पासून एसबीआयचे एफडी व्याजदर तुलनेने स्थिर राहिले आहेत. त्यामुळे, जर तुम्ही एसबीआयमध्ये एफडी उघडण्याचा विचार करत असाल, तर गुंतवणूक करण्यापूर्वी सध्याचे व्याजदर नक्की तपासा.
जरी बँक वेळोवेळी आपल्या एफडी दरांमध्ये बदल करत असली तरी, गुंतवणूक करण्यापूर्वी नवीन दर आणि विविध कालावधीच्या पर्यायांबद्दल अचूक माहिती मिळवणे नेहमीच फायदेशीर ठरते.
ज्या व्यक्तीना आपली बचत अल्प कालावधीसाठी सुरक्षित ठेवायची आहे, त्यांच्यासाठी एसबीआयची 69 महिन्यांची एफडी (FD) चा पर्याय चांगला आहे. ही योजना ज्येष्ठ नागरिक आणि अतिज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक फायदेशीर आहे, कारण त्यांना सामान्य दरांपेक्षा जास्त व्याजदर मिळतो. ज्यांना सुरक्षित गुंतवणूक करायची आहे हा एक उत्तम पर्याय आहे