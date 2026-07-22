/SBI फंड्सच्या IPO ने 13 कर्मचाऱ्यांना बनवले करोडपती? कुणाकडे आहेत 121 कोटींचे शेअर्स?

SBI Funds Ipo Made 13 Employees : देशातील सर्वात मोठी फंड मॅनेजर कंपनी असलेल्या एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंट सूचीबद्ध झाली आहे. 7 टक्के प्रीमियमसह कंपनीचे शेअर्सच्या लिस्टींग झाले आहे. 'ऑफर फॉर सेल' अंतर्गत हा IPO लिस्टिंग झाला. कंपनीला या इश्यूमधून कोणताही निधी मिळणार नाही. मात्र, या वर्षातील सर्वात मोठ्या आयपीओने SBI च्या 13 कर्मचाऱ्यांना करोडपती बनवले आहे.
अनेक वर्षांपूर्वी ईएसओपी (ESOP) म्हणून या कर्मचाऱ्यांना शेअर्स मिळाले होते. इश्यूची किंमत 574 रुपये होती. बीएसईवर तो 610 रुपये तर एनएसईवर 613.30 रुपयांना सूचीबद्ध झाला. कंपनीच्या 9,795.31 कोटींच्या आयपीओला जवळपास 42 पट अधिक बोली लागली. एसबीआय फंड्स मॅनेजमेंटच्या माहितीपत्रकानुसार प्रति शेअर 574 च्या इश्यू किंमतीवर 13 कर्मचाऱ्यांकडे 1 कोटींहून अधिक किमतीचा इक्विटी हिस्सा होता. उपव्यवस्थापकीय संचालक देविंदर पाल सिंग हे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले आहेत. त्यांच्या सध्याच्या कंपनी शेअर्सचे मूल्य अंदाजे 121 कोटी आहे. त्यांच्यापाठोपाठ फंड हाऊसचे मुख्य गुंतवणूक अधिकारी, श्रीनिवासन रामा अय्यर आहेत, ज्यांच्याकडे अंदाजे 105 कोटी आहेत.
सिंग यांच्याकडे असलेल्या 21.14 लाख निहित शेअर्सचे मूल्य आयपीओ किमतीनुसार अंदाजे 121 कोटी इतके आहे. त्यांच्याकडे अनिहित ऑप्शन्सदेखील आहेत, जे भविष्यात वापरल्यास त्यांचे मूल्य अंदाजे 30 कोटींपर्यंत असू शकते. अय्यर यांच्या 18.25 लाख निहित शेअर्सचे मूल्य अंदाजे 105 कोटी रुपये आहे. तर, त्यांच्या उर्वरित अनिहित ऑप्शन्सचे मूल्य आयपीओ किमतीनुसार अंदाजे 51 कोटी आहे.
श्रीनिवास जैन, चीफ ऑफ स्ट्रॅटेजी, डिजिटल अँड टेक्नॉलॉजी आणि हेड ऑफ इन्व्हेस्टर रिलेशन्स, यांच्याकडे अंदाजे 59 कोटी मूल्याचे निहित शेअर्स आहेत. त्याचप्रमाणे, राजीव राधाकृष्णन, चीफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ फिक्स्ड इन्कम, यांच्याकडे अंदाजे 36 कोटी मूल्याचे शेअर्स आहेत, अपर्णा निर्गुडे, चीफ रिस्क ऑफिसर, यांच्याकडे 31 कोटी मूल्याचे शेअर्स आहेत आणि विनया दातार, चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी आणि लीगल हेड, यांच्याकडे अंदाजे 21 कोटी मूल्याचे निहित शेअर्स आहेत.
2018 मध्ये कंपनीची ईएसओपी योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर त्यात सुधारणा करण्यात आली. या योजनेत प्रति शेअर 39 ते 455 पर्यंतच्या एक्सरसाइज किमतींवर पर्याय (ऑप्शन्स) उपलब्ध करून देण्यात आले होते. प्रति शेअर 574 निश्चित केलेल्या आयपीओ किमतीमुळे कंपनीच्या वाढीच्या टप्प्यात कंपनीत टिकून राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना लक्षणीय फायदा झाला.