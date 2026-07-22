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SBI फंड्सच्या IPO ने 13 कर्मचाऱ्यांना बनवले करोडपती? कुणाकडे आहेत 121 कोटींचे शेअर्स?

SBI चे 13 कर्मचारी करोडपती झाले आहेत. SBI फंड्सच्या IPO ने कर्मचाऱ्यांना मलामाल केले आहे. एका कर्मचाऱ्याकडे 121 कोटींचे शेअर्स आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 11:32 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:32 PM IST
SBI फंड्सच्या IPO ने 13 कर्मचाऱ्यांना बनवले करोडपती? कुणाकडे आहेत 121 कोटींचे शेअर्स?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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SBI फंड्सच्या IPO ने 13 कर्मचाऱ्यांना बनवले करोडपती? कुणाकडे आहेत 121 कोटींचे शेअर्स?
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