Marathi News
नोकरीची मोठी संधी! पुढील 5 महिन्यात 3500 नव्या सरकारी बँकांची सुवर्ण संधी

SBI Recruitment:  पुढील पाच महिन्यांत एसबीआय 3500 अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्याची योजना आखत आहे. जूनमध्ये 505 पीओ पदांसाठी भरती देखील यशस्वीरित्या पूर्ण झाली. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Oct 27, 2025, 12:34 PM IST
SBI PO Vacancy 2025 :देशातील सर्वात मोठी कर्ज देणारी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) देशभरात आपले कामकाज मजबूत करण्यासाठी आणि सेवा वितरण वाढविण्यासाठी सुमारे 3,500 अधिकाऱ्यांची भरती करण्याची योजना आखत आहे.

SBI चे उपव्यवस्थापकीय संचालक (मानव संसाधन) आणि मुख्य विकास अधिकारी (CDO) किशोर कुमार पोलुदासू यांनी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की बँकेने जूनमध्ये 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स (POs) ची भरती केली आणि तेवढ्याच रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाले असून अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

POs आणि सर्कल ऑफिसर्सची भरती

विशेषज्ञ अधिकाऱ्यांबद्दल त्यांनी सांगितले की आयटी आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रे हाताळण्यासाठी सुमारे 1,300 अधिकाऱ्यांची आधीच निवड करण्यात आली आहे. 541 PO पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. अर्ज आधीच प्राप्त झाले आहेत. PO भरती तीन टप्प्यात होते: प्राथमिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, मानसोपचार चाचणी आणि मुलाखत. याव्यतिरिक्त, ते म्हणाले, "अंदाजे 3000 सर्कल-आधारित अधिकाऱ्यांची नियुक्ती विचारात घेतली जात आहे. हे काम चालू आर्थिक वर्षात पूर्ण केले पाहिजे."

एसबीआय 18000 लोकांची भरती 

या वर्षाच्या सुरुवातीला, एसबीआयचे अध्यक्ष सीएस शेट्टी यांनी घोषणा केली की बँक विविध श्रेणींमध्ये अंदाजे 18000 लोकांची भरती करेल. त्यापैकी अंदाजे 13500 लिपिक पदांसाठी असतील आणि उर्वरित प्रोबेशनरी अधिकारी आणि स्थानिक पातळीवर नियुक्त अधिकारी असतील.

पहिल्या तिमाहीत, एसबीआयने देशभरातील त्यांच्या शाखांमध्ये ग्राहकांचा अनुभव वाढविण्यासाठी 13455 कनिष्ठ सहकारी आणि 505  पीओची भरती करण्याची घोषणा केली.

पोलुदासू म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठ्या कर्ज देणाऱ्या कंपनीने लैंगिक विविधतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी एक धोरण तयार केले आहे, ज्याचे उद्दिष्ट पाच वर्षांत महिला कर्मचारी संख्या ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आहे.

महिला कर्मचारी संख्या 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट

ते म्हणाले, "जर आपण आघाडीच्या कर्मचाऱ्यांकडे पाहिले तर महिलांचे प्रमाण सुमारे 33 टक्के आहे, परंतु एकूणच, त्या एकूण कामगार संख्येच्या 27 टक्के आहेत. म्हणून, विविधता आणखी सुधारण्यासाठी आम्ही ही टक्केवारी सुधारण्यासाठी काम करू." त्यांनी सांगितले की बँक ही तफावत भरून काढण्यासाठी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये 30 टक्के महिलांचे मध्यम मुदतीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी पावले उचलत आहे.

एसबीआयकडे एकूण 2.4 लाखांहून अधिक कर्मचारी आहेत, जे देशातील कोणत्याही संस्थेत सर्वाधिक आहे आणि बँकिंग उद्योगातही सर्वोच्च आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की बँक सर्व स्तरांवर महिलांची भरभराट होईल अशी कार्यस्थळे निर्माण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे आणि लक्ष्यित कार्यक्रमांद्वारे एसबीआय नेतृत्व, काम-जीवन संतुलन आणि कामाच्या ठिकाणी आदर यांना प्रोत्साहन देते.

महिला सक्षमीकरणासाठी एसबीआयचे उपक्रम

बँकेने हाती घेतलेल्या काही महिला-केंद्रित उपाययोजनांवर प्रकाश टाकताना पोलुदासू म्हणाले की बँक नोकरी करणाऱ्या मातांसाठी पाळणाघर भत्ता प्रदान करते, कुटुंब पोहोच कार्यक्रम चालवते आणि मातृत्व, सब्बॅटिकल किंवा वाढत्या आजारी रजेवरून परतणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम देते.

शिवाय, त्यांनी सांगितले की 'एम्पॉवर हर' हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे जो संरचित नेतृत्व प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षण सत्रांद्वारे महिलांना नेतृत्वासाठी ओळखतो, मार्गदर्शन करतो आणि तयार करतो. ज्याचा उद्देश नेतृत्व भूमिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि भविष्यातील शीर्ष महिला अधिकाऱ्यांची एक मजबूत पाइपलाइन तयार करणे आहे. 

