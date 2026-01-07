पत्नीशी भांडणानंतर SBI मॅनेजर गेला ट्रेनसमोर; आत्महत्येपुर्वी लिहिलेल्या पत्रात...

SBI Manager Suicide: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक म्हणून काम करणाऱ्या 35 वर्षीय अविनाश जैन यांनी स्वतःचा जीव संपवला. त्यांच्या पत्नी रोली जैनसोबत झालेल्या भांडणानंतर त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. मंगळवारी सकाळी ही घटना घडली. दोघेही एकाच कार्यालयात काम करत असताना त्यांच्यात वाद झाला. अविनाश यांनी नंतर कार्यालय सोडले आणि संध्याकाळी त्यांचा मृतदेह सापडला. अविनाश एक जबाबदार आणि कुटुंबप्रिय व्यक्ती म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे त्यांच्या सहकाऱ्यांसाठी ही धक्कादायक घटना आहे.
अविनाश जैन हे भोपळच्या मैदा मिल परिसरातील एसबीआयच्या विभागीय कार्यालयात सहाय्यक व्यवस्थापक पदावर होते. त्यांची पत्नी रोली देखील याच कार्यालयात नोकरी करत होत्या. दोघेही बँकिंग क्षेत्रात यशस्वी होते आणि त्यांचे वैवाहिक जीवन सामान्य वाटत होते. मात्र घरगुती किंवा वैयक्तिक कारणांमुळे त्यांच्यात मतभेद निर्माण झाले. अविनाश यांना आई-वडील, बहिण आणि भाऊ असा कुटुंब होता. ते स्वभावाने शांत आणि मेहनती होते, पण या भांडणाने त्यांना इतके उदास केले की त्यांनी जीवन संपवण्याचा निर्णय घेतला.
मंगळवारी सकाळी कार्यालयात अविनाश आणि रोली यांच्यात काही कारणाने जोरदार भांडण झाले. हे भांडण इतके तीव्र होते की अविनाश तातडीने कार्यालय सोडून निघून गेले. त्यानंतर ते घरी किंवा इतरत्र गेले नाहीत, तर थेट रेल्वे ट्रॅककडे वळले. या वादामुळे त्यांच्या मनात निराशा आणि अपराधीपणाची भावना निर्माण झाली असावी. कुटुंबीयांना या घटनेची कल्पना नव्हती, आणि ते संध्याकाळपर्यंत अविनाशच्या संपर्कात नव्हते.
अविनाश यांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी एक पत्र लिहिले, ज्यात त्यांनी कुटुंबातील सदस्यांना - आई, वडील, पत्नी रोली, बहिण आणि भावाला - माफी मागितली. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, "मी खूप चुका केल्या आहेत, मला माफ करा." तसेच, त्यांनी आपली मालमत्ता आणि विमा रक्कम यांचे वाटप कसे करावे याबाबत सूचना दिल्या.
अविनाश यांनी चेतक पुलाखालील रेल्वे मार्गावर धावत्या ट्रेनसमोर उडी मारून जीव दिला. ही घटना संध्याकाळी घडली. जिथे ट्रेनच्या धडकेने त्यांचा मृत्यू झाला. स्थानिकांनी मृतदेह पाहिल्यानंतर पोलिसांना कळवले. हे ठिकाण भोपाळ शहरातील व्यस्त भागात आहे, जिथे अशा घटना दुर्मीळ असतात. अविनाश यांच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबावर आणि मित्रमंडळींवर मोठा आघात झालाय.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला. त्यांनी आत्महत्येचे पत्र जप्त केले आणि त्याची तपासणी सुरू केली. पोलीस या प्रकरणात अविनाश आणि रोली यांच्यातील वादाचे कारण शोधतायत, कुटुंबीयांकडून माहिती घेतायत आणि इतर पुरावे गोळा करतायत. हे प्रकरण आत्महत्या असले तरी पोलिस संशयास्पद बाबी तपासत आहेत.