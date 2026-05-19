/SBI Mega Bharti: एसबीआयमध्ये तब्बल 7150 पदांची भरती, कोणाला मिळेल नोकरी? जाणून घ्या!

SBI Recruitment: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाने तब्बल 7150 अप्रेंटिस पदांसाठी मोठी भरती जाहीर केली आहे. बँकिंग क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या तरुणांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 19 मे 2026 पासून सुरू झाली असून उमेदवारांना देशभरातील विविध राज्यांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे पदवीधर तरुणांना प्रत्यक्ष बँकिंग कामाचा अनुभव देण्यासाठी ही भरती करण्यात येत आहे. या भरतीसाठी अर्ज कसा करायचा? शेवटची तारीख कोणती? सविस्तर जाणून घेऊया.
SBI ने ‘अप्रेंटिसशिप अॅक्ट 1961’ अंतर्गत ही भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. देशातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या जागा विभागण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले आहे. बँकिंग क्षेत्रात अनुभव मिळवण्यासाठी तरुणांचे लक्ष या भरतीकडे लागले आहे.
या भरतीसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 19 मेपासून सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांना SBI च्या अधिकृत करिअर पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 8 जून 2026 ठेवण्यात आली आहे. अर्ज भरताना फोटो, सही, हस्तलिखित घोषणा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. शेवटच्या क्षणी सर्व्हरवरील ताण टाळण्यासाठी उमेदवारांनी लवकर अर्ज करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
या भरतीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी आवश्यक आहे. उमेदवाराचे वय किमान 20 आणि कमाल 28 वर्षे असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, OBC, PwBD आणि इतर राखीव प्रवर्गांना सरकारी नियमानुसार वयोमर्यादेत सूट दिली जाणार आहे. स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणेही महत्त्वाचे मानले गेले आहे. संबंधित राज्यातील भाषा उमेदवाराला येणे आवश्यक असेल.
उमेदवारांची निवड ऑनलाइन लेखी परीक्षेद्वारे केली जाणार आहे. त्यानंतर स्थानिक भाषा चाचणी घेतली जाईल. ऑनलाइन परीक्षेमध्ये रीझनिंग, कॉम्प्युटर ज्ञान, गणित, सामान्य इंग्रजी आणि सामान्य जागरूकता या विषयांवरील प्रश्न विचारले जाणार आहेत. चुकीच्या उत्तरांसाठी निगेटिव्ह मार्किंगही लागू असणार आहे. त्यामुळे केवळ अंदाजाने उत्तरे देणाऱ्या उमेदवारांना फटका बसू शकतो.
निवड झालेल्या उमेदवारांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या कालावधीत दरमहा 15 हजार रुपये स्टायपेंड मिळेल. मात्र ही कायम नोकरी नसून प्रशिक्षण स्वरूपातील संधी आहे, हे SBI ने स्पष्ट केले आहे. तरीही देशातील सर्वात मोठ्या बँकेत कामाचा अनुभव मिळणार असल्याने भविष्यातील नोकरीच्या संधींसाठी हे प्रशिक्षण उपयुक्त ठरू शकते.
अनेक तरुण स्पर्धा परीक्षा देत असतात, पण प्रत्यक्ष बँकेत कामाचा अनुभव नसल्याने त्यांना अडचणी येतात. SBI ची अप्रेंटिस योजना अशा उमेदवारांसाठी फायदेशीर मानली जाते. ग्राहक सेवा, खाते व्यवहार, शाखा व्यवस्थापन आणि डिजिटल बँकिंग यांसारख्या कामांचा प्रत्यक्ष अनुभव यातून मिळतो. काही तज्ज्ञांच्या मते, भविष्यातील बँकिंग भरतींमध्ये हा अनुभव महत्त्वाचा ठरू शकतो.
भरती प्रक्रियेच्या नावाखाली फसवणुकीचे प्रकार वाढत असल्याने SBI ने अधिकृत संकेतस्थळावरूनच अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. सोशल मीडियावरील बनावट लिंक, फेक एजंट किंवा पैसे मागणाऱ्या व्यक्तींवर विश्वास ठेवू नये, असा इशाराही देण्यात आला आहे. उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत जाहिरात नीट वाचून पात्रता, परीक्षा पद्धत आणि आवश्यक अटी समजून घेणे आवश्यक आहे.