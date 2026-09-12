/गृहकर्जदारांना मोठा धक्का बसणार! SBI च्या रिपोर्टनुसार RBI ऑक्टोबरमध्ये रेपो रेट वाढवणार, किती वाढणार EMI?

सर्वसामान्य लोक मालमत्ता, घर, गाडी किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी बँकांकडून कर्ज घेत असतात. अशा स्थितीत तुम्ही जर बँकांकडून कुठलेही कर्ज घेतलं असेल किंवा घेण्याच्या विचारात असाल तर तुमच्यासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एक रिपोर्ट समोर आला आहे. या रिपोर्टनुसार गणपतीनंतर ऑक्टोबर महिन्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आपल्या रेपो रेटमध्ये वाढ करणार आहेत. जर रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यास याचा परिमाण म्हणजे तुमचं बँकेतून घेतलेल्या कर्जाच्या EMI वर होणार आहे. याचा थेट परिणाम तुमच्या मासिक बजेटवर होणार आहे.
SBI रिसर्चच्या RBI च्या रेपो रेटवरील इकोव्रॅप अहवालानुसार ऑक्टोबरमध्ये RBI रेपो रेट वाढण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे कर्जदारांच्या बजेटवर पडणार आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार आरबीआयनं रेपो रेट वाढवल्यास ऑक्टोबरबरमध्ये 25 बेसिस पॉईंट रेपो रेट वाढणार आहे. तर धक्कादायक म्हणजे वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात देखील रेपो रेट वाढणार आहे. डिसेंबरमध्ये देखील 25 बेसिस पॉईंटनं रेपो रेट वाढण्याचे संकेत आहेत. याचा अर्थ दोन महिन्यात रेपो रेटमध्ये तब्बल 50 बेसिस पॉईंटची वाढ होण्याची शक्यता आहे.