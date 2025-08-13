English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
SBI Transaction Charges: SBI ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी. 15 ऑगस्टपासून ग्राहकांकडून आकारले जाणार 'हे' शुल्क.    

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 13, 2025, 07:43 PM IST
SBI च्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 15 ऑगस्ट रोजी बँकेचा कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी 'ही' माहिती जाणून घ्या
SBI set to revise IMPS charges from August 15 here what other banks charge

SBI Latest News: जर तुमचेही SBI मध्ये खाते असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने माहिती दिली आहे की, किरकोळ ग्राहकांसाठी इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS) वरील शुल्क १५ ऑगस्टपासून सुधारित केले जाईल. हा बदल ८ सप्टेंबरपासून कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी लागू केला जाईल. SBI ने केलेल्या या बदलांचा परिणाम बँकेच्या सुमारे ४० कोटी ग्राहकांना होईल.

किरकोळ ग्राहकांसाठी, इंटरनेट बँकिंग आणि YONO अॅपद्वारे २५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु जर तुम्ही यापेक्षा जास्त पैसे ट्रान्सफर केले तर व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल. २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर २ रुपये + GST आकारले जाईल. १ लाख रुपयांपासून २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ६ रुपये + GST आकारले जाईल. दुसरीकडे, दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त म्हणजेच ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर १० रुपये + GST आकारले जाईल.

बदललेेले नियम

जेव्हा तुम्ही कोणत्याही शाखेत जाता आणि व्यवहार करता तेव्हा १,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यानंतर, १,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर २ रुपये + GST आकारले जाईल. त्याचप्रमाणे, १०,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ४ रुपये + GST आकारले जाईल. २५,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ४ रुपये + GST आकारले जाईल. १ लाख ते २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर १२ रुपये + जीएसटी आकारला जाईल. २ लाख रुपयांपासून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर २० रुपये + जीएसटी आकारला जाईल.

कुणाला मिळणार सूट

एसबीआयने काही पगार खात्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने केलेल्या आयएमपीएस व्यवहारांवरील शुल्क देखील काढून टाकले आहे. अशा खात्यांमध्ये संरक्षण वेतन पॅकेज, पोलिस वेतन पॅकेज, केंद्र सरकार वेतन पॅकेज आणि शौर्य कुटुंब पेन्शन खाते यांचा समावेश आहे. हे बदल कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी देखील लागू करण्यात आले आहेत आणि ८ सप्टेंबरपासून ते लागू होतील.

कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क किरकोळ ग्राहकांसारखेच आहे. तथापि, सोने, डायमंड, प्लॅटिनम आणि रोडियम सारख्या काही चालू खात्यांसाठी तसेच सरकारी विभाग आणि कायदेशीर संस्थांसाठी, ऑनलाइन पद्धतीने केलेल्या आयएमपीएस व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

FAQ

SBI मध्ये IMPS व्यवहाराची कमाल मर्यादा किती आहे?

प्रति IMPS व्यवहाराची कमाल मर्यादा ₹५,००,००० आहे. एका दिवसात एकाधिक व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा ₹२५,००,००० आहे (खात्याच्या प्रकार आणि पडताळणीवर अवलंबून). नॉन-बेनिफिशियरी ट्रान्सफरसाठी दैनिक मर्यादा ₹४०,००० आहे (सकाळी ८:०० ते रात्री ८:००, IST).५.

IMPS व्यवहार प्राप्त करण्यासाठी शुल्क आहे का?

नाही, IMPS द्वारे येणाऱ्या व्यवहारांवर (इनवर्ड ट्रान्सफर) कोणतेही शुल्क नाही.६. SBI चे IMPS शुल्क इतर बँकांच्या तुलनेत कसे आहे?

सर्व ऑनलाइन चॅनेल्सद्वारे IMPS व्यवहार मोफत आहेत का?

नाही, फक्त ₹२५,००० पर्यंतचे ऑनलाइन व्यवहार YONO, YONO Lite, किंवा इंटरनेट बँकिंगद्वारे मोफत आहेत. त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांना वरीलप्रमाणे शुल्क लागेल.८. IMPS व्यवहार परत करता येईल का? IMPS व्यवहार सामान्यतः परत करता येत नाहीत, जोपर्यंत प्राप्तकर्ता पैसे परत करण्यास सहमत होत नाही किंवा तांत्रिक त्रुटी असेल. त्रुटी झाल्यास त्वरित SBI शी संपर्क साधा.

About the Author
