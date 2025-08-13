SBI च्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 15 ऑगस्ट रोजी बँकेचा कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी 'ही' माहिती जाणून घ्या

SBI Latest News: जर तुमचेही SBI मध्ये खाते असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेने माहिती दिली आहे की, किरकोळ ग्राहकांसाठी इमिजिएट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS) वरील शुल्क १५ ऑगस्टपासून सुधारित केले जाईल. हा बदल ८ सप्टेंबरपासून कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी लागू केला जाईल. SBI ने केलेल्या या बदलांचा परिणाम बँकेच्या सुमारे ४० कोटी ग्राहकांना होईल.
किरकोळ ग्राहकांसाठी, इंटरनेट बँकिंग आणि YONO अॅपद्वारे २५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु जर तुम्ही यापेक्षा जास्त पैसे ट्रान्सफर केले तर व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल. २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या १ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर २ रुपये + GST आकारले जाईल. १ लाख रुपयांपासून २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ६ रुपये + GST आकारले जाईल. दुसरीकडे, दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त म्हणजेच ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर १० रुपये + GST आकारले जाईल.
जेव्हा तुम्ही कोणत्याही शाखेत जाता आणि व्यवहार करता तेव्हा १,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यानंतर, १,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर २ रुपये + GST आकारले जाईल. त्याचप्रमाणे, १०,००० ते २५,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ४ रुपये + GST आकारले जाईल. २५,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ४ रुपये + GST आकारले जाईल. १ लाख ते २ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर १२ रुपये + जीएसटी आकारला जाईल. २ लाख रुपयांपासून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर २० रुपये + जीएसटी आकारला जाईल.
एसबीआयने काही पगार खात्यांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने केलेल्या आयएमपीएस व्यवहारांवरील शुल्क देखील काढून टाकले आहे. अशा खात्यांमध्ये संरक्षण वेतन पॅकेज, पोलिस वेतन पॅकेज, केंद्र सरकार वेतन पॅकेज आणि शौर्य कुटुंब पेन्शन खाते यांचा समावेश आहे. हे बदल कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी देखील लागू करण्यात आले आहेत आणि ८ सप्टेंबरपासून ते लागू होतील.
कॉर्पोरेट ग्राहकांसाठी व्यवहारांवर आकारले जाणारे शुल्क किरकोळ ग्राहकांसारखेच आहे. तथापि, सोने, डायमंड, प्लॅटिनम आणि रोडियम सारख्या काही चालू खात्यांसाठी तसेच सरकारी विभाग आणि कायदेशीर संस्थांसाठी, ऑनलाइन पद्धतीने केलेल्या आयएमपीएस व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
प्रति IMPS व्यवहाराची कमाल मर्यादा ₹५,००,००० आहे. एका दिवसात एकाधिक व्यवहारांसाठी कमाल मर्यादा ₹२५,००,००० आहे (खात्याच्या प्रकार आणि पडताळणीवर अवलंबून). नॉन-बेनिफिशियरी ट्रान्सफरसाठी दैनिक मर्यादा ₹४०,००० आहे (सकाळी ८:०० ते रात्री ८:००, IST).५.
नाही, IMPS द्वारे येणाऱ्या व्यवहारांवर (इनवर्ड ट्रान्सफर) कोणतेही शुल्क नाही.६. SBI चे IMPS शुल्क इतर बँकांच्या तुलनेत कसे आहे?