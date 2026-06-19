/SBI कडून वर्षभरात साध्या कागद- पेनासाठी ₹986 कोटीचा खर्च; डिजिटल भारतात बँका मात्र अजून कागदांवरच अडकलेल्या?

मुंबई | काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधानांनी डिजिटल भारताचा नारा दिला आणि देशभरात जणू या डिजिटलायजेशनची लाटच आली. ज्या गल्लीबोळातच्या दुकानांवर पैशांचे व्यवहार होत होते, तिथंही आता स्कॅनरनं पैशांची देवाणघेवाण होते. देशाच्या अर्थसंकल्पापासून ते अगदी सरकारी योजनांपर्यंत बहुतांश गोष्टी डिजिटल झाल्या. मात्र, यामध्ये बँका काहीशा मागे पडल्यात, असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.
भविष्यात बँकिंग सेवा या पूर्णपणे डिजिटल होणार असल्या तरीसुद्धा आजही अनेक बँकांमधील कामकाज हे कागद आणि पेनाशिवाय पूर्णच होत नाही. या त्याच बँका आहेत, ज्या ग्राहकांना App वापरण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. पण, प्रत्यक्षात त्यांची कामकाजाची पद्धत मात्र अद्यापही काहीशी जुनीच आहे. जाणून आश्चर्य वाटेल, पण 2025 या आर्थिक वर्षात अनेक बँकांनी कोरा कागद, चेकबुक, पासबुक आणि इतर कागदोपत्री कामासह पेन आणि लिखाणसाहित्यावर कोट्यवधींचा खर्च केला.
Groww च्या माहितीनुसार बँका पेन आणि पेपरवर बराच खर्च करतात. या यादीच अनेक बँकांची नावं असून, भारतीय स्टेट बँक यामध्ये आघाडीवर आहे. एसबीआयनं 2025 च्या आर्थिक वर्षात ₹986.4 इतकी गडगंज रक्कम खर्च केली. यामागोमाग येणारी बँक म्हणजे HDFC, ज्यांनी या साहित्यावर ₹922.5 कोटी इतका खर्च केला. बँकेच्या एकूण नफ्याच्या तुलनेत हा आकडा 1.3 टक्के इतका असला तरीही लहान बँकांच्या तुलनेनं ही रक्कम बरीच मोठी आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि युनियन बँकेनं या खर्चाची टक्केवारी 1 टक्क्याहून कमी ठेवली आहे. 'ग्रो'च्या माहितीनुसार IDFC First बँकेनं एकूण नफ्याच्या तब्बल 8.05 टक्के रक्कम स्टेशनरी खर्चांसाठी देऊ केली. ही रक्कम होती 122.7 कोटी रुपये.