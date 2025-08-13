निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचा 'सर्वोच्च' दिलासा! म्हणाले, 'आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र...'

Supreme Court Backs Election Commission: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला मोठा दिलासा देणारं निरिक्षण मंगळवारी नोंदवलं. बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकनाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य असल्याचं न्यायालयाने निरिक्षणामधून सूचित केलं आहे. मतदार याद्यांमध्ये नावे समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडेच आहे. आधार कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करण्यास अंतिम पुरावा मान्य होऊ शकत नाही, असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले.
देशभरात मतदार याद्यांच्या मुद्द्यावरून वाद वाढत असताना, न्यायालयाने हा वाद 'अविश्वासा'मुळे असल्याचं नमूद केलं आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. निवडणूक आयोगानुसार, बिहारमधील एकूण 7.9 कोटी मतदारांपैकी 6.5 कोटी मतदारांना किंवा त्यांच्या पालकांना 2003 च्या याद्यांमध्ये नोंद असल्याने कोणतेही पुरावे सादर करण्याची गरज नव्हती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आरोप केला की या प्रक्रियेत सुमारे पाच कोटी लोकांना कोणतेही पुरावे किंवा प्रत्यक्ष तपास न करता यादीतून वगळले गेले.
न्यायालयाने सांगितले की, जर शंका निर्माण करणारे पुरावे मिळाले, तर सर्वांची नावे पुन्हा याद्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश देता येतील. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणाले की, आधार, रेशन कार्ड, एपिक क्रमांक असूनही मतदारांची नावे नाकारली. यावर न्यायालयाने मतदारांकडे काही ना काही वैध कागदपत्र आवश्यक आहे, असं सांगितलं.
मतदारांना कळवलं आहे का? सूचना दिल्या गेल्या आहेत का? याबाबत स्पष्टता हवी, असे जर मतदाराने आधार आणि राशन कार्डसह फॉर्म सादर केला असेल तर आयोगाला त्याची पडताळणी करणे बंधनकारक आहे, असं खंडपीठाने म्हटले आहे.
यादव यांनी न्यायालयात दोन व्यक्तींना न्यायालयासमोर उभे करता सांगितले की या दोघांना मृत घोषित करून बिहारच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी याला विरोध केला. न्यायालयात हे काय नाटक सुरू आहे?, असा सवाल त्यांनी केला. त्यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की प्रक्रियेत काही अनवधानाने झालेली चूक असू शकते. यासाठी उपाययोजना उपलब्ध आहेत. निवडणूक आयोगाचे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी म्हटले की, न्यायालयात नाटक करण्याऐवजी यादव यांनी त्या दोन व्यक्तींना आपले फॉर्म अपलोड करण्यास मदत करावी.
कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की एका मतदारसंघात 12 मतदारांना मृत दाखविले गेले आहे, पण ते प्रत्यक्षात जिवंत आहेत. त्याबाबत बूथ लेव्हल ऑफिसरवर कारवाई केली नाही. वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी यांनी यावर सांगितले की, ही केवळ ड्राफ्ट यादी आहे. इतक्या मोठ्या प्रक्रियेत काही चुका होणे शक्य आहे. मात्र, मृतांना जिवंत म्हणणे चुकीचं आहे आणि नवीन आयए (इन्स्पेक्टर अथवा अधिकाऱ्याची) गरज नाही.
केवळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदान ओळखपत्र बाळगल्याने एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक ठरत नाही, असे स्पष्ट करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने बांगलादेशातून बेकायदा मार्गाने आलेल्या व्यक्तीची जामिनावर सुटका करण्यास मंगळवारी नकार दिला. आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र ही कागदपत्रे केवळ ओळख पटविण्यासाठी आहेत आणि सेवा मिळविण्याकरिता आहेत, असे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केले. आरोपीवरील आरोप गंभीर आहेत. त्याने केवळ भारतात जास्त काळ वास्तव्य केले नाही तर भारतीय असल्याचे भासविण्यासाठी बनावट ओळखपत्रे बनविली.
सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्राबाबत काय म्हटले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र हे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अंतिम पुरावे मानले जाऊ शकत नाहीत. मतदार यादीत नाव समाविष्ट किंवा वगळण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाकडे आहे.
बिहारमधील मतदार यादी पुनरावलोकनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय आहे?
बिहारमधील विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाची भूमिका योग्य ठरवली. जर शंका निर्माण करणारे पुरावे मिळाले, तर वगळलेली नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे निर्देश देता येतील, असे न्यायालयाने सांगितले.
निवडणूक आयोगाच्या मते कोणत्या मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही?
बिहारमधील 7.9 कोटी मतदारांपैकी 6.5 कोटी मतदार किंवा त्यांच्या पालकांची नावे 2003 च्या मतदार यादीत असल्याने त्यांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही.
याचिकाकर्त्यांनी कोणता आरोप केला आहे?
याचिकाकर्त्यांनी, विशेषतः वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, असा आरोप केला की, सुमारे पाच कोटी लोकांची नावे कोणतेही पुरावे किंवा तपास न करता मतदार यादीतून वगळली गेली.