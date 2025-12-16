'हे तर देवाचं शोषण...' बांके बिहारी मंदिरातील श्रीमंतांच्या पुजाविधीवरून सर्वोच्च न्यायालयानं कोणाला झापलं?

Shri Banke Bihari Temple News : जगभरात प्रसिद्ध असणारं वृंदावन येथील श्री बांके बिहारी मंदिरातील दर्शन रांगेसंदर्भातील वाद थेट न्यायालयात पोहोचला आणि देवालाही न्यायालयापुढं उभं करण्याची ही परिस्थिती ओढावल्याचं पाहायला मिळालं. या प्रकरणी सदर मंदिरातील व्हीआयपी दर्शन- पुजेसंदर्भात न्यायालयानं तीव्र शब्दांत नाराजीचा सूर आळवत देवतांनाच विश्रांती दिली जात नसल्याचं स्पष्ट केलं.
ज्या वेळी सामान्य भाविकांना दर्शनाची मुभा नसते, त्याचवेळी मोठी देणगी देणाऱ्यांसाठी मात्र विशेष पुजाविधी आयोजित केले जातात याकडेसुद्धा न्यायालयानं लक्ष वेधलं. देशातील सर्वोच्च न्यायालयानं वरील प्रखथांमुळं देवतांच्या विश्रांतीकाळात बाधा येते हे परंपरा आणि धार्मिक मर्यादांविरोधात आहे असं स्पष्ट मत मांडलं. वृंदावनातील श्री बांके बिहारी मंदिरातील दर्शन वेळा, तेथील पुजाविधीमधील बदल या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सवाल करत त्यांच्याकडून उत्तराची अपेक्षासुद्धा व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं यावेळी मंदिर न्यासाच्या निर्णयांवर नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची, विपुल एम पामचोली यांचा समावेश होता. न्यायालयाच्या या खंडपीठानं मंदिर पुजाविधी आणि दर्शनवेळांप्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे नियुक्त व्यवस्थापकिय समितीला नोटिसही बजावली. ज्यासंदर्भातील पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे.
न्यायालयाच्या खंडपीठानं वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान आणि वकील तन्वी दुबे यांच्या युक्तिवादाकडे लक्ष वेधलं, ज्यामध्ये वृंदावनातील मंदिरात असणाऱ्या दर्शनाच्या वेळा, पुजाविधी आणि काही धार्मिक प्रथा थांबवण्यास विरोध केला होता. दीवान यांनी न्यायालयापुढं मांडलेल्या युक्तिवादानुसार 'दर्शनाची ही वेळ परंपरा आणि रितीरिवाजांचा भाग असून, ज्यावेळी मंदिर सामान्यांसाठी खुलं असतं तेव्हापासूनची ही परंपरा आहे. मंदिरातील वेलांच्या बदलांमुळं काही अनुष्ठानांमध्येही बदल झाला असून, त्यामध्ये त्या वेळेचाही समावेश आहे जेव्हा देता सकाळी जागे असतात आणि रात्री निद्रावस्थेत असतात.'
CJI यांच्या निरीक्षणानुसार, 'मंदिर दुपारी 12 वाजचा बंद झाल्यानंतर देवतांना एक क्षणही विश्रांती दिली जात नाही. जी मंडळी मोठी रक्कम मोजतात त्यांना विशेष पुजेसाठी परवानगी दिली जाते. हे तर देवाचं शोषण करण्याजोगं आहे. याच वेळेमेध्ये अशी माणसं बोलवली जातात जी पैसे देऊ शकतात आणि त्यांच्या हस्ते विशेष पुजाविधी पार पडतो, प्रत्यक्षात मात्र हा देवतांच्या विश्रांतीचा पवित्र वेळ असत.'
दरम्यान मंदिरातील कर्मचाऱ्यांची बाजू न्यायालयापुढं मांडणाऱ्या ज्येष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान आणि तन्वी दुबे यांनी मात्र मंदिरातील पूजा आणि दर्शनवेळांना पवित्र मानत त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करु नये असा आग्रही सूर आळवला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार ऋतुचक्रानुसार पुजाविधीच्या या वेगवेगळ्या वेळा असून त्यांचा थेट संबंध अंतर्गत अनुष्ठानांशी आहे हा मुद्दाही त्यांनी न्यायालयापुढं अधोरेखित केला.
सरन्यायाधिशांनी मुद्द्यावर सारासार विचार आणि निरीक्षण करत, 'दैनिक पूजा प्रथा संपुष्टात आणणं... समजा प्रत्यक्षातील वेळात 10 ते 15 हजार भाविक कमी झाले, तर त्यानं काय फरक पडतो?' असा सवाल उपस्थित केला. ज्यावर दीवान यांनी, आम्हाला चेंगराचेंगरीसारखी परिस्थिती नकोय, भाविकांची गर्दी नियंत्रणात आणण्याची गरज तर आहे असं म्हणत ही पूर्णपणे वेगळी बाब असल्याचं स्पष्ट केलं. दोन्ही पक्षांच्या बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंना नोटिस जारी करण्याचे आदेश जारी केले.