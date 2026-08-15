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SC, ST की? स्वातंत्र्यानंतरची पहिली जनगणना ज्यामध्ये नागरिकांची जात विचारणार; लोकांना 40 प्रश्नांची उत्तर द्यावीच लागणार

सरकारने जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच लोकसंख्या जनगणनेसाठी 40 प्रश्नांची यादी जारी केली आहे.  स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या इतिहासात प्रथमच जातीनिहाय आकडेवारीही गोळा केली जाणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 15, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 04:23 PM IST
SC, ST की? स्वातंत्र्यानंतरची पहिली जनगणना ज्यामध्ये नागरिकांची जात विचारणार; लोकांना 40 प्रश्नांची उत्तर द्यावीच लागणार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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