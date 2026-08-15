/SC, ST की? स्वातंत्र्यानंतरची पहिली जनगणना ज्यामध्ये नागरिकांची जात विचारणार; लोकांना 40 प्रश्नांची उत्तर द्यावीच लागणार

Census 2027: देशात होणाऱ्या आगामी जनगणनेबाबत केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील म्हणजेच लोकसंख्या जनगणनेसाठी 40 प्रश्नांची यादी जारी केली आहे. विशेष म्हणजे, यंदाची जनगणना अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या इतिहासात प्रथमच जातीनिहाय आकडेवारीही गोळा केली जाणार आहे.
2026-2027 मध्ये होत असलेली ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिजिटल जनगणना असणार आहे. लडाख तसेच जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील बर्फाच्छादित भागांमध्ये 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत लोकसंख्या गणना केली जाणार आहे. घराघरात जाऊन गणना सुरू होण्यापूर्वी 17 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट या काळात नागरिकांना स्वतः ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची सुविधाही उपलब्ध असेल. देशातील उर्वरित भागांमध्ये लोकसंख्या गणना पुढील वर्षापासून सुरू होणार आहे.
जनगणनेत प्रत्येक भारतीयाची विविध प्रकारची वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाणार आहे. यामध्ये वैवाहिक स्थिती, विवाहाच्या वेळी वय, जोडीदाराचे नाव, राष्ट्रीयत्व, धर्म, जात, पालकांचा तपशील, अपंगत्व, मातृभाषा आणि इतर भाषा यांचा समावेश असणार आहे. साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरतेचेही मूल्यांकन केले जाणार आहे.
लोक कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत शिक्षण घेत आहेत का, त्यांची सर्वोच्च शैक्षणिक पात्रता, आणि त्यांनी अभ्यासलेली शाखा आणि विषय याबद्दलही विचारले जाणार आहे. कामाशी संबंधित माहिती देखील गोळा केली जाणार आहे. यामध्ये गेल्या वर्षभरातील काम, आर्थिक क्रियाकलापांची श्रेणी, व्यवसाय, उद्योग आणि व्यापार यांबद्दलच्या प्रश्नांचा समावेश असेल. जनगणना कर्मचारी लोकांना त्यांच्या जन्मस्थानाबद्दल, शेवटच्या निवासस्थानाबद्दल आणि कायमस्वरूपी निवासी पत्त्याबद्दलही विचारतील.
विवाह आणि मुलांच्या संख्येबद्दलही प्रश्न विचारले जातील. त्यांनी कोविड-१९ लस घेतली आहे की नाही, याबद्दलची माहिती देखील आवश्यक असेल.
1 व्यक्तीचे नाव
2 कुटुंबप्रमुखासोबतचे नाते
3 लिंग
4 जन्मतारीख आणि वय
5 सध्याची वैवाहिक स्थिती
6 लग्नाच्या वेळी वय
7 जोडीदाराचे नाव
8 घोषित राष्ट्रीयत्व
9 धर्म
10 अनुसूचित जाती (SC)/अनुसूचित जमाती (ST)/जात
11 वडिलांचा तपशील
12 आईचा तपशील
13 अपंगत्व
14 मातृभाषा आणि इतर ज्ञात भाषा
15 साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरतेची स्थिती
16 शैक्षणिक संस्थेतील अभ्यासाची स्थिती/उपस्थिती
17 प्राप्त केलेली सर्वोच्च शैक्षणिक पात्रता आणि शाखा/विषय
18 मागील वर्षात कधीही नोकरी केली आहे का?
19 आर्थिक क्रियाकलापाचा प्रकार
20 व्यवसाय/पेशा
21 उद्योग, व्यापार किंवा सेवेचे स्वरूप
22 कामगार की श्रेणी
23 गैर-आर्थिक क्रियाकलाप
24 कामाच्या शोधात किंवा कामासाठी उपलब्ध.
25 कामाच्या ठिकाणी येण्या-जाण्याची वाहतूक
26 जन्मस्थान
27 शेवटचे निवासस्थान
28 स्थलांतराची कारणे
29 शेवटच्या स्थलांतरापासून या गावात राहण्याचा कालावधी.
30 कायमस्वरूपी रहिवासी पत्ता
31 सध्या हयात असलेल्या मुलांची संख्या - फक्त सध्या विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि विभक्त झालेल्या महिलांसाठी
32 आजपर्यंत झालेल्या जिवंत असलेल्या मुलांची एकूण संख्या
33 गेल्या एका वर्षात झालेल्या मुलांची संख्या
34 कोविड-19 लसीकरण केंद्र
35 बँक खात्यांची एकूण संख्या
36 मोबाईल नंबर, उपलब्ध असल्यास
37 आधार क्रमांक, उपलब्ध असल्यास
38 मतदार ओळखपत्र क्रमांक, उपलब्ध असल्यास39 पासपोर्ट क्रमांक, जर भारतीय पासपोर्ट धारक असाल तर
40 वाहन चालविण्याचा परवाना