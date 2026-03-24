कन्व्हर्ट झाल्यावर रद्द होणार SC स्टेट्स, जाणून घ्या सुप्रीम कोर्टाने आपल्या महत्त्वपूर्ण निकालात काय म्हटलंय?

SC Status After Religious Conversion: धर्म बदलल्यानंतरही आपले जात प्रमाणपत्र आणि त्यातून मिळणारे लाभ सुरक्षित राहतात का? धर्म बदलल्यानंतर SC वर्गातील व्यक्ती SC-ST कायद्याखाली FIR दाखल करू शकते का? SC-ST कायद्याचा लाभ कोणत्या धर्मातील लोक घेऊ शकतात? सुप्रीम कोर्टाने आपल्या या ऐतिहासिक निर्णयात या सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत. चला, संपूर्ण प्रकरण जाणून घेऊया….
हा संपूर्ण वाद तेव्हा सुरू झाला जेव्हा एक पाद्री (पादरी) यांनी काही लोकांवर मारहाण आणि जातीय अपमानाचा आरोप लावत SC-ST कायद्याखाली FIR दाखल केली. आरोपींनी कोर्टात आव्हान दिले आणि म्हटले की, पाद्री ईसाई धर्म पाळत आहेत, त्यामुळे ते दलित असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. हायकोर्टाने आरोपींचे हे आव्हान मान्य केले आणि पाद्रींची केस फेटाळला. त्यानंतर, SC वर्गातून ईसाई धर्म स्वीकारलेल्या पाद्री यांनी विशेष अनुमती याचिका (SLP) द्वारे सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले.
सुप्रीम कोर्टातील जस्टिस एन.व्ही. अंजारिया आणि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या डिव्हिजन बेंचने निर्णय सुनावला की, संविधानातील अनुसूचित जाति आदेश १९५० नुसार SC स्टेटसचे नियम स्पष्ट आहेत. कोर्टाने स्पष्ट केले की, जर एखादी व्यक्ती हिंदू, सिख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर करत असेल, तर ती व्यक्ती आपला अनुसूचित जाति स्टेटस गमावते. हा निर्णय एका पाद्रींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना आला.
संविधानाच्या १९५० च्या आदेशातील क्लॉज ३ हे ठरवते की कोणती व्यक्ती अनुसूचित जाति सदस्य मानली जाईल. कोर्टाने स्पष्ट केले की, या आदेशातील निर्बंध पूर्ण (Absolute) आहेत, म्हणजे त्यात कोणतेही अपवाद नाहीत. जर तुमचा धर्म क्लॉज ३ मध्ये नमूद केलेल्या धर्मांपेक्षा वेगळा असेल, तर तुम्ही SC चे लाभ घेऊ शकणार नाही. म्हणून सुप्रीम कोर्टाने केवळ बौद्ध, हिंदू आणि सिख धर्मीयांना SC स्टेटसची सवलत दिली आहे.
या प्रकरणाची सुरुवात आंध्र प्रदेश हायकोर्टातून झाली होती. हायकोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, ईसाई धर्म स्वीकारल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती आपला मूळ SC स्टेटसचा दावा करू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला पूर्णपणे बरोबर ठरवले आणि कायम ठेवले. कोर्टाच्या मते, हायकोर्टाचे तर्क कायद्याच्या दृष्टीने पूर्णपणे योग्य आहेत आणि त्यात कोणत्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही.
या प्रकरणात कोर्टासमोर सर्वात मोठा प्रश्न होता की, धर्मांतरित व्यक्ती SC/ST कायद्याचा वापर करू शकते का? कोर्टाने स्पष्ट केले की, धर्मांतर झाल्यानंतर व्यक्ती अनुसूचित जाति सदस्य राहत नाही, त्यामुळे तिला या विशेष कायद्याखाली संरक्षण किंवा FIR दाखल करण्याचा अधिकार नाही. ही सुरक्षा फक्त संविधानाने समाविष्ट केलेल्या समुदायांसाठीच आहे.
आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचे जस्टिस हरिनाद एन. यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, ईसाई धर्मात जातिव्यवस्था सारखी कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात नाही. या धर्मात जातिचा संकल्पनाच नाही, त्यामुळे जातीय आधारावर भेदभावाचा युक्तिवाद करता येत नाही. हायकोर्टाने पाद्रींच्या युक्तिवादांना फेटाळले आणि FIR रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. पाद्रींनी याच निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात विशेष अनुमती याचिकेद्वारे आव्हान दिले.
अनेकदा असा युक्तिवाद केला जातो की, जाति जन्माने ठरते आणि धर्म बदलल्याने ती बदलत नाही. मात्र सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, ‘स्टेटस’ ही एक कायदेशीर व्याख्या आहे. सामाजिकदृष्ट्या व्यक्ती त्याच पार्श्वभूमीची राहिली तरीही, कायद्याच्या नजरेत धर्मांतर झाल्याबरोबर त्याला मिळणारे वैधानिक लाभ, आरक्षण आणि अधिकार तात्काळ संपुष्टात येतात.