Marathi News
  • देशातील बड्या बँकेत ₹2,434,00,00,000चा घोटाळा; इतक्या मोठ्या रकमेची अफरातफर झालीच कशी? सामान्यांनाही फुटला घाम

देशातील बड्या बँकेत ₹2,434,00,00,000चा घोटाळा; इतक्या मोठ्या रकमेची अफरातफर झालीच कशी? सामान्यांनाही फुटला घाम

Bank Scam News : शेअर बाजाराची सुरुवात होणार तेव्हा साऱ्यांचच लक्ष या बँकेच्या शेअरवर असणार आहेत. देशातील आणखी एक मोठा आर्थिक घोटाळा समोर... यंत्रणांनाही चारली धूळ..   

सायली पाटील | Updated: Dec 27, 2025, 04:32 PM IST
Bank Scam News : थेट (Share Market) शेअर बाजारातील उलाढालीवर परिणाम करणारा देशातील एक मोठा आर्थिक घोटाळा नुकताच उघडकीस आला असून, देशात यंत्रणांच्या डोळ्यात धूळ चारत हजारो कोटींची ही उलाढाल झालीच कशी, हा प्रश्न अनेकजण उपस्थित करताना दिसत आहेत. 26 डिसेंबर रोजी शेअर बाजाराचं काम थांबल्यानंतर हा घोटाळा आणि त्याबाबतची माहिती जाहीर करण्यात आली. ज्यामध्ये पंजाब नॅशनल बँक (PNB)नं रेग्युलेटरी फाईंलिंगमध्ये 2434 कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याची माहिती देत आरबीआय अर्थात रिझर्व्ह बँकेला याबाबतची माहिती दिली. कर्ज घोटाळ्यात प्राथमिक माहितीतून SREI इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेड (SEFL) आणि SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड (SIFL) या कंपन्यांची नावं समोर येत आहेत. 

बँकेच्या माहितीनुसार SREI इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेड (SEFL) नं 1,240.94 कोटी रुपये आणि SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेडनं (SIFL)  1,193.06 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. सोप्या शब्दांत या दोन्ही कंपन्य़ांनी बँकेकडून कर्जरुपात पैसे घेतले मात्र ते कर्ज न फेडता एक मोठा घोटाळा केला. दरम्यान पंजाब नॅशनल बँकेकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार दोन्ही कंपन्यांनी थकवलेल्या रकमेसाठी 100 टक्क्यांची प्रोविजनिंग करण्यात आली आहे. फायलिंगमध्ये हेसुद्धा सांगण्यात आलं आहे की, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडून कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) अंतर्गत प्रकरण रिझॉल्व करण्यात आलं आहे. 

हेसुद्धा वाचा : सतर्क व्हा नाहीतर...कोरोनामागोमाग भारतावर एक मोठं संकट; श्वासातून वाढतोय संसर्गाचा धोका

बँकेच्या शेअरवर होणार परिणाम? 

शुक्रवारी एकंदर शेअर बाजाराच्या आर्थिक उलाढालीमध्ये पीएनबी बँकेच्या शेअरवर प्रचंड दबाव पाहायला मिळाला होता. गेल्या बऱ्याच काळापासून पीएनबीचे शेअर चांगल्या स्थितीत होते. ज्यामध्ये मागील 6 महिन्यांमध्ये साधारण 13 टक्के आणि 2025 मध्ये 17 टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली. सध्या हा शेअर 'न्यूट्रल' झोनमध्ये ट्रेड करत असून, आता सोमवारी शेअर बाजार सुरू झाल्यानंतर या बँकेच्या शेअरवर सर्वांचं लक्ष असणार आहे. 

