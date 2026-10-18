/कोलकत्ता चेंगराचेंगरीचे थरकाप उडवणारे Video Viral; रस्त्यांवर चपलांचा खच, नातेवाईकांचा आक्रोश

कुणी आपल्या माणसांना शोधतंय, तर कुणी जखमींना मदत करण्यासाठी धावपळ करतंय... चोरबागानमधील दुर्घटनेनंतर घटनास्थळावर हृदय पिळवटून टाकणारं चित्र पाहायला मिळत आहे. कोलकात्यातील चोरबागान परिसरातील दुर्गापूजा मंडपात झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतरचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. घटनास्थळावरील गोंधळ, नागरिकांच्या किंकाळ्या, रस्त्यांवर विखुरलेल्या चपला आणि आपल्या माणसांचा शोध घेणाऱ्या नातेवाइकांची धावपळ या दृश्यांमधून दुर्घटनेची भीषणता समोर येत आहे.
शनिवार, १७ ऑक्टोबर रोजी रात्री उशिरा घडलेल्या या दुर्घटनेत १९ जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ३५ हून अधिक जण गंभीर जखमी झाल्याचेही वृत्त आहे. घटनेला सुमारे १० तास उलटूनही परिसरातील शोकाकुल वातावरण कायम असून, अनेकजण आपल्या कुटुंबीयांचा शोध घेत आहेत.
सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या व्हिडीओंमध्ये घटनास्थळावरील भयावह परिस्थिती दिसून येते. रस्त्यांवर जागोजागी चपला आणि बूट पडलेले आहेत. काही ठिकाणी महिला आणि लहान मुले बेशुद्ध अवस्थेत पडल्याचे दिसत असून, त्यांच्यात आपल्या नातेवाइकांना शोधण्यासाठी लोकांची धडपड सुरू आहे. आणखी काही दृश्यांमध्ये जखमींना उचलून रुग्णालयात नेण्यासाठी नागरिक मदत करताना दिसत आहेत. दुर्घटनेच्या वेळी मुसळधार पाऊस सुरू असल्याचेही व्हिडीओंमधून स्पष्ट होते. काही फोटो आणि व्हिडीओंमध्ये मृतदेह दिसत असल्याचे वृत्त आहे. या दृश्यांचे स्वरूप अत्यंत विदारक असल्याने ती सार्वजनिकरीत्या दाखवणेही संवेदनशील ठरत आहे.
It's too Scary first time in my bloodlines , I hear Stampede in durga puja. Be Safe , Maa Durga Protect All. Kolkata Deeply saddened by the tragic stampede in Chorbagan Sarada park , North Kolkata, West Bengal. Mandap collapses during Durga festival. 22 dead in stampede. 32 injured, transferred to hospital. Reports of chaos at the exit gate due to a massive crowd amid the rain. Be Safe , it's not to time panic.— Purohit Says (@yashpurohitt) October 17, 2026
कोलकाता पोलिसांच्या माहितीनुसार, शनिवार आणि रविवारच्या सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर दुर्गापूजा मंडपात दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक दाखल झाले होते. त्यातच अचानक पाऊस सुरू झाल्याने अनेकांनी पावसापासून बचाव करण्यासाठी घाईघाईने मंडपात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे गर्दीचा दबाव वाढून चेंगराचेंगरी झाली, अशी प्राथमिक माहिती आहे. मात्र, प्रत्यक्षदर्शींनी पूजा समितीच्या व्यवस्थापनावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मंडपाकडे जाणारे रस्ते अत्यंत अरुंद होते. बाहेर उभे असलेले लोक आत जाण्याचा प्रयत्न करत असताना गर्दीत एकमेकांवर पडू लागले आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, असे प्रत्यक्षदर्शी सांगतात.
@SuvenduWB @KolkataPolice চোরবাগান পুজোয় ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। উদ্বেগজনক খবর আসছে। প্রশাসন অবিলম্বে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। আমরা খবর রাখছি। মিডিয়াকে সঠিক খবর প্রচারে যেন বাধা দেওয়া না হয়। তবে এলাকা ফাঁকা করতে সাহায্য করুন। দর্শকরা এখন ওদিকে যাবেন না। ভুল খবরে আতঙ্ক ছড়াবেন না। আবার ঘটনা চাপতে গিয়ে যেন উল্টো সমস্যা না হয়। মেডিকেল কলেজে অবিলম্বে জরুরী বিভাগে ডাক্তার ও কর্মী বাড়ানো হোক।— Kunal Ghosh (@KunalGhoshAgain) October 17, 2026
व्हायरल झालेल्या काही व्हिडीओंमध्ये जखमींना उचलून सुरक्षित ठिकाणी नेण्याचा प्रयत्न करणारे नागरिक दिसत आहेत. मुसळधार पावसातही अनेकजण मदतीसाठी पुढे सरसावले. दुर्घटनेनंतर घटनास्थळी निर्माण झालेल्या गोंधळात नातेवाइकांना शोधण्याचे आणि जखमींना रुग्णालयात पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. या दृश्यांमुळे गर्दी नियंत्रण आणि आपत्कालीन मदतीच्या व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
VIDEO | West Bengal: Kolkata Police are investigating whether lapses in crowd management, confusion over entry and exit routes, and heavy rain contributed to the stampede at the Chorbagan Durga Puja pandal that left 19 people dead on Saturday evening. Several eyewitnesses alleged that improper announcements about entry, exit and crowd movement left visitors confused during peak hours. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 18, 2026
दुर्घटनेनंतर मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी घटनास्थळी भेट दिली आणि मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला. मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची तसेच कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. जखमींच्या उपचारांचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलणार असून, प्रत्येक जखमीला ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि अन्य प्रमुख राजकीय नेत्यांनी या दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे.
चोरबागानमधील या दुर्घटनेमागील नेमकी कारणे शोधण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. अचानक झालेला पाऊस, अरुंद प्रवेशमार्ग, गर्दीचा वाढलेला दबाव आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील संभाव्य त्रुटी या सर्व बाबींची चौकशी होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दुर्गापूजेच्या उत्सवी वातावरणात घडलेल्या या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरावर शोककळा पसरली आहे. एकीकडे मृतांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे, तर दुसरीकडे जखमींच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. तपासातून या दुर्घटनेची कारणे स्पष्ट झाल्यानंतर जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.