  भारतावर भयानक संकट! 90 दिवसानंतर दिसणार परिणाम; 40 कोटी लोकांना मोठा फटका बसणार?

भारतावर भयानक संकट! 90 दिवसानंतर दिसणार परिणाम; 40 कोटी लोकांना मोठा फटका बसणार?

हवामान खात्याचा धडकी भरवणारा अंदाज वर्तवला आहे. भारतावर भयानक संकट येत आहे.  90 दिवसानंतर याचा दिसणार परिणाम दिसणार आहे.  40 कोटी लोकांवर याचा थेट परिणमा होणार? 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 15, 2026, 09:58 PM IST
भारतावर भयानक संकट! 90 दिवसानंतर दिसणार परिणाम; 40 कोटी लोकांना मोठा फटका बसणार?

El Nino effect on Monsoon 2026: भारतावर एक भयानक संकट घोंगावत आहे.  90 दिवसानंतर याचा परिणाम  दिसणार आहे. तब्बल  40 कोटी लोकांवर थेट परिणमा होणार आहे. भारताच्या हवामान खात्याने धडकी भरवणारी अंदाज वर्तवला आहे.  निसर्ग यावर्षी भारतीय शेतकऱ्यांची कठीण परीक्षा घेणार आहे. हवामान विभागाने (IMD) जारी केलेला मान्सूनचा पहिला अंदाज केवळ शास्त्रज्ञांनाच नव्हे, तर लाखो लोकांची चिंता वाढवणार आहे. 

यंदा मान्सून निराशाजनक असू शकतो. सध्या हवामानातील बदल साधा ऋतू बदल आहे असे वाटत असेल तर सावध रहा, कारण पुढील 90 दिवसांत, त्याचा खोलवरचा परिणाम भारताच्या ग्रामीण भागांपासून ते शहरांपर्यंत दिसून येणार आहे. यामुळे भारतातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या सुमारे 40 कोटी लोकांना याचा फटका बसू शकतो. देशात या मान्सून हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी होऊ होऊन  अनेक भागांमध्ये दुष्काळ पडण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.

हवामान विभागाच्या मते, या वर्षीचा नैऋत्य मोसमी पाऊस 'सामान्यपेक्षा कमी' राहण्याची शक्यता आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण पर्जन्यमान दीर्घकालीन सरासरीच्या (LPA) केवळ 92 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. शास्त्रज्ञांसाठी सर्वात चिंतेचा काळ जून नसून, जुलैनंतरचा आहे. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. रविचंद्रन यांच्या मते, सध्या ला नीना परिस्थिती कमकुवत होत असून, जुलैपर्यंत एल नीनो सक्रिय होईल. अल नीनो ही एक जागतिक सागरी स्थिती आहे.  अल नीनोच्या प्रभावामुळे भारतात दुष्काळ आणि कमी पाऊस पडू शकतो.  जेव्हा पिकांना पाण्याची सर्वाधिक गरज असते, तेव्हा  वातावरण उष्ण असेल आणि पावाचा एक थेंबही पडणार नाही. 

खरीप पिकांना धोका 

भारतातील वार्षिक पावसापैकी 75 टक्के पेक्षा जास्त पाऊस जून ते सप्टेंबर या महिन्यांदरम्यान पडतो. देशाची कृषी अर्थव्यवस्था पूर्णपणे यावर अवलंबून आहे. शास्त्रज्ञांनी इशारा दिला आहे की, मान्सूनच्या दुसऱ्या टप्प्यात, म्हणजेच जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये, पावसाचे प्रमाणा घटणार आहे. याचा सर्वात विनाशकारी परिणाम खरीप पिकांवर होण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. भात, मका, सोयाबीन आणि कापूस यांसारखी पूर्णपणे पावसावर अवलंबून असतात. यामुळे ही पिके नष्ट धोक्यात येणार आहेत. जर वेळेवर पर्यायी सिंचनाची व्यवस्था केली नाही किंवा शेतकऱ्यांनी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे वळले नाही, तर 90 दिवसांनंतर शेतं हिरवीगार दिसण्याऐवजी भेगाळलेली दिसू शकतात. हे संकट केवळ शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित राहणार नाही तर तर शेती उत्पादन घटल्यामुळे महागाई गगनाला भिडू शकते. 

पावसाचा दुसरा अंदाज चिंता आणखी वाढवू शकतो?

आयएमडीने म्हटले आहे की, ते मे महिन्यात जिल्हास्तरीय माहितीचा तपशील असलेला दुसरा अंदाज जाहीर केला जाणार आहे. सध्याच्या माहितीत 5 टक्के त्रुटीची शक्यता आहे, म्हणजेच परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. शास्त्रज्ञांच्या मते, अल निनोच्या प्रभावामुळे हे वर्ष मागील वर्षांतील सर्वात कठीण वर्ष ठरू शकते. सरकारने आणि कृषी तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना जलसंधारण आणि दुष्काळ-प्रतिरोधक बियाण्यांच्या वाणांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला आहे. जर हा निष्काळजीपणा कायम राहिला, तर मान्सून संपेपर्यंत ग्रामीण भारत एका मोठ्या आर्थिक संकटाच्या विळख्यात सापडेल.

अल निनो म्हणजे काय?

अल  निनो ही पॅसिफिक महासागरातील एक गुंतागुंतीची हवामान घटना आहे. अल नितो स्थिती निर्माण होते तेव्हा दक्षिण अमेरिकेच्या किनाऱ्याजवळील पूर्व पॅसिफिक महासागरातील पृष्ठभागाचे पाणी उष्ण होते. सामान्य परिस्थितीत, हे व्यापारी वारे उष्ण पाणी पश्चिमेकडे वाहतात, परंतु अल निनोच्या काळात हे वारे कमकुवत होतात, ज्यामुळे उष्ण पाणी पूर्वेकडे परत वाहू लागते आणि जागतिक वातावरणीय अभिसरणाचा समतोल बिघडतो. भारतीय मान्सूनच्या संदर्भात, यामुळे मान्सून वाऱ्यांचा सामान्य प्रवाह विस्कळीत होतो, बाष्पयुक्त वारे भारतीय उपखंडापासून दूर खेचले जातात, परिणामी भारतात 'सामान्यपेक्षा कमी' पाऊस पडतो आणि दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण होते.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

