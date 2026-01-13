English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
School Closed: पुन्हा वाढल्या 5वी पर्यंतच्या सुट्ट्या, थेट 'या' तारखेला सुरु होणार शाळा; 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठीदेखील मोठी अपडेट!

School Closed:  हवामानातील बदल आणि थंडीच्या लाटेमुळे शिक्षण विभागाने शाळांना सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 13, 2026, 07:16 AM IST
शाळा सुट्ट्या

School Closed: शाळांतील सुट्टी हा विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाचा क्षण असतो. देशभरात अनेक ठिकाणी थंडीची लाट असल्याने विद्यार्थ्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आलीय. उत्तर प्रदेशात सध्या कडक थंडीचे वातावरण आहे. पहाडांवरून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे तापमान खूप कमी झाले आहे. गाजियाबाद जिल्ह्यात रविवारी किमान तापमान 4.8 डिग्री सेल्सिअस नोंदवले गेले. जे राज्यातील चौथ्या क्रमांकाचे थंड जिल्हा ठरले. धुक्यामुळे सकाळी आणि रात्री लोकांना खूप त्रास होतोय. यामुळे हवामान विभागाने गाजियाबादसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय. ज्यात दाट धुक्याची शक्यता वर्तवली आहे. येत्या काही दिवसांत तापमान आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे दैनंदिन जीवन प्रभावित होत आहे.

शाळांच्या सुट्ट्या वाढवण्याचे मुख्य कारण

थंडीच्या तीव्रतेमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झालाय. विशेषतः लहान मुलांना या हवामानात शाळेत जाणे अवघड होत आहे. हवामानातील बदल आणि थंडीच्या लाटेमुळे शिक्षण विभागाने निर्णय घेतलाय. या निर्णयामुळे मुलांना घरात सुरक्षित राहण्याची संधी मिळेल आणि त्यांचे आरोग्य जपले जाणार आहे. डॉक्टरांनीही लहान मुले आणि वृद्धांना थंडीपासून बचाव करण्यासाठी गरम कपडे घालण्याचा सल्ला दिलाय. 

कोणत्या जिल्ह्यावर परिणाम?

हा निर्णय मुख्यतः नर्सरी ते पाचवी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. गाजियाबाद जिल्ह्यात सर्व शाळांना हा आदेश लागू आहे. तसेच पश्चिम उत्तर प्रदेशातील इतर जिल्हे जसे अमरोहा, मुरादाबाद, रामपूर, बरेली आणि संभल यांनाही शीतलहरची शक्यता असल्याने तेथेही सावधगिरी बाळगली जात आहे. सहावी ते बारावी इयत्तेपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा सुरू राहतील, पण वेळेत बदल करण्यात आला आहे.

शाळेच्या वेळा

नर्सरी ते पाचवी इयत्तेपर्यंतच्या शाळांना 15 जानेवारीपर्यंत सुट्टी देण्यात आली आहे. सहावी ते बारावी इयत्तेपर्यंतच्या शाळा सकाळी 10 वाजेपूर्वी उघडता येणार नाहीत आणि दुपारी 3 वाजता बंद होतील. हा बदल मौसमातील परिस्थिती पाहता पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील. यामुळे विद्यार्थ्यांना थंडीच्या काळात कमी वेळ बाहेर राहावे लागेल.

हवामान विभागाचा इशारा 

हवामान विभागाने पश्चिम उत्तर प्रदेशात थंडीची लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केलीय. तराई भागातील 15 जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आलाय. येत्या तीन-चार दिवसांत दिवस आणि रात्रीच्या तापमानात मोठा फरक राहील. लोकांना सकाळी आणि रात्री घराबाहेर पडताना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आलाय. वाहन चालकांना कोहरामुळे दृष्टी कमी होण्याची शक्यता असल्याने सावधान राहण्याचा सल्ला देण्यात आलाय.

प्रदूषणातील बदल 

थंड वाऱ्यांमुळे प्रदूषणात काही प्रमाणात घट झाली आहे. गाजियाबादचा एअर क्वालिटी इंडेक्स 289 पर्यंत खाली आला, जो शनिवारच्या 351 पेक्षा कमी आहे. तरीही काही भागांत प्रदूषण अजूनही जास्त आहे. हवामानातील नमी कमी झाल्याने धूळ कमी उडत असल्याने ही सुधारणा दिसतेय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

