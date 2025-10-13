शाळेच्या गर्ल्स टॉयलेटमध्ये लपून बसलेला नराधम, 7 वर्षाची विद्यार्थीनी आत आली आणि...मानवतेच्या चिंधड्या उडवणारी घटना!

School Girl Rape: राजधानी जयपूरमधून एका धक्कादायक आणि अमानुष घटनेने समाजाला हादरवून सोडले आहे. एका खासगी शाळेत सात वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने मानवी मनाच्या नीच पातळीचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा उघड केले आहे. मानवतेला काळीमा फासणारी ही घटना नेमकी कुठे घडली? यानंतर पुढे काय कारवाई झाली? सविस्तर जाणून घेऊया.
शनिवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास 7 वर्षीय मुलगी शाळेच्या शौचालयात गेली होती. आपल्यासोबत काही वाईट घडू शकतं याची त्या निष्पाप जिवाला जाणिव नव्हती. एक नराधम शाळेची भिंत ओलांडून टॉयलेटमध्ये घुससा होता. या दुष्ट व्यक्तीने तिला आपल्या वासनेची शिकार केले. मुलीला धमकावून त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.
आरोपीने शौचालयात लपून बसण्याचा कुटील डाव रचला होता.पीडित मुलीने धैर्याने आपल्या शिक्षिकेला घडलेला धक्कादायक प्रकार सांगितला. यामुळे शाळेत एकच खळबळ उडाली. शाळा प्रशासनाने तातडीने मुलीच्या कुटुंबियांना माहिती दिली. मुलीच्या वडिलांनी गांधीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली.
पोलिसांनी तक्रार दाखल होताच कठोर पावले उचलली. विशेष पथक स्थापन करून आरोपीचा शोध घेण्यात आला. अखेर आरोपीला अटक करण्यात यश आले. त्याने चौकशीत गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी पोक्सो कायदा, भारतीय न्याय संहिता-2023 आणि एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गांधीनगरचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त नारायण कुमार बाजिया यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे. मुलीची वैद्यकीय तपासणीही पूर्ण झाली आहे.
ही घटना समोर आल्यानंतर पीडितेचे कुटुंब अद्याप धक्क्यातून सावरु शकले नाहीत. दरम्यान पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन पोलिसांनी दिले आहे. या घटनेने शाळांच्या सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
