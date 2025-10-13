English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शाळेच्या गर्ल्स टॉयलेटमध्ये लपून बसलेला नराधम, 7 वर्षाची विद्यार्थीनी आत आली आणि...मानवतेच्या चिंधड्या उडवणारी घटना!

School Girl Rape:  मानवतेला काळीमा फासणारी ही घटना नेमकी कुठे घडली? यानंतर पुढे काय कारवाई झाली? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 13, 2025, 02:01 PM IST
राजस्थान क्राइम

School Girl Rape: राजधानी जयपूरमधून एका धक्कादायक आणि अमानुष घटनेने समाजाला हादरवून सोडले आहे. एका खासगी शाळेत सात वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने मानवी मनाच्या नीच पातळीचे विदारक चित्र पुन्हा एकदा उघड केले आहे. मानवतेला काळीमा फासणारी ही घटना नेमकी कुठे घडली? यानंतर पुढे काय कारवाई झाली? सविस्तर जाणून घेऊया.

काय आहे नेमकी घटना?

शनिवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास 7 वर्षीय मुलगी शाळेच्या शौचालयात गेली होती. आपल्यासोबत काही वाईट घडू शकतं याची त्या निष्पाप जिवाला जाणिव नव्हती. एक नराधम शाळेची भिंत ओलांडून टॉयलेटमध्ये घुससा होता. या दुष्ट व्यक्तीने तिला आपल्या वासनेची शिकार केले. मुलीला धमकावून त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. 

आरोपीने शौचालयात लपून बसण्याचा कुटील डाव रचला होता.पीडित मुलीने धैर्याने आपल्या शिक्षिकेला घडलेला धक्कादायक प्रकार सांगितला. यामुळे शाळेत एकच खळबळ उडाली. शाळा प्रशासनाने तातडीने मुलीच्या कुटुंबियांना माहिती दिली. मुलीच्या वडिलांनी गांधीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली.

पोलिसांची कारवाई

पोलिसांनी तक्रार दाखल होताच कठोर पावले उचलली. विशेष पथक स्थापन करून आरोपीचा शोध घेण्यात आला. अखेर आरोपीला अटक करण्यात यश आले. त्याने चौकशीत गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. पोलिसांनी पोक्सो कायदा, भारतीय न्याय संहिता-2023 आणि एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. गांधीनगरचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त नारायण कुमार बाजिया यांच्या नेतृत्वाखाली तपास सुरू आहे. मुलीची वैद्यकीय तपासणीही पूर्ण झाली आहे.

संतप्त प्रतिक्रिया 

ही घटना समोर आल्यानंतर पीडितेचे कुटुंब अद्याप धक्क्यातून सावरु शकले नाहीत.  दरम्यान पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन  पोलिसांनी दिले आहे. या घटनेने शाळांच्या सुरक्षिततेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

FAQ

जयपूरमधील शाळेत नेमके काय घडले?

उत्तर: जयपूरमधील एका खाजगी शाळेत शनिवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास एका क्रूर व्यक्तीने शाळेची भिंत ओलांडून शौचालयात लपून बसत सात वर्षीय मुलीवर बलात्कार केला. आरोपीने मुलीला धमकावून हे घृणास्पद कृत्य केले. मुलीने धैर्याने शिक्षिकेला ही घटना सांगितल्यानंतर शाळा प्रशासनाने तातडीने पालकांना माहिती दिली.

पोलिसांनी या प्रकरणात कोणती कारवाई केली?

उत्तर: गांधीनगर पोलिस ठाण्यात मुलीच्या वडिलांनी तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली. विशेष पथक स्थापन करून आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. पोक्सो कायदा, भारतीय न्याय संहिता-२०२३ आणि एससी-एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू आहे. मुलीची वैद्यकीय तपासणीही पूर्ण झाली आहे.

या घटनेनंतर शाळा आणि कुटुंबाची स्थिती काय आहे?

उत्तर: या घटनेमुळे शाळा प्रशासनात खळबळ उडाली असून मुलीच्या कुटुंबाला मोठा धक्का बसला आहे. शाळेने तात्काळ पालकांना माहिती दिली, आणि पोलिसांनी पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तपास वेगाने सुरू असून, शाळांच्या सुरक्षाव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
School Girl RapeGirl Rape In SchoolJaipur Crime NewsJaipur School Rape NewsRape in Jaipur Govt School

