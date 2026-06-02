'फी नाही भरली म्हणून शाळेत बोलावून...', धक्कादायक प्रकारानंतर 12वीच्या मुलीनं उचललं टोकाचं पाऊल!

School Fees: पंजाबमधील अमृतसर येथे घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने शिक्षण क्षेत्रातील संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. बारावीमध्ये शिकणाऱ्या 17 वर्षीय विद्यार्थिनीने शाळेकडून होत असलेल्या कथित मानसिक छळाला कंटाळून विषारी पदार्थ सेवन केल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. मृत्यूपूर्वी तिने रुग्णालयातून एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून आपल्यावर झालेल्या मानसिक त्रासाबाबत गंभीर आरोप केले होते. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे.
मृत विद्यार्थिनी अमृतसरमधील एका खासगी शाळेत बारावीच्या वर्गात शिक्षण घेत होती. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, शाळेची सुमारे 20 हजार रुपयांची फी थकीत होती. ही रक्कम भरण्यासाठी शाळा प्रशासनाकडून विद्यार्थिनीवर सातत्याने दबाव आणला जात होता. फी भरण्याची आठवण करून देणे इतपतच हा विषय मर्यादित न राहता तिच्यावर मानसिक ताण निर्माण करणारी वागणूक दिली गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
रुग्णालयातील उपचारादरम्यान विद्यार्थिनीने एक भावनिक व्हिडिओ तयार केला होता. या व्हिडिओमध्ये तिने शाळेत बोलावून मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप केला. तसेच वर्गाच्या अधिकृत गटातून आपल्याला काढून टाकण्यात आल्याचेही तिने सांगितले. आपल्या सध्याच्या अवस्थेसाठी शाळा प्रशासन जबाबदार असल्याचा दावा तिने केला. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर संपूर्ण प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे.
विद्यार्थिनीच्या नातेवाईकांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिका आणि वर्गशिक्षिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. फी जमा करण्यासाठी वारंवार दबाव टाकण्यात येत होता आणि त्यामुळेच मुलगी नैराश्यात गेली, असे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे. आर्थिक अडचणी असल्या तरी विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करणे ही शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
घटनेनंतर पोलिसांनी कुटुंबीयांचे जबाब नोंदवून तपास सुरू केला आहे. शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थिनीचा व्हिडिओ, शाळेतील संवाद, फी संदर्भातील नोंदी आणि संबंधित व्यक्तींची चौकशी यांना तपासात महत्त्व दिले जाणार आहे.
ही घटना केवळ एका विद्यार्थिनीच्या मृत्यूपुरती मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या मानसिक दबावाचा गंभीर मुद्दा अधोरेखित करते. फी, गुण, स्पर्धा किंवा शिस्त या कारणांमुळे विद्यार्थ्यांना अपमानित करण्याऐवजी समुपदेशन आणि संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य, भावनिक सुरक्षितता आणि सन्मान यांना प्राधान्य देणे ही प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेची मूलभूत जबाबदारी असल्याचे या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.