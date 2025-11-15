English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 15, 2025, 06:50 AM IST
School Holiday: 15 नोव्हेंबरला शाळांना सुट्टी, काय आहे कारण? जाणून घ्या
15 November School closed: हिवाळ्याचा थंड वारा वाहत असताना, अनेक राज्यांत शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. लहान विद्यार्थ्यांना सकाळी थंडीत शाळेत जाण्याची किंवा उशिरा परतण्याची अडचण येऊ नये, हा यामागचा उद्देश आहे. काही ठिकाणी हिवाळी सुट्ट्या सुरू झाल्या आहेत, तर काहींनी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. 14 नोव्हेंबरला बालदिनानिमित्त शाळांमध्ये खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक 15 नोव्हेंबरला शाळा सुरू राहतील का? असा प्रश्न विचारत आहे. बहुतेक ठिकाणी शनिवार असल्याने सुट्टी असण्याची शक्यता जास्त आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

झारखंडमध्ये पूर्ण सुट्टी

15 नोव्हेंबर हा झारखंडचा स्थापना दिन असल्याने राज्यभरातील शाळा बंद राहणार आहेत. 2000 मध्ये बिहारमधून वेगळे होऊन झारखंड हे भारताचे 28 वे राज्य बनले. हा दिवस आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीसोबत साजरा केला जातो. उत्सवात सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड आणि सार्वजनिक सोहळे होतात. सरकारी आणि खासगी शाळा यात सहभागी होतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना विश्रांती मिळेल.

बिहारमध्ये काही शाळा बंद

बिहारमध्ये 14 ऑक्टोबरला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असल्याने, मतमोजणी केंद्र म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या शाळा 15 नोव्हेंबरला बंद राहू शकतात. 243 जागांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची असून, काही जिल्ह्यांत शाळांना सुट्टी जाहीर झाली आहे. मात्र, सर्व शाळा बंद होणार नाहीत; स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांनुसार निर्णय होईल.

दिल्लीत हायब्रिड मोड

दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवा प्रदूषणाची पातळी 'गंभीर' श्रेणीत असल्याने, शाळा 12 नोव्हेंबरपासून हायब्रिड पद्धतीने चालू आहेत. यात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन वर्गांचा समावेश आहे. 15 नोव्हेंबरलाही हाच मोड कायम राहील, जेणेकरवी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही. शिक्षण संचालनालयाने याबाबत सूचना दिल्या आहेत.

इतर राज्ये आणि विद्यार्थ्यांसाठी फायदे

इतर राज्यांत शनिवार सुट्टी किंवा स्थानिक सणांमुळे शाळा बंद राहू शकतात. नोव्हेंबरमध्ये 16,23,30 नोव्हेंबरचे रविवार आणि ८ नोव्हेंबरचा दुसरा शनिवार यामुळे 10 दिवस सुट्ट्या मिळतील. हरियाणा दिवस, गुरु नानक जयंती यांसारख्या दिवसांमुळे विद्यार्थी कुटुंबासोबत सण साजरे करू शकणार आहेत. पालक आणि शिक्षकांचे मत आहे की, या सुट्ट्या तणाव कमी करून अभ्यास-खेळाचा संतुलन साधतील. विद्यार्थ्यांनी शाळा कॅलेंडरनुसार नियोजन करावे, जेणेकरुन तुमच्या शैक्षणिक वर्षात व्यत्यय येणार नाही. 

FAQ 

१. १५ नोव्हेंबर रोजी झारखंडमध्ये शाळा का बंद राहतील?

१५ नोव्हेंबर हा झारखंड स्थापना दिन असल्याने राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा बंद राहतील. हा दिवस २००० मध्ये बिहारपासून वेगळे होऊन झारखंड राज्य निर्मितीचा साजरा केला जातो.

२. बिहारमध्ये उद्या शाळा सुरू राहतील की बंद?

बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असल्याने, ज्या शाळा मतमोजणी केंद्र म्हणून वापरल्या जात आहेत, त्या १५ नोव्हेंबरला बंद राहतील. इतर शाळा स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार चालतील.

३. दिल्लीत १५ नोव्हेंबरला शाळा कशा चालतील?

दिल्ली-एनपाशी प्रदूषणामुळे शाळा हायब्रिड मोडमध्ये (ऑनलाइन + ऑफलाइन) चालतील. हा नियम १५ नोव्हेंबरलाही लागू राहील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

