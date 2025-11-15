School Holiday: 15 नोव्हेंबरला शाळांना सुट्टी, काय आहे कारण? जाणून घ्या

15 November School closed: हिवाळ्याचा थंड वारा वाहत असताना, अनेक राज्यांत शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. लहान विद्यार्थ्यांना सकाळी थंडीत शाळेत जाण्याची किंवा उशिरा परतण्याची अडचण येऊ नये, हा यामागचा उद्देश आहे. काही ठिकाणी हिवाळी सुट्ट्या सुरू झाल्या आहेत, तर काहींनी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. 14 नोव्हेंबरला बालदिनानिमित्त शाळांमध्ये खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले, ज्यामुळे विद्यार्थी आणि पालक 15 नोव्हेंबरला शाळा सुरू राहतील का? असा प्रश्न विचारत आहे. बहुतेक ठिकाणी शनिवार असल्याने सुट्टी असण्याची शक्यता जास्त आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
15 नोव्हेंबर हा झारखंडचा स्थापना दिन असल्याने राज्यभरातील शाळा बंद राहणार आहेत. 2000 मध्ये बिहारमधून वेगळे होऊन झारखंड हे भारताचे 28 वे राज्य बनले. हा दिवस आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीसोबत साजरा केला जातो. उत्सवात सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड आणि सार्वजनिक सोहळे होतात. सरकारी आणि खासगी शाळा यात सहभागी होतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना विश्रांती मिळेल.
बिहारमध्ये 14 ऑक्टोबरला झालेल्या विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असल्याने, मतमोजणी केंद्र म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या शाळा 15 नोव्हेंबरला बंद राहू शकतात. 243 जागांसाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची असून, काही जिल्ह्यांत शाळांना सुट्टी जाहीर झाली आहे. मात्र, सर्व शाळा बंद होणार नाहीत; स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांनुसार निर्णय होईल.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवा प्रदूषणाची पातळी 'गंभीर' श्रेणीत असल्याने, शाळा 12 नोव्हेंबरपासून हायब्रिड पद्धतीने चालू आहेत. यात ऑनलाइन आणि ऑफलाइन वर्गांचा समावेश आहे. 15 नोव्हेंबरलाही हाच मोड कायम राहील, जेणेकरवी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही. शिक्षण संचालनालयाने याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
इतर राज्यांत शनिवार सुट्टी किंवा स्थानिक सणांमुळे शाळा बंद राहू शकतात. नोव्हेंबरमध्ये 16,23,30 नोव्हेंबरचे रविवार आणि ८ नोव्हेंबरचा दुसरा शनिवार यामुळे 10 दिवस सुट्ट्या मिळतील. हरियाणा दिवस, गुरु नानक जयंती यांसारख्या दिवसांमुळे विद्यार्थी कुटुंबासोबत सण साजरे करू शकणार आहेत. पालक आणि शिक्षकांचे मत आहे की, या सुट्ट्या तणाव कमी करून अभ्यास-खेळाचा संतुलन साधतील. विद्यार्थ्यांनी शाळा कॅलेंडरनुसार नियोजन करावे, जेणेकरुन तुमच्या शैक्षणिक वर्षात व्यत्यय येणार नाही.
१५ नोव्हेंबर हा झारखंड स्थापना दिन असल्याने राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी शाळा बंद राहतील. हा दिवस २००० मध्ये बिहारपासून वेगळे होऊन झारखंड राज्य निर्मितीचा साजरा केला जातो.
बिहार विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी सुरू असल्याने, ज्या शाळा मतमोजणी केंद्र म्हणून वापरल्या जात आहेत, त्या १५ नोव्हेंबरला बंद राहतील. इतर शाळा स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनेनुसार चालतील.
दिल्ली-एनपाशी प्रदूषणामुळे शाळा हायब्रिड मोडमध्ये (ऑनलाइन + ऑफलाइन) चालतील. हा नियम १५ नोव्हेंबरलाही लागू राहील, जेणेकरून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील.