Marathi News
School Holiday : 5 नोव्हेंबर रोजी शाळा सुरु राहणार की बंद, जाणून घ्या

 सणांच्या दीर्घ सुट्ट्यांनंतर, शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. आता विद्यार्थ्यांना नोव्हेंबरमधील सुट्ट्यांबद्दल जाणून घ्यायचे आहे. तर या महिन्यात शाळा कधी बंद राहतील ते समजून घ्या. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 1, 2025, 04:14 PM IST
School Holiday : 5 नोव्हेंबर रोजी शाळा सुरु राहणार की बंद, जाणून घ्या
School Holiday

दिवाळीच्या सुट्ट्यानंतर अनेक शाळा 3 नोव्हेंबर सोमवारपासून सुरु होत आहेत. अस असताना पुन्हा शाळांना कधी सुट्टी पडणार असा प्रश्न पडला आहे. तसेच अगदी दोन दिवसांनी 5 नोव्हेंबर रोजी गुरुनानक जयंती निमित्त शाळांना सुट्टी असणार का? असा प्रश्न पडला आहे. 

 दिवाळी आणि इतर सणांसाठी ऑक्टोबरमध्ये असलेल्या दीर्घ सुट्ट्यांनंतर, विद्यार्थी आता डिसेंबर आणि जानेवारीमध्ये हिवाळी सुट्ट्यांची वाट पाहत आहेत. नोव्हेंबरमध्ये गुरु नानक जयंती, कार्तिक पौर्णिमा आणि बालदिन अशा अनेक विशेष सुट्ट्या देखील असतात. या प्रसंगी अनेक शाळा बंद राहण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरच्या सणांनंतर, नोव्हेंबर 2025 देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या सुट्ट्या घेऊन येईल. या महिन्यात सुट्ट्या कमी असल्या तरी, अनेक राज्य आणि सांस्कृतिक उत्सव साजरे केले जातील.

5 नोव्हेंबर रोजी शाळा बंद राहणार का?

5 नोव्हेंबर 2025 रोजी, गुरु नानक देव जी यांची जयंती, ज्याला गुरु नानक जयंती किंवा प्रकाश उत्सव म्हणूनही ओळखले जाते, देशभरात साजरी केली जाते. हा दिवस शीख धर्माचे संस्थापक गुरु नानक देव जी यांच्या जयंतीचे स्मरण करतो. हा दिवस पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आणि इतर अनेक राज्यांमध्ये एक प्रमुख उत्सव आहे. गुरुद्वारांमध्ये कीर्तन, लंगर आणि मिरवणुका काढल्या जातात. शीख बहुल भागातील शाळा आणि अनेक सरकारी कार्यालये यानिमित्त बंद राहतात.

9 नोव्हेंबर 
9 नोव्हेंबर 2025रोजी उत्तराखंड स्थापना दिन साजरा केला जाईल. हा दिवस २००० मध्ये उत्तराखंडचे उत्तर प्रदेशपासून वेगळे होणे आणि नवीन राज्याची स्थापना झाल्याचे स्मरण करतो. "देवभूमी" म्हणून ओळखले जाणारे हे राज्य त्याच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांसाठी प्रसिद्ध आहे. या दिवशी संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, झलके आणि सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

14 नोव्हेंबर 
14 नोव्हेंबर 2025 रोजी शुक्रवार रोजी देशभरात बालदिन साजरा केला जाईल. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस मुलांना समर्पित आहे. या दिवशी शाळा सुरू राहतात आणि मुलांसाठी त्यांचा दिवस आनंदी करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम, क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.

15 नोव्हेंबर 
झारखंडचा स्थापना दिन 15 नोव्हेंबर 2025 रोजी साजरा केला जाईल. हा दिवस बिहारपासून झारखंड वेगळे झाल्याची आणि 2000 मध्ये राज्य स्थापन झाल्याची आठवण करून देतो. या दिवशी आदिवासी स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणारे भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती देखील आहे. राज्यातील शाळा आणि सरकारी कार्यालये बंद राहतील.

24 नोव्हेंबर 
गुरु तेग बहादूर जी यांचा शहीद दिन सोमवार, 24 नोव्हेंबर 2025 रोजी साजरा केला जाईल. शीख धर्माच्या नवव्या गुरूंना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये या दिवशी शाळा आणि सरकारी कार्यालये बंद राहतात. उत्तर आणि मध्य भारतात धार्मिक कार्यक्रम होतात.

