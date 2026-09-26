/School Holiday: 26 जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी, काही ठिकाणी दोन दिवस सुट्टी; पाहा संपूर्ण यादी

उत्तर प्रदेशात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हवामान विभागाने अनेक भागांसाठी अतिवृष्टीचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 26 सप्टेंबर रोजी अनेक जिल्ह्यांमध्ये शाळांना सुट्टी असून, काही ठिकाणी 27 सप्टेंबरलाही शाळा बंद राहणार आहेत. कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या वर्गांपर्यंत सुट्टी आहे, याबाबत स्थानिक प्रशासनाने स्वतंत्र आदेश जारी केले आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
प्रयागराजमध्ये मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक ते इयत्ता 12 वीपर्यंतच्या शाळा बंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अयोध्येतही अतिवृष्टीच्या रेड आणि ऑरेंज अलर्टमुळे 26 सप्टेंबर रोजी 12 वीपर्यंतच्या सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. बाराबंकीमध्ये मात्र 26 आणि 27 सप्टेंबर असे दोन दिवस शाळा बंद राहणार आहेत.
लखनऊमध्येही मुसळधार पावसामुळे 26 सप्टेंबर रोजी 12 वीपर्यंतच्या शाळांमधील अध्यापन बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याशिवाय बरेली, एटा, हापूड, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत आणि गोंडा या जिल्ह्यांमध्येही 26 सप्टेंबर रोजी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. एटामध्ये प्री-प्रायमरी ते 12 वीपर्यंत, तर बिजनौरमध्ये नर्सरी ते 12 वीपर्यंत शाळा-कॉलेज बंद ठेवण्यात आले आहेत. अंबेडकरनगरमध्येही इयत्ता 1 ते 12 पर्यंतच्या शाळांना सुट्टी आहे.
उन्नाव, हरदोई, फतेहपूर, मिर्झापूर, बांदा आणि चित्रकूट येथे इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चित्रकूटमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी 26 सप्टेंबर रोजी सर्व संबंधित विद्यालये बंद ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कानपूर देहातमध्येही 26 सप्टेंबर रोजी शाळा बंद राहणार आहेत. कौशांबीमध्ये मात्र इयत्ता 1 ते 12 पर्यंतच्या सर्व शाळांना सुट्टी देण्यात आली आहे. मैनपुरीमध्येही अतिवृष्टीच्या अंदाजामुळे 12 वीपर्यंतचे अध्यापन स्थगित करण्यात आले आहे.
वाराणसीमध्ये 26 सप्टेंबर रोजी इयत्ता 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भदोहीमध्येही 12 वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सुट्टी असली तरी शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना शाळेत उपस्थित राहून विभागीय कामकाज पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या आदेशानुसारच शाळा सुरू आहेत की बंद, याची खात्री करावी.
अतिवृष्टीमुळे श्रावस्ती जिल्ह्यात प्रशासनाने हाय अलर्ट जारी केला आहे. राप्ती नदीची पाणीपातळी सातत्याने वाढत असून, नदी धोक्याची पातळी ओलांडण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी पोलिसांकडून मुनादी करण्यात येत आहे. दरम्यान, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार उत्तर प्रदेशातील अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता कायम आहे. 25 ते 27 सप्टेंबरदरम्यान राज्याच्या विविध भागांत पाऊस, मेघगर्जना आणि वेगवान वाऱ्यांचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय जिल्हानिहाय वेगळा आहे. त्यामुळे पालकांनी आपल्या जिल्हा प्रशासनाचा ताजा आदेश तपासूनच विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवावे, असे आवाहन पालकांना करण्यात आले आहे.