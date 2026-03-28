School Holiday: एप्रिल महिन्यात विद्यार्थ्यांची मज्जा, ही घ्या सुट्ट्यांची यादी

School Holiday: एप्रिल हा महिना सण-उत्सवांनी भरलेला आहे. यात मुख्यतः ईसाई धर्माचा गुड फ्रायडे, पंजाब-हरियाणासारख्या राज्यांत साजरी होणारी बैसाखी आणि संपूर्ण देशात साजरी होणारी डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती यांचा समावेश आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 28, 2026, 08:25 PM IST
एप्रिल सुट्ट्या

School Holiday: एप्रिल महिना नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तयारीचा असतो. पण यावर्षी काही विशेष सण आणि उत्सवांमुळे अनेक दिवस शाळा-कॉलेज बंद राहणार आहेत. गुड फ्रायडे, आंबेडकर जयंती, बैसाखी सारख्या सणांमुळे विद्यार्थ्यांना आराम मिळणार आहे. कोणत्या राज्यात कोणत्या सणांच्या सुट्ट्या आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

शाळांच्या सुट्ट्या

एप्रिल हा महिना सण-उत्सवांनी भरलेला आहे. यात मुख्यतः ईसाई धर्माचा गुड फ्रायडे, पंजाब-हरियाणासारख्या राज्यांत साजरी होणारी बैसाखी आणि संपूर्ण देशात साजरी होणारी डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती यांचा समावेश आहे. याशिवाय काही राज्यांत ईस्टर, बोहाग बिहू सारखे उत्सवही आहेत. यामुळे शाळा-कॉलेज बंद राहतील. विद्यार्थी नव्या सत्राची तयारी करत असताना या सुट्ट्या आराम आणि सण साजरे करण्याची संधी देतील. मात्र, प्रत्येक शाळेचे कॅलेंडर वेगळे असू शकते, म्हणून आधी शाळेकडून खात्री करा.

3 एप्रिल 

एप्रिल महिन्यातील पहिली मोठी सुट्टी म्हणजे गुड फ्रायडे. हा दिवस शुक्रवार 3 एप्रिलला येत आहे. ईसाई धर्मातील येशू ख्रिस्ताच्या क्रॉसवर चढवण्याची आठवण म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. संपूर्ण भारतात बहुतेक शाळा-कॉलेज या दिवशी बंद राहतील. विद्यार्थ्यांना विश्रांती मिळेल आणि कुटुंबासोबत सण साजरा करता येईल. हा दिवस विशेष धार्मिक महत्त्वाचा असल्याने शाळा याला मान देतात.

5 एप्रिल 

गुड फ्रायडेनंतर रविवार 5 एप्रिलला ईस्टर संडे येत आहे. काही शाळा-कॉलेज या दिवशीही सुट्टी देतात. ईस्टर हा ईसाई धर्मातील आनंदाचा सण आहे. येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाची आठवण करणारा हा दिवस विद्यार्थ्यांसाठी खास असतो. मात्र, सर्व शाळांमध्ये ही सुट्टी नसते, फक्त काही खास शाळा किंवा ईसाई बहुल भागात ती असू शकते.

13 एप्रिल 

सोमवार १३ एप्रिलला पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर भारतातील काही राज्यांत बैसाखी किंवा वैशाखी साजरी केली जाते. हा फसल उत्सव आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीचा हा आनंददायी दिवस असतो. यामुळे या राज्यांतील शाळा-कॉलेज बंद राहतील. विद्यार्थी आणि शेतकरी कुटुंबांसाठी हा सण खूप महत्त्वाचा आहे. इतर राज्यांतही काही शाळा याला सुट्टी देतात.

14 एप्रिल 

मंगळवार १४ एप्रिलला देशभरात डॉ. भीमराव आंबेडकर जयंती साजरी केली जाते. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असलेल्या आंबेडकरांना श्रद्धांजली वाहण्याचा हा दिवस आहे. संपूर्ण भारतात शाळा-कॉलेज, सरकारी कार्यालये बंद राहतील. विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय, शिक्षण आणि समानतेच्या विचारांचा परिचय होतो. हा दिवस राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून ओळखला जातो.

इतर सुट्ट्या

बुधवार 15 एप्रिलला आसाममध्ये बोहाग बिहू सण आहे, त्यामुळे त्या राज्यातील शाळा बंद राहतील. याशिवाय रविवारी नियमित सुट्टी असते. 

विद्यार्थ्यांसाठी सल्ला  

मात्र, प्रत्येक राज्य, बोर्ड आणि शाळेच्या नियमांनुसार सुट्ट्या बदलू शकतात. विद्यार्थी आणि पालकांनी शाळेच्या अधिकृत कॅलेंडरची तपासणी करावी किंवा शिक्षक-प्राचार्यांशी बोलावे. यामुळे कोणतीही गैरसमज होणार नाहीत आणि सुट्ट्यांचा पुरेपूर आनंद घेता येईल. एकूणच एप्रिल २०२६ हा सण-उत्सव आणि आरामाचा महिना ठरणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Tags:
School HolidaySchool holidays April 2026Good Friday 2026 school holidayAmbedkar Jayanti 2026 holidayApril 2026 holiday list for schools

इतर बातम्या

'सुनेत्रा वहिनींचा मोठा दीर म्हणून मी कायम कार्यरत राह...

महाराष्ट्र बातम्या