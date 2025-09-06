School Holiday in September: गणेशोत्सवानंतर आता सप्टेंबरमध्येच नवरात्रीच्या सुट्ट्या, शालेय विद्यार्थ्यांची मजाच मजा!

School Holiday: सप्टेंबर 2025 हा सण, उत्सव आणि शालेय सुट्ट्यांनी भरलेला महिना आहे. सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच शालेय विद्यार्थ्यांना गणेशोत्सवाची सुट्टी मिळाली. आता गणेशोत्सवानंतरदेखील सप्टेंबर महिन्यात सुट्ट्याच सुट्ट्या आहेत. कारण गणेशोत्सव झाला तरी शालेय विद्यार्थ्यांना आता नवरात्र, ईद आणि ओणम यांसारख्या सणांमुळे सुट्ट्यांचा आनंद घेता येणार आहे. यंदा सप्टेंबरमध्ये अनेक राज्यांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्ट्या जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
केरळमध्ये 4 सप्टेंबरपासून ओणम उत्सवाला सुरुवात झाली तर 5 सप्टेंबरला तिरुवनम साजरा झाला. या दिवशी केरळसह काही राज्यांमध्ये शाळांना सुट्टी होती. याचवेळी 5 आणि 6 सप्टेंबरला ईद-ए-मिलाद साजरी होतेय, ज्यामुळे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये शाळा बंद आहेत. जम्मू-काश्मीरसह काही ठिकाणी 12 सप्टेंबरला ईदनंतरच्या शुक्रवारची सुट्टीही असू शकते.
5 सप्टेंबरला भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिक्षक दिन साजरा झाला. या निमित्ताने शाळांमध्ये कार्यक्रम आयोजित केले जातील, तर काही ठिकाणी अर्ध्या, पूर्ण दिवसाची सुट्टी होती.
सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात, 22 सप्टेंबरपासून नवरात्रोत्सवाला सुरुवात होईल. 29 सप्टेंबरला महासप्तमी आणि 30 सप्टेंबरला महाअष्टमी साजरी होईल. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, झारखंड, ओरिसा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात या दिवशी सुट्ट्या असण्याची शक्यता आहे. दसऱ्याची सुट्टी मात्र ऑक्टोबरमध्ये येईल.
सप्टेंबर 2025 मध्ये 7, 14, 21 आणि 28 तारखेला रविवारच्या सुट्ट्या असतील. याशिवाय, ईद आणि दुर्गापूजेच्या सुट्ट्या रविवारसोबत जोडल्या गेल्यास लांब वीकेंडचा आनंद विद्यार्थ्यांना मिळू शकतो. या सुट्ट्यांमुळे विद्यार्थ्यांना उत्सव साजरे करण्यासोबतच विश्रांतीचा आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचा उत्तम अवसर मिळणार आहे.
प्रश्न: सप्टेंबर 2025 मध्ये कोणत्या प्रमुख सणांमुळे शाळांना सुट्ट्या असतील?
उत्तर: सप्टेंबर 2025 मध्ये ओणम (4-5 सप्टेंबर), ईद-ए-मिलाद (5-6 सप्टेंबर), शिक्षक दिन (5 सप्टेंबर), आणि नवरात्र/दुर्गापूजा (22 सप्टेंबरपासून, विशेषतः 29 सप्टेंबर - महासप्तमी आणि 30 सप्टेंबर - महाअष्टमी) यानिमित्ताने शाळांना सुट्ट्या असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, 7, 14, 21 आणि 28 सप्टेंबरला रविवारच्या सुट्ट्या असतील.
प्रश्न: नवरात्र आणि दुर्गापूजेच्या सुट्ट्या कोणत्या राज्यांमध्ये असतील?
उत्तर: नवरात्रोत्सव 22 सप्टेंबरपासून सुरू होईल, तर 29 सप्टेंबर (महासप्तमी) आणि 30 सप्टेंबर (महाअष्टमी) रोजी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, झारखंड, ओरिसा, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशसह अनेक उत्तर आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये शाळांना सुट्टी जाहीर होऊ शकते.
उत्तर: सप्टेंबर 2025 मध्ये 7, 14, 21 आणि 28 तारखेला रविवारच्या सुट्ट्या असतील. याशिवाय, ईद-ए-मिलाद (5-6 सप्टेंबर) आणि दुर्गापूजेच्या सुट्ट्या (29-30 सप्टेंबर) रविवारसोबत जोडल्या गेल्यास विद्यार्थ्यांना लांबलचक वीकेंडचा आनंद घेता येईल.