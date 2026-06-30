/School Holiday: जुलैमध्ये विद्यार्थ्यांची मज्जाच मजा; शाळांना किती दिवस सुट्टी? विद्यार्थी-पालकांसाठी महत्वाची अपडेट!

जून महिन्यानंतर आता जुलै 2026 मध्ये शाळांना कोणत्या दिवशी सुट्ट्या असतील, याची उत्सुकता विद्यार्थी आणि पालकांना लागली आहे. जुलै महिन्यात विविध धार्मिक सण, राष्ट्रीय महत्त्वाचे दिवस आणि नियमित रविवार यामुळे अनेक शाळांमध्ये सुट्ट्या असणार आहेत. मात्र, प्रत्येक राज्याचा तसेच प्रत्येक शाळेचे सुट्टीचे कॅलेंडर वेगळी असू शकते. त्यामुळे अंतिम माहिती संबंधित शाळेकडूनच तपासून घेणे आवश्यक आहे.
जुलै महिन्यात नियमित रविवारची साप्ताहिक सुट्टी तर असतेच, पण त्याशिवाय काही महत्त्वाच्या सणांमुळेही शाळा बंद राहण्याची शक्यता आहे. विविध राज्यांमध्ये स्थानिक परंपरा आणि सरकारी सुट्ट्यांनुसार शाळांना वेगवेगळ्या दिवशी अवकाश दिला जातो. त्यामुळे एका राज्यात सुट्टी असली तरी दुसऱ्या राज्यात नियमित वर्ग सुरू असू शकतात. यामुळे विद्यार्थ्यांनी किंवा पालकांनी सोशल मीडियावरील संदेशांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत शालेय सूचना तपासणे गरजेचे आहे.
जुलै 2026 मध्ये येणारे सर्व रविवार हे नियमित साप्ताहिक सुट्टीचे दिवस असतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना दर आठवड्याला विश्रांतीची संधी मिळणार आहे. काही खासगी शाळांमध्ये दुसरा किंवा चौथा शनिवारही सुट्टीचा असू शकतो. मात्र, हा नियम सर्व शाळांसाठी समान नसल्याने आपल्या शाळेचे वार्षिक शैक्षणिक कॅलेंडर पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
केंद्रीय मंडळ (CBSE), ICSE, राज्य मंडळ तसेच खासगी शाळांचे शैक्षणिक कॅलेंडर वेगवेगळे असते. याशिवाय जिल्हास्तरावरील स्थानिक सण, नैसर्गिक परिस्थिती किंवा प्रशासनाच्या आदेशानुसार अतिरिक्त सुट्ट्याही जाहीर केल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे एका शाळेची सुट्टी दुसऱ्या शाळेला लागू होईलच असे नाही. शाळेच्या अधिकृत नोटीस, वेबसाइट किंवा पालकांच्या अधिकृत व्हॉट्सअॅप गटावरूनच माहितीची खात्री करावी.
अनेकदा सोशल मीडियावर "उद्या शाळेला सुट्टी" अशा अप्रमाणित पोस्ट व्हायरल होतात. अशा संदेशांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी संबंधित शाळेच्या प्रशासनाशी संपर्क साधणे योग्य ठरते. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाचे नियोजनही सुट्ट्यांचा विचार करून करावे. सुट्टीच्या काळात गृहपाठ, प्रकल्प आणि पुढील परीक्षेची तयारी करण्यासाठी वेळेचा योग्य उपयोग करता येईल.
अधिकृत कॅलेंडरच अंतिम मानावे
शाळेच्या सुट्ट्यांबाबत अंतिम निर्णय संबंधित शिक्षण विभाग, राज्य सरकार किंवा शाळा प्रशासन घेत असते. त्यामुळे कोणतीही प्रवासाची योजना किंवा इतर कार्यक्रम आखण्यापूर्वी शाळेच्या अधिकृत सुट्टीच्या यादीची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे. यामुळे गैरसमज टाळता येतील आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होणार नाही. जुलै महिन्यातील सुट्ट्यांचे नियोजन करताना अधिकृत माहितीच ग्राह्य धरण्याचा सल्ला तज्ज्ञ देतात.
महाराष्ट्रातील शाळांच्या सुट्ट्या
महाराष्ट्रातील बहुतांश शाळांमध्ये जुलै २०२६ मध्ये नियमित रविवारच्या सुट्ट्यांसह काही धार्मिक आणि सांस्कृतिक सणांनिमित्तही सुट्टी दिली जाणार आहे. या महिन्यात आषाढी एकादशी, गुरुपौर्णिमा यांसारखे महत्त्वाचे सण असल्याने अनेक शाळा बंद राहू शकतात. याशिवाय प्रत्येक रविवारला नियमित साप्ताहिक सुट्टी असेल. मात्र, सुट्टीचे अंतिम वेळापत्रक शाळेचे व्यवस्थापन, शिक्षण मंडळ आणि स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयानुसार बदलू शकते. काही खासगी शाळांमध्ये दुसरा किंवा चौथा शनिवारही सुट्टीचा असतो, तर काही शाळांमध्ये त्या दिवशी नियमित वर्ग सुरू राहतात.