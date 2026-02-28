School Holiday: मार्चमध्ये केव्हा केव्हा बंद राहणार शाळा?, ही घ्या सुट्ट्यांची यादी!

School Holiday: मार्च 2026 हा महिना विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाचा आहे. कारण होळी सारख्या मोठ्या सणामुळे शाळांना सुट्ट्या मिळणार आहेत. महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, नोएडा आणि राजस्थान सारख्या राज्यांमध्ये होळीच्या निमित्ताने शाळा काही दिवस बंद राहणार आहेत. या महिन्यात होळी व्यतिरिक्त ईद-उल-फितर, राम नवमी आणि महावीर जयंती सारख्या इतर सणांच्या सुट्ट्याही आहेत. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक या सुट्ट्यांच्या अपडेटची वाट पाहत असतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
सरकारी नोटिफिकेशननुसार होळीची सुट्टी 2 आणि 4 मार्चला निश्चित आहे, पण 3 मार्चची सुट्टी अजून अनिश्चित आहे. जर 3 मार्चला सुट्टी जाहीर झाली तर सलग चार दिवस शाळा बंद राहतील. या सुट्ट्या शैक्षणिक कॅलेंडरनुसार आहेत. ज्यामुळे अभ्यासावर फारसा परिणाम होणार नाही.
2026 मध्ये होळीचा सण 4 मार्चला साजरा होईल, तर होळी दहन 3 मार्चला आहे. काही राज्यांमध्ये होळी दहनासाठी 2 मार्चला सुट्टी आहे. होळाष्टक 24 फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन 3 मार्चला संपेल. होळी दहन संध्याकाळी 6.8 ते रात्री 8.35 पर्यंत असेल. उत्तर प्रदेशात 1 मार्च (रविवार), 2 मार्च (होळी दहन), 4 मार्च (होळी) सुट्ट्या आहेत. 3 मार्च (मंगळवार) सध्या कार्य दिवस आहे, पण जर सुट्टी जाहीर झाली तर विद्यार्थ्यांना लॉंग विकेंड मिळेल. मागील वर्षी उत्तर प्रदेशात तीन दिवसांच्या सुट्ट्या होत्या, यंदाही तशीच अपेक्षा आहे. होळीचा उत्सव एक आठवडा आधीच सुरू होतो त्यामुळे काही भागात हजेरी कमी राहू शकते.
दिल्लीत 4 मार्चला होळीची सुट्टी निश्चित आहे, पण 3 मार्चची होळी दहनाची सुट्टी अद्याप अनिश्चित आहे. उत्तर प्रदेश आणि नोएडा (जो यूपीचा भाग आहे) मध्ये २ आणि 4 मार्च सुट्ट्या, 3 मार्च अनिश्चित पण चार दिवस ब्रेकची शक्यता. बिहार आणि झारखंडात 3 आणि 4 मार्च दोन दिवस सुट्ट्या अपेक्षित. राजस्थानात ३ आणि 4 मार्च दोन दिवस शाळा बंद, कारण तिथे होळी मोठ्या धूमधामाने साजरी होते. हरियाणा आणि मध्य प्रदेशातही 3 आणि 4 मार्च दोन दिवस सुट्ट्या होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक राज्याचे शैक्षणिक कॅलेंडर वेगळे असल्याने, सुट्ट्या थोड्या वेगळ्या असू शकतात.
होळी व्यतिरिक्त मार्च 2026 मध्ये इतर धार्मिक सुट्ट्या आहेत. 21 मार्चला ईद-उल-फितर, 26 मार्चला राम नवमी आणि 31 मार्चला महावीर जयंती आहे. या सुट्ट्या शैक्षणिक कॅलेंडरमध्ये आधीच निश्चित आहेत आणि त्यात बदल होण्याची शक्यता नाही. उत्तर प्रदेशात एकूण 24 सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्षभरात चांगला ब्रेक मिळतो. या सुट्ट्यांमुळे अभ्यासक्रम फेब्रुवारी अखेरपर्यंत पूर्ण होऊ शकतो, त्यामुळे मार्चच्या सुट्ट्यांचा शिक्षणावर फारसा परिणाम होत नाही, असे शिक्षक सांगतात.
पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सुट्ट्यांच्या अपडेटसाठी राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकृत नोटिफिकेशनची वाट पाहावी. काही ठिकाणी होळी दहनाच्या वेळेत बदल होऊ शकतो, त्यामुळे कॅलेंडरमध्ये बदल असू शकतात. 3 मार्चची सुट्टी जाहीर झाल्यास अभ्यासावर कमी परिणाम होईल, असे शिक्षक संघटना सांगतात.