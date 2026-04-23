School Holiday : नर्सरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 30 एप्रिलपर्यंत शाळेला सुट्टी, तर 6 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वेळेत बदल

School Holiday : मध्य प्रदेशात सतत वाढणारे तापणान आणि तीव्र उष्णतेमुळे सागर जिल्ह्यातील सर्व शाळांतील नर्सरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 30 एप्रिलपर्यंत शाळेला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सागर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी हा आदेश जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्व शासकीय, गैर-शासकीय, सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय विद्यालये आणि जवाहर नवोदय विद्यालयांचा समावेश असणार आहे. तर इयत्ता 6 वी ते 12 वीचे वर्ग सकाळी 7:30 ते दुपारी 12:00 या वेळेत नियोजित वेळेनुसार शाळेला घ्यायचे आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेमुळे शाळेतील वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. शिवाय कोणतीही शाळेने दिलेल्या वेळेपेक्षा अतिरिक्त शाळा घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित राहून विभागीय कर्तव्ये पार पाडणे गरजेचे असणार आहे. दरम्यान पूर्वी नियोजित परीक्षा आणि इतर शैक्षणिक उपक्रम ठरल्याप्रमाणे सुरू राहतील, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.