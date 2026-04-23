School Holiday : नर्सरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 30 एप्रिलपर्यंत शाळेला सुट्टी, तर 6 वी ते 12 वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वेळेत बदल

नेहा चौधरी | Updated: Apr 23, 2026, 09:07 PM IST
School Holiday : मध्य प्रदेशात सतत वाढणारे तापणान आणि तीव्र उष्णतेमुळे सागर जिल्ह्यातील सर्व शाळांतील नर्सरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना  30 एप्रिलपर्यंत शाळेला सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. सागर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी हा आदेश जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये सर्व शासकीय, गैर-शासकीय, सीबीएसई, आयसीएसई, केंद्रीय विद्यालये आणि जवाहर नवोदय विद्यालयांचा समावेश असणार आहे. तर इयत्ता  6 वी ते 12 वीचे वर्ग सकाळी 7:30 ते दुपारी 12:00 या वेळेत नियोजित वेळेनुसार शाळेला घ्यायचे आहेत. 

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेमुळे शाळेतील वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. शिवाय कोणतीही शाळेने दिलेल्या वेळेपेक्षा अतिरिक्त शाळा घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित राहून विभागीय कर्तव्ये पार पाडणे गरजेचे असणार आहे. दरम्यान पूर्वी नियोजित परीक्षा आणि इतर शैक्षणिक उपक्रम ठरल्याप्रमाणे सुरू राहतील, हेही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

