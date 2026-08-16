/School Holiday: 17 ऑगस्टला शाळा बंद राहणार की सुरू? आताच जाणून घ्या कुठे झालाय सुट्टीचा निर्णय!

मान्सूनच्या जोरदार पावसामुळे देशातील अनेक भागांमध्ये जनजीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सोमवार, 17 ऑगस्ट 2026 रोजी शाळा बंद राहणार का? असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांकडून विचारला जात आहे. विशेषतः उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि इतर पावसाचा इशारा असलेल्या भागांमध्ये याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे IMDने पावसाचा इशारा दिला म्हणजे आपोआप शाळांना सुट्टी जाहीर होत नाही. शाळा बंद ठेवण्याचा अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन किंवा शिक्षण विभाग घेतो.
सध्या देशभरातील सर्व शाळा बंद ठेवण्याचा कोणताही एकसंध आदेश नाही. त्यामुळे 17 ऑगस्टला प्रत्येक राज्यातील आणि जिल्ह्यातील शाळा बंद राहतील, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. एखाद्या भागात मुसळधार पाऊस, पूरस्थिती, भूस्खलन किंवा विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाला धोका निर्माण झाल्यास स्थानिक प्रशासन स्वतंत्रपणे सुट्टी जाहीर करू शकते. त्यामुळे पालकांनी सोशल मीडियावरील मेसेजवर विश्वास ठेवण्याऐवजी जिल्हा प्रशासन किंवा शाळेची अधिकृत सूचना तपासणे महत्त्वाचे आहे.
भारत हवामान विभागाच्या ताज्या अंदाजानुसार 17 ऑगस्टला गंगेच्या पश्चिम बंगाल भागात आणि उत्तर ओडिशातील काही ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. याशिवाय उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि इतर काही भागांतही पाऊस आणि वादळी वातावरणाचा अंदाज आहे. त्यामुळे संवेदनशील भागांमध्ये स्थानिक पातळीवर शाळांच्या वेळापत्रकात बदल किंवा सुट्टीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
उत्तर प्रदेशात 17 ऑगस्टच्या आसपास पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज आहे. IMDनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेशात 16-17 ऑगस्टदरम्यान आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात 16 ते 22 ऑगस्टदरम्यान अनेक भागांत पावसाची शक्यता आहे. काही ठिकाणी जोरदार पाऊस आणि वादळी वातावरण निर्माण होऊ शकते. मात्र राज्यभर शाळा बंद करण्याचा सार्वत्रिक आदेश असल्याचे उपलब्ध माहितीत दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील प्रशासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी.
हिमाचल प्रदेशासाठी 17 ऑगस्टची स्थिती वेगळी आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार सरकारी शाळांना 17 ऑगस्ट रोजी भरपाईची सुट्टी देण्यात आली आहे. ही सुट्टी केवळ पावसामुळे नाही, तर 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिन कार्यक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी दिलेल्या सेवेशी संबंधित आहे. खासगी शाळांना मात्र त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेण्याची मुभा असल्याचे वृत्त आहे.
महाराष्ट्रातही 17 ऑगस्टला काही भागांत पाऊस आणि मेघगर्जनेसह सरींची शक्यता आहे. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळांना सुट्टी जाहीर झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. एखाद्या जिल्ह्यात परिस्थिती गंभीर झाल्यास जिल्हाधिकारी, स्थानिक प्रशासन किंवा शिक्षण विभाग स्वतंत्र आदेश काढू शकतो. त्यामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे किंवा इतर जिल्ह्यांतील पालकांनी आपल्या शाळेची अधिकृत सूचना तपासणे आवश्यक आहे.
पावसाच्या काळात शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय हवामानाचा इशारा, स्थानिक परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून घेतला जातो. त्यामुळे पालकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा शिक्षण विभाग, शाळेचे अधिकृत WhatsApp/मोबाइल संदेश किंवा शाळेची वेबसाइट यावर लक्ष ठेवावे.थोडक्यात सांगायचे तर, 17 ऑगस्ट 2026 रोजी देशभर शाळांना सुट्टी नाही. काही राज्ये किंवा जिल्हे स्थानिक परिस्थितीनुसार स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे ‘पाऊस आहे म्हणजे शाळा बंद’ असा निष्कर्ष काढण्याऐवजी आपल्या जिल्ह्याचा अधिकृत आदेश तपासणे हाच सुरक्षित मार्ग आहे.