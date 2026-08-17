/School Holiday: 18 ऑगस्टला शाळा बंद राहणार? कुठे घेण्यात आलाय अचानक निर्णय? आताच घ्या जाणून!

देशातील अनेक भागांत मान्सून सक्रिय झाला असून काही राज्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2026 रोजी शाळा बंद राहणार का? हा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांकडून विचारला जात आहे. विशेषतः उत्तर भारतातील काही भागांत हवामान विभागाने पावसाचा इशारा दिल्याने शाळांच्या सुट्टीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या मनात याबद्दल प्रश्न आहेत. मात्र, महत्त्वाचे म्हणजे आयएमडीचा हवामान अलर्ट म्हणजे शाळा बंद करण्याचा आदेश नाही. शाळांना सुट्टी देण्याचा निर्णय राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, स्थानिक प्रशासन किंवा शिक्षण विभागाच्या स्वतंत्र आदेशावर अवलंबून असतो.
उत्तर प्रदेशातील हवामानाबाबत IMD ने विशेष इशारा दिला आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेशात 18 ऑगस्टला काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पूर्व उत्तर प्रदेशात 16 ते 18 ऑगस्टदरम्यान मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. IMD च्या 16 ऑगस्टच्या बुलेटिननुसार, 18 ऑगस्टला पूर्व उत्तर प्रदेशातही मुसळधार पावसाची शक्यता असून उत्तर प्रदेशातील काही भागांत अतिवृष्टीसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
दिल्ली आणि आसपासच्या एनसीआर भागात 18 ऑगस्टला ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून काही काळ हलका पाऊस पडू शकतो. IMD च्या अंदाजानुसार दिल्ली, हरियाणा आणि चंदीगडमध्ये 18 ऑगस्टला काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मात्र, केवळ हवामान विभागाच्या अंदाजावरून शाळा बंद असल्याचे गृहीत धरता येणार नाही. संबंधित जिल्हा प्रशासन किंवा शिक्षण विभागाने आदेश जारी केल्यासच शाळांना अधिकृत सुट्टी लागू होईल.
18 ऑगस्टसाठी आयएमडीने केवळ उत्तर प्रदेशच नव्हे, तर हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, लडाख, झारखंड आणि उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल व सिक्कीम येथे काही ठिकाणी मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. आसाम-मेघालय, बिहार, छत्तीसगड, पूर्व मध्य प्रदेश, गंगेच्या खोऱ्यातील पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली-चंदीगड, पंजाब, उत्तराखंड आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही भागांत मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा देखील राहू शकतो.
पावसामुळे एखाद्या भागात रस्त्यांवर पाणी साचणे, वाहतूक विस्कळीत होणे, पूरस्थिती निर्माण होणे किंवा विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाला धोका निर्माण झाल्यास स्थानिक प्रशासन शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअॅपवर फिरणाऱ्या ‘उद्या शाळा बंद’ अशा मेसेजवर लगेच विश्वास ठेवणे टाळावे. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाची, जिल्हा प्रशासनाची, शिक्षण विभागाची किंवा संबंधित शाळेची अधिकृत सूचना तपासावी.
उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार 18 ऑगस्ट 2026 रोजी संपूर्ण देशातील किंवा एखाद्या राज्यातील सर्व शाळांना लागू होईल अशी सार्वत्रिक सुट्टी जाहीर झालेली नाही. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस, पूर, जलभराव किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीचा धोका असेल, तेथे स्थानिक प्रशासन स्वतंत्रपणे शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी उद्याच्या शाळेबाबत अंतिम निर्णयासाठी आपल्या शाळेचा अधिकृत संदेश किंवा जिल्हा प्रशासनाची सूचना तपासणे सर्वात सुरक्षित ठरेल. आयएमडीचा अलर्ट हा हवामानाचा इशारा आहे. ते शाळेच्या सुट्टीचे निर्देश ठरत नाहीत.