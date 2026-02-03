English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • School Holiday: 4 फेब्रुवारीला कोणत्या शाळांना सुट्टी? कुठे सुरु? विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट!

School Holiday: 4 फेब्रुवारीला कोणत्या शाळांना सुट्टी? कुठे सुरु? विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट!

School Holiday: 4 फेब्रुवारी 2026 ही तारीख बोर्ड परीक्षांच्या सुरुवातीच्या काळात येते.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 3, 2026, 09:22 PM IST
School Holiday: 4 फेब्रुवारीला कोणत्या शाळांना सुट्टी? कुठे सुरु? विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट!
शाळा सुट्टी

School Holiday: शाळांची सुट्टी हा विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाचा क्षण असतो. या दिवशी विद्यार्थ्यांना मज्जा करता येते. राहिलेला गृहपाठ पूर्ण करता येतो. आगामी परीक्षांची तयारी करता येते. त्यामुळे विद्यार्थी सुट्टी कधी मिळते याची वाट पाहत असतात. 4 फेब्रुवारी 2026 रोजी कोणत्या शाळांना सुट्टी आहे? कुठे शाळा सुरु आहेत? सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

4 फेब्रुवारी 2026 ही तारीख बोर्ड परीक्षांच्या सुरुवातीच्या काळात येते, ज्यामुळे शाळा बंद करण्याची शक्यता फार कमी आहे. उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांत शाळा नेहमीप्रमाणे सुरू राहणार आहेत. फक्त काही स्थानिक कारणांमुळे, जसे की पावसाळा, राजकीय निवडणुका किंवा सरकारी आदेश, सुट्टी असू शकते. पालक आणि विद्यार्थ्यांनी सरकारी शिक्षण मंडळ किंवा शाळेच्या अधिकृत सूचनांवर अवलंबून राहावे. यावेळी परीक्षा सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी विशेष काळजी घेण्यात येत आहे. 

राज्यनिहाय शाळांच्या स्थिती

विविध राज्यांत शाळांची स्थिती वेगवेगळी आहे. उत्तर प्रदेशात शाळा पूर्णपणे खुल्या राहतील, कारण तेथील सरकारी कॅलेंडरमध्ये कोणतीही सुट्टी नाही. बिहारमध्ये काही शाळा आंशिक बंद असू शकतात, विशेषतः ज्या परीक्षा केंद्र म्हणून वापरल्या जातात तिथे शाळांना सुट्टी असेल. दिल्ली आणि एनसीआर भागातही शाळा सुरू राहणार असून, हिवाळी वेळेनुसार कामकाज चालेल. हरियाणा, पंजाब आणि महाराष्ट्रातही नेहमीच्या वेळेनुसार शाळा चालू राहतील. स्थानिक उत्सव, हवामान किंवा अन्य समस्या असल्यास काही भागात बदल होऊ शकतात. यासाठी जिल्हाधिकारी किंवा शाळेच्या वेबसाइटवर माहिती तपासण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

बोर्ड परीक्षा 

फेब्रुवारी 2026 हा दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षां सुरु होण्याचा काळ आहे. या परीक्षा देशभरातील प्रमुख शिक्षण मंडळांकडून घेण्यात येतात. शाळा बंद करण्याऐवजी परीक्षा यशस्वी करण्यावर भर आहे. यामुळे सुट्टीची शक्यता कमी होते. विद्यार्थ्यांना परीक्षा कक्षात मोबाइल, कॅल्क्युलेटर किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू नेण्यास मनाई आहे. ओएमआर शीटवर व्हाइटनर किंवा ब्लेड वापरू नये. प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी 15 मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ मिळेल. हे नियम पाळून विद्यार्थी परीक्षेत यशस्वी होऊ शकतात. 

विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन

शाळा किंवा कॉलेजच्या सूचनाबोर्डावर नियमितपणे माहिती तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पालकांनी सरकारी प्रसिद्धीपत्रके किंवा विश्वसनीय बातम्या स्रोतांवर अवलंबून राहावे. सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असेही सांगण्यात आलंय. शाळा विद्यार्थ्यांना सर्क्युलर, एसएमएस, वेबसाइट किंवा पालक पोर्टलद्वारे माहिती देण्यात येते. परीक्षा काळात शांतता आणि तयारीवर लक्ष केंद्रित करावे. कोणत्याही अनिश्चिततेसाठी थेट शाळा प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आलंय. 

आगामी सुट्ट्या

माहितीची पडताळणी करण्यासाठी अधिकृत स्रोत वापरावेत. फेब्रुवारी 15 (रविवार) रोजी महाशिवरात्रीची सार्वजनिक सुट्टी आहे, तर 26 फेब्रुवारी (गुरुवार) रोजी महर्षी दयानंद सरस्वती जयंतीची प्रतिबंधित सुट्टी आहे. या सुट्ट्या शाळांसाठी लागू होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांनी या काळात अभ्यासावर लक्ष द्यावे आणि अनावश्यक अफवांपासून दूर राहावे, असे आवाहन करण्यात आलंय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
School HolidayFebruary 2026 school holidays listSchools and colleges holidays February 2026When will schools be closed in February 2026College holidays February 2026 India

इतर बातम्या

आईला वाचवण्यासाठी 13 वर्षाच्या मुलाने शार्कने भरलेल्या समुद...

विश्व